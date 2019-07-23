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Самые новые версии некоторых дистрибутивов уже используют nftables, но до ухода iptables в прошлое еще далеко. Поскольку популярные ОС маршрутизаторов, даже проприетарные, сейчас основаны на Linux, многое из этой статьи можно применить и к ним, при условии что их интерфейс не ограничивает формат опций искусственно, а просто передает их в правила iptables.
1:1 NAT
Все, кто использовал Amazon EC2, online.net и другие облачные платформы, наверняка с ним уже сталкивались. Публичные адреса для виртуалок настроить в админке можно, но самой виртуалке при этом выдается частный адрес.
Чтобы это сделать, нужно всего лишь указать по одному адресу вместо целой сети в
--source/--destination и
--to-destination/--to-source соответственно.
Вот команды для сопоставления частного адреса 10.0.0.10 публичному 102.0.2.10:
$ sudo iptables -t nat -I PREROUTING -d 192.0.2.10 -j DNAT --to-destination 10.0.0.10
$ sudo iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.0.0.10 -j SNAT --to-source 192.0.2.10
INFO
Если нет необходимости подключаться к внутреннему адресу из интернета, достаточно одного правила SNAT — об ответах позаботится модуль conntrack, если он не выключен.
NETMAP
Что делать, если нужно транслировать не один адрес, а целую сеть? Нередко одной компании бывает нужно подключиться к сети другой — например, к поставщику технической поддержки или иных услуг. Проблемы начинаются, если у поставщика уже есть клиент с такой же сетью, как у тебя.
Здесь на помощь приходит опция NETMAP, которая транслирует одну сеть в другую.
INFO
Полезно знать, что сети для частного использования из RFC 1918 на самом деле очень большого размера. Вот они:
- 10.0.0.0/8 (до 10.255.255.255.255);
- 172.16.0.0/12 (до 172.31.255.255);
- 192.168.0.0/16 (до 192.168.255.255).
Если выбрать менее популярные адреса, чем 192.168.(0|1).0 или 10.0.0.0, с конфликтом можно не столкнуться никогда.
Предположим, в компании-клиенте используется сеть 192.168.0.0/24, а в компании-поставщике — 10.85.0.0/24. Мы сделаем вид, что в нашей компании сеть не 192.168.0.0/24, а 172.17.18.0/24:
$ sudo iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -d 10.85.0.0/24 -j NETMAP --to 172.17.18.0/24
$ sudo iptables -t nat -I PREROUTING -s 10.85.0.0/24 -d 172.17.18.0/24 -j NETNAP --to 192.168.0.0/24
В отличие от SNAT и DNAT, она заменяет не весь адрес источника или назначения, а только адрес хоста — ту часть, где в маске сети нули. Адрес 192.168.0.10 всегда транслируется в 172.17.18.10, так что этот метод отлично подходит для двусторонней работы.
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