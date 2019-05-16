Чтобы предоставлять услуги хостинга сайтов, в наше время недостаточно веб-сервера и аккаунта на FTP. Существует несколько популярных панелей, которые позволяют без трудностей развернуть и поддерживать сайт даже неопытному пользователю. Там есть файловый менеджер, текстовый редактор, интерфейс для управления базами данных, выбор версии PHP и все, что может понадобиться пользователю хостинга.
Одна из таких панелей — Plesk. Эта панель используется хостинг-провайдерами по всему миру, включая таких гигантов, как GoDaddy. Взлом хостинга может обернуться серьезными последствиями — например, известен случай, когда злоумышленники взломали хостера, зашифровали все данные и требовали за них миллион долларов.
Уязвимость, о которой я хочу рассказать, — это чтение файлов с повышенными привилегиями с помощью атаки Rogue MySQL Server. Она в итоге обернулась эскалацией привилегий.
Стенд
Итак, самое время надеть белую шляпу и приступать к ресерчу. Основная часть Plesk написана на PHP. Plesk бывает под Windows Server и Linux, нас интересует последний. Для стенда проще всего использовать локальную виртуалку или VPS c Ubuntu 16.04 на борту. Для начала загружаем инсталлятор и даем права на исполнение.
$ wget 'http://installer.plesk.com/plesk-installer'
$ chmod +x plesk-installer
Помимо привычной тебе системы обновлений через версии, в Plesk имеется еще и такая вещь, как микроапдейты (Micro-Updates). Это, по сути, патчи к исходникам на PHP, при накатывании которых версия панели остается неизменной. Уязвимость, о которой мы поговорим, была устранена с помощью такого апдейта, поэтому инсталлер нужно запускать с флагом
skip-patch, и тогда фикс, закрывающий уязвимость, не применится.
$ sudo ./plesk-installer --skip-patch
Далее в интерактивном меню нужно подтвердить установку, выбрать рекомендуемые параметры, и можно спокойно попивать кофе, пока все сетапится. После того как все установилось, в консоль будет выведен линк, пройдя по которому ты сможешь создать учетку админа. Там же можно активировать пятнадцатидневный триал, которого вполне хватает для наших
темных исследовательских дел.
Plesk имеет хороший CLI-API, которым мы и воспользуемся, чтобы не возиться с вебом. В лучших традициях Unix настроим все, не покидая терминала.
Для начала создадим пользователя с минимальными привилегиями и добавим ему домен.
$ PLSK_SITE_IP=$(sudo plesk bin ipmanage -l | grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}' | head -n 1)
$ sudo plesk bin customer --create researcher -name "russian bear" -passwd "SamPle123!" -notify false
$ sudo plesk bin subscription -c example.com -owner researcher -service-plan "Default Domain" -ip $PLSK_SITE_IP -login researcher -passwd "SamPle123!"
Еще нам понадобится база данных. Создадим MySQL юзера и базу.
$ sudo plesk bin database --create testdb -domain example.com -type mysql
$ sudo plesk bin database --create-dbuser testuser -passwd "SamPle123!" -domain example.com -server localhost:3306 -database testdb
Тестовый стенд готов. Залогиниться в панель от созданного юзера
researcher можно по адресу
https://{YOUR_IP}:8443/. Полученный нами минимальный набор функций будет доступен на любом хостинге с Plesk.
Анализ уязвимости
Интерес представляют функции управления базами данных. Plesk имеет любопытную фичу, которая позволяет копировать базы данных не только локально, но и на внешние хосты. Именно здесь кроется уязвимость.
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