Пользователи форумов Vogons обнаружили, что в конце текущей недели компания Intel собирается удалить с официального сайта старые драйверы и обновления BIOS. К примеру, на этой странице можно увидеть предупреждение о скором конце срока службы BIOS Update [SOX5810J.86A] 5600, который после 22 ноября 2019 года более не будет доступен для загрузки, и не будет поддерживаться ни в каких формах. Пользователям BIOS Update [SOX5810J.86A] 5600 рекомендуют осуществить скорейшую деинсталляцию и прекратить использования данного продукта.

Аналогичные сообщения можно обнаружить на страницах множества драйверов и обновлений BIOS, предназначенных для системных плат и настольных ПК Intel, выпущенных компанией в 90-х и начале 2000-х годов. Большинство драйверов предназначены для старых версий Windows, таких как 98, ME, XP и Windows Server, чей срок службы много лет назад тоже подошел к концу. Фактически, Intel давно прекратила выпускать обновления и для своего старого «железа», и старые файлы размещались на сайте производителя просто для удобства.

Теперь, когда эти файлы собираются удалить, Intel подверглась резкой критике со стороны сообщества, ведь многие до сих пор используют устаревшие системы и устаревшее оборудование Intel. Так, некоторые пользователи заметили эту тревожную тенденцию еще в сентябре текущего года. К примеру, программист, известный под псевдонимом Foone Turing, еще тогда писал в Twitter, что производители просто обязаны поддерживать свое «железо», держать драйверы и прошивки на сайтах до победного конца, «пока солнце не взорвется» или компания не обанкротится.

DEAR COMPANIES THAT MAKE HARDWARE:

YOU'RE SUPPOSED TO HOST YOUR DRIVERS UNTIL THE SUN EXPLODES OR YOU GO OUT OF BUSINESS, NOT UNTIL YOU GET TIRED OF HOSTING 20 MEGABYTES — foone (@Foone) September 12, 2019

Теперь, когда ситуация получила широкую огласку, на форумах Vogons и в комментариях на HackerNews развернулось обсуждение происходящего. Пользователи сетуют, что компании намеренно избавляются от старого ПО, пытаясь вынудить клиентов покупать новое оборудование, так как использовать старое становится попросту невозможно.

Нужно заметить, Intel – не единственная компания, которая практикует подобное. К примеру, в 2017 году похожий ход по удалению ПО для старых продуктов с сайта осуществила компания HP. Но, в то же время, такие производители как Dell и Lenovo предоставляют своим пользователям полный набор старых драйверов для любых решений.

Владельцам старых продуктов Intel настоятельно рекомендуется как можно скорее сделать резервные копии необходимых драйверов и прошивок, так как совсем скоро они станут недоступны для загрузки. Также в будущем можно будет воспользоваться, например, зеркалом FTP Intel от 2014 года, размещенном на archive.org