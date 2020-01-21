«Коммерсант» сообщает, что в Минэкономики предложили создать в России собственное хранилище открытого кода, выделив на этот аналог GitHub более двух миллиардов рублей. Эксперты считают, что сервис пригодится в случае отключения России от GitHub и других подобных репозиториев из-за санкций, а также может быть полезен, если наполнять его кодом, разработанным за государственный счет.

Выделить на создание аналога GitHub 2,1 млрд рублей было предложено в последней версии федерального проекта «Искусственный интеллект», разработанного Минэкономики и Сбербанком. В Минэкономики подтвердили журналистам, что идея российского аналога GitHub актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ» в рамках реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, утвержденной президентом РФ в октябре 2019 года. Стоит отметить, что проект пока не одобрен правительством.

В российский репозиторий предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Отечественный GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году, согласно проекту, таких репозиториев должно стать уже пять.

Специалисты, к которым «Коммерсант» обратился за комментариями по поводу данной инициативы, в основном оценили ее весьма скептически, отмечая, что на российском аналоге не соберешь большие сообщества, и он будет «напоминать ситуацию, когда накрыли и украсили стол, а гости не пришли». Также эксперты подчеркивают, что подобные сервисы мирового уровня живут за счет сообщества, а не административного ресурса, то есть нужно думать не о копировании других платформ, а о разработке конкурентоспособных ресурсов и библиотек, а также создании живого сообщества вокруг платформы.

Польза от такой «копии GitHub» может быть только в случае обязательной публикации в нем результатов разработки софта за бюджетные деньги, причем под открытой лицензией, считает гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, с которым соглашается исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. Также Смирнов напомнил, что попыткой создать национальный репозиторий был Национальный фонд алгоритмов и программ, запущенный в 2014 году по заказу Минкомсвязи, однако тот проект вышел провальным.