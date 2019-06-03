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Провайдеры и DPI
У провайдеров есть две проблемы:
- они обязаны ограничивать доступ к некоторым данным в соответствии с законом;
- ни одна компания не хочет платить лишние деньги за собственное соединение с провайдером уровня выше, которое, очевидно, тарифицируется.
И та и другая проблема решается ограничением отдельных запросов или протоколов, с чем справляется тот самый глубокий анализ пакетов — DPI.
Рядовых пользователей это лишает многих возможностей. Провайдер, например, способен заблокировать или сильно замедлить весь трафик протокола BitTorrent, так что качать торренты станет невозможно. Или, ради дополнительной выгоды, может «отключать» VoIP и Skype для всех пользователей, кроме тех, кто специально оплатил доступ.
DPI способен обнаруживать и пресекать соединения по определенным правилам, а их возможности зависят от производителя оборудования. Единственное, что их объединяет, — DPI работает начиная с транспортного уровня сетевой модели.
Сетевая модель
Компьютерные сети устроены таким образом, чтобы работать над сложными приложениями, не думая о кабелях и битах.
Для этого было определено четыре степени абстракции. Каждый следующий шаг вверх упрощает работу с информацией, которая передается по сети.
- Самый первый уровень связи основан на физических процессах. Он позволяет определять и связывать устройства, работая с аппаратными адресами: это в первую очередь ARP, L2TP и PPP.
- Второй слой, уровень маршрутизации, затрагивает адреса IP и создает логическую связь между узлами IPv4, IPv6 и IPsec. Оба эти уровня — ключевые, они описывают основу, то, как компьютеры могут друг друга найти.
- Третий уровень — транспортный — занимается данными: что передавать и насколько качественно это делать. TCP и UDP — два ключевых протокола, которые занимаются передачей данных на этом уровне, обеспечивают сохранность информации и ее порядок. Благодаря им все соединения строго регулируются.
- Последний, четвертый уровень — прикладной, поэтому его описание очень широко (из-за невообразимо большого количества протоколов), а использование не обязательно, не все приложения это делают. Но если используют, то за дело берутся протоколы HTTP и WebSocket, чтобы ты мог сидеть в интернете, играть в MMORPG и чатиться. Протокол FTP используется в основном для обмена файлами, а POP и IMAP — электронной почтой.
Оборудование DPI обычно работает с транспортным уровнем, пакетами TCP и UDP, читая не только заголовки, но и содержимое пакетов.
Анализ пакетов данных
Любой протокол имеет свою четко обозначенную внутреннюю логику, а также специальные сигнатуры, которые позволяют участникам соединения определять, кто и о чем говорит.
HTTP
Давай разберемся, например, с HTTP — самым популярным протоколом. Отправим запрос на
http://xakep.ru.
GET / HTTP/1.1
Host: xakep.ru
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