Разработчиком быть тяжело. Родственники, друзья или коллеги уверены: если вы счастливый обладатель технической специальности, значит, можете помочь и исправить любую проблему, которая возникает с гаджетами.

— Коля, я не знаю почему, но на смартфоне уже два дня не работает интернет. Может, у меня что-то сломалось?

«Может», — хочет ответить любой добропорядочный Коля-разработчик, а после — развернуться и уйти разбивать монолит на микросервисы, чтобы задеплоить их в облака. Но нет, Коля остается смотреть, не сломался ли смартфон. Большинство его знакомых уверены, что в рамки Колиных задач входят починка зависшего компьютера, переустановка драйверов (каких? Каких-то, но чтобы работало), настройка Wi-Fi в квартире и поиск правильного роутера.

Для Коли, а вернее для всех, кто периодически жаждет его помощи, создали сервис решения проблем с компьютерными программами и гаджетами по подписке — «Служба добрых дел». Ребята решают частые проблемы обычных пользователей — удаляют вирусы, исправляют зависший ноутбук и восстанавливают интернет-соединение.

Если зайдете в любой IT-отдел практически любой компании, местные ребята вспомнят десятки историй о таких просьбах. Мы решили поспрашивать знакомых айтишников, собрать короткий хит-парад самых гениальных запросов и проверить, найдется ли решение «вечных» проблем среди услуг сервиса.

«Переустановить драйверы к сериалу»

Ситуация патовая. На дворе апрель, на экраны выходит первая серия последнего сезона «Игры престолов». Девушка звонит другу-программисту Сергею и чуть ли не плачет: скачала предыдущие сезоны, чтобы освежить все кровожадные события в памяти, но на новеньком «маке» ни одна серия не запускалась. Очень просила переустановить драйверы к сериалу.

Проблема действительно была в видеодрайверах. Но чтобы понять это, программисту пришлось тратить время на то, чтобы добраться до подруги (примерно 1,5 часа), и на то, чтобы решить загадку «драйверов к сериалу» (примерно 15 минут).

А можно было посоветовать подруге скачать приложение «Службы добрых дел» и быть уверенным, что проблема решится без его участия. Специалисты сервиса работают удаленно или приезжают на «место происшествия», если того требует проблема. Мастер терпеливо разберется в ситуации, разрулит вопрос с драйверами (любыми, не только видео) или поможет установить нужную программу. Специалисты выходят на связь круглосуточно, а цена одного обращения фиксирована — всего 990 рублей за решение проблемы с одним устройством.

«Пропылесосить компьютер, чтобы не тормозил интернет»

У другого разработчика, Александра, была очень чистоплотная мама, в чьей квартире работал неприлично старый роутер. Примерно каждые выходные мама звонила Саше, призывала к порядку и просила пропылесосить компьютер. Через пару недель Саша выбрался в отчий дом, проверил роутер, выбросил его в мусорное ведро, сгонял за новым устройством и заставил интернет в родительской квартире летать. Компьютер тоже пропылесосил, за компанию.

По-хорошему, Саша мог оформить для мамы подписку на «Службу добрых дел». Подписка оформляется на год, на одно устройство (например, ноутбук или смартфон). Пользователь, на которого оформлена подписка, может обращаться к специалистам сервиса неограниченное количество раз. И каждый раз получать квалифицированную помощь — будь то проблемы с интернетом или зависший компьютер. Годовое обслуживание стоит всего 2490 рублей, оформить можно на сайте сервиса.

«Сохранить бухгалтерию на флешку»

Игорь работает в поликлинике техническим администратором. На самом деле его работа меньше всего связана с компьютерами, но помогать коллегам иногда приходится. Самая дикая просьба поступила к нему довольно давно, но он ее помнит до сих пор. Примерно в 2008 году одна бухгалтер попросила Игоря скачать ей бухгалтерию. На флешку. Чтобы можно было доделать отчеты дома на выходных.

Игорю пришлось потратить полчаса, чтобы разобраться, что под бухгалтерией коллега понимала программу для сведения отчетности — она была уверена, что маленькой флешки в 812 Мбайт вполне хватит. Игорю пришлось расстроить коллегу. А бухгалтеру пришлось доделывать отчет в пятницу ночью.

Сотруднице, с которой работал Игорь, сейчас помог бы удаленный доступ — проблема была бы только в том, чтобы обучить счетовода пользоваться программным обеспечением. Консультанты «Службы добрых дел» не просто решают проблему при обращении — они стараются просто и понятно объяснить пользователю, как работать с новыми программами или как избежать проблемы с гаджетом в будущем. В сервис можно обратиться, чтобы вашим знакомым помогли установить новое ПО или подключить тот же удаленный доступ.

В целом «Служба добрых дел» решает практически весь спектр назойливых проблем с техникой: поможет, если не печатает принтер или если ваш компьютер атаковали вирусы. Воспользоваться услугами сервиса можно по номеру телефона или через приложение. Сохраните эту ссылку на сайт и делитесь ей со знакомыми, которые периодически считают вас «на все руки мастером».