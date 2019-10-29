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В этой статье мы пошагово опишем два варианта джейлбрейка для iOS 12.4 и, конечно же, снабдим инструкцию веселыми картинками.
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Вся информация в этой статье приведена исключительно в образовательных целях. Автор и редакция не несут никакой ответственности за последствия повторения описанных здесь действий. Помни: выполняя любые манипуляции со своим смартфоном, ты действуешь на свой страх и риск.
Что к чему
Джейлбрейк (от англ. Jailbreak, «побег из тюрьмы») — это организация не санкционированного разработчиком доступа к файловой системе в iOS с целью открыть перед пользователем возможность установки приложений из «левых» репозиториев и исследования внутренностей ОС. Как правило, для этого используются обнаруженные в iOS уязвимости. Именно поэтому возможность джейла появляется обычно несколько позже выхода очередной версии iOS. Apple со временем закрывает выявленные дыры, но исследователи отыскивают все новые и новые лазейки.
Весь известный на сегодняшний день ассортимент методов джейлбрейка принято делить на две условные категории. Отвязанный (непривязанный) джейл (untethered jailbreak) делается один раз и навсегда, такое устройство можно перезагружать неоднократно без потери доступа к файловой системе. Слетает он только после перепрошивки девайса. Очевидно, что подобный джейлбрейк возможен далеко не на всех версиях iOS.
Полуотвязанный джейлбрейк (semi-untethered jailbreak) работает лишь до первой перезагрузки или отключения питания устройства. После включения айфона потребуется заново запустить утилиту джейлбрейка, которая повторно зальет на телефон все необходимые компоненты и заставит его загрузиться в рабочем режиме.
Рассматриваемые нами сегодня методы взлома относятся к полуотвязанному типу и работают на всех версиях iOS 12.x.x, кроме 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2. Чтобы узнать, какая версия iOS установлена сейчас на твоем устройстве, перейди в раздел «Настройки -> Основные -> Об этом устройстве». Здесь в строке «Версия ПО» будет указана текущая версия операционной системы.
Я опишу два способа взломать устройство с iOS 12 — с использованием утилит unc0ver и Chimera. Последняя не поддерживает девайсы, оборудованные процессором A12 и A12X, то есть iPhone XR, XS, XS Max, iPad Air 3, iPad Pro (11, 12.9-3G) и iPad mini 5. Для этих устройств можно использовать unc0ver — она работает со всеми версиями iPhone с 5S по XS Max включительно, iPad Air версий 1–6, iPod Touch (6G, 7G), iPad Pro (9.7, 12.9, 12.9-2G, 10.5, 11, 12.9-3G) и iPad mini (2–5).
На всякий случай отмечу, что джейлбрейк описанными в этой статье методами невозможен на заблокированном устройстве. Если твой телефон не активирован или требует ввести пароль Apple ID, который ты не знаешь или не помнишь, ничего не получится.
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