Рут на shared-хостинге — не обязательно публичная уязвимость в ядре Linux. В этой статье будет разобрана уязвимость в популярной хостинг-панели Plesk, позволяющая повысить привилегии на хостинговом сервере и получить доступ ко всем соседям.

Чтобы предоставлять услуги хостинга сайтов, в наше время недостаточно веб-сервера и аккаунта на FTP. Существует несколько популярных панелей, которые позволяют без трудностей развернуть и поддерживать сайт даже неопытному пользователю. Там есть файловый менеджер, текстовый редактор, интерфейс для управления базами данных, выбор версии PHP и все, что может понадобиться пользователю хостинга.

Одна из таких панелей — Plesk. Эта панель используется хостинг-провайдерами по всему миру, включая таких гигантов, как GoDaddy. Взлом хостинга может обернуться серьезными последствиями — например, известен случай, когда злоумышленники взломали хостера, зашифровали все данные и требовали за них миллион долларов.

Уязвимость, о которой я хочу рассказать, — это чтение файлов с повышенными привилегиями с помощью атаки Rogue MySQL Server. Она в итоге обернулась эскалацией привилегий.

Стенд

Итак, самое время надеть белую шляпу и приступать к ресерчу. Основная часть Plesk написана на PHP. Plesk бывает под Windows Server и Linux, нас интересует последний. Для стенда проще всего использовать локальную виртуалку или VPS c Ubuntu 16.04 на борту. Для начала загружаем инсталлятор и даем права на исполнение.

$ wget 'http://installer.plesk.com/plesk-installer' $ chmod +x plesk-installer

Помимо привычной тебе системы обновлений через версии, в Plesk имеется еще и такая вещь, как микроапдейты (Micro-Updates). Это, по сути, патчи к исходникам на PHP, при накатывании которых версия панели остается неизменной. Уязвимость, о которой мы поговорим, была устранена с помощью такого апдейта, поэтому инсталлер нужно запускать с флагом skip-patch , и тогда фикс, закрывающий уязвимость, не применится.

$ sudo ./plesk-installer --skip-patch

Далее в интерактивном меню нужно подтвердить установку, выбрать рекомендуемые параметры, и можно спокойно попивать кофе, пока все сетапится. После того как все установилось, в консоль будет выведен линк, пройдя по которому ты сможешь создать учетку админа. Там же можно активировать пятнадцатидневный триал, которого вполне хватает для наших темных исследовательских дел.

Plesk имеет хороший CLI-API, которым мы и воспользуемся, чтобы не возиться с вебом. В лучших традициях Unix настроим все, не покидая терминала.

Для начала создадим пользователя с минимальными привилегиями и добавим ему домен.

$ PLSK_SITE_IP=$(sudo plesk bin ipmanage -l | grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}' | head -n 1) $ sudo plesk bin customer --create researcher -name "russian bear" -passwd "SamPle123!" -notify false $ sudo plesk bin subscription -c example.com -owner researcher -service-plan "Default Domain" -ip $PLSK_SITE_IP -login researcher -passwd "SamPle123!"

Еще нам понадобится база данных. Создадим MySQL юзера и базу.

$ sudo plesk bin database --create testdb -domain example.com -type mysql $ sudo plesk bin database --create-dbuser testuser -passwd "SamPle123!" -domain example.com -server localhost:3306 -database testdb

Тестовый стенд готов. Залогиниться в панель от созданного юзера researcher можно по адресу https://{YOUR_IP}:8443/ . Полученный нами минимальный набор функций будет доступен на любом хостинге с Plesk.

Анализ уязвимости

Интерес представляют функции управления базами данных. Plesk имеет любопытную фичу, которая позволяет копировать базы данных не только локально, но и на внешние хосты. Именно здесь кроется уязвимость.