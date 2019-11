Пользователи форумов Vogons обнаружили, что в конце текущей недели компания Intel собирается удалить с официального сайта старые драйверы и обновления BIOS. К примеру, на этой странице можно увидеть предупреждение о скором конце срока службы BIOS Update [SOX5810J.86A] 5600, который после 22 ноября 2019 года более не будет доступен для загрузки, и не будет поддерживаться ни в каких формах. Пользователям BIOS Update [SOX5810J.86A] 5600 рекомендуют осуществить скорейшую деинсталляцию и прекратить использования данного продукта.

Аналогичные сообщения можно обнаружить на страницах множества драйверов и обновлений BIOS, предназначенных для системных плат и настольных ПК Intel, выпущенных компанией в 90-х и начале 2000-х годов. Большинство драйверов предназначены для старых версий Windows, таких как 98, ME, XP и Windows Server, чей срок службы много лет назад тоже подошел к концу. Фактически, Intel давно прекратила выпускать обновления и для своего старого «железа», и старые файлы размещались на сайте производителя просто для удобства.

Теперь, когда эти файлы собираются удалить, Intel подверглась резкой критике со стороны сообщества, ведь многие до сих пор используют устаревшие системы и устаревшее оборудование Intel. Так, некоторые пользователи заметили эту тревожную тенденцию еще в сентябре текущего года. К примеру, программист, известный под псевдонимом Foone Turing, еще тогда писал в Twitter, что производители просто обязаны поддерживать свое «железо», держать драйверы и прошивки на сайтах до победного конца, «пока солнце не взорвется» или компания не обанкротится.

DEAR COMPANIES THAT MAKE HARDWARE:

YOU'RE SUPPOSED TO HOST YOUR DRIVERS UNTIL THE SUN EXPLODES OR YOU GO OUT OF BUSINESS, NOT UNTIL YOU GET TIRED OF HOSTING 20 MEGABYTES

