Компания AdDuplex изучила данные примерно 5000 приложений из Microsoft Store, использующих рекламный SDK AdDuplex. Таким образом аналитики смогли собрать данные о 100 000 компьютеров и узнать, какую версию Windows те используют.

Как оказалось, пользователи по-прежнему избегают установки обновления Windows 10 1809 (оно же Windows 10 October 2018 Update, то есть октябрьское обновление 2018 года).

Согласно собранным данным, подавляющее большинство пользователей (63,2%) до сих пор работают с Windows 10 версии 1803, вышедшей еще в апреле 2018 года. При этом лишь 29,3% перешли на Windows 10 1809. Еще 3,5% используют версию Creators Update, 3,3% пользователей по-прежнему сидят на Fall Creators Update (версия 1709). А билды 19H1 Windows Insider (1903) предсказуемо используют только 0,8% изученных ПК.

Не совсем ясно, что именно можно считать причиной столь медленного перехода пользователей на Windows 10 1809. Напомню, что октябрьское обновление вызвало у пользователей множество проблем. Например, апдейт удалял файлы, в системе возникали конфликты драйверов, отказывалось работать аудио, возникали проблемы с архивами ZIP, проблемы с iCloud и так далее.

Можно предположить, что люди сознательно избегают версии 1809 из-за этих многочисленных багов и проблем с совместимостью, но также возможно, что сама Microsoft до сих пор блокирует распространение апдейта для большого числа машин.