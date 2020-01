Сегодня в выпуске: восемь способов обнаружить внедрение Frida в приложение, три совета, как защитить нативные библиотеки от реверса, отключение проверки на root в подопытном приложении, защита от метарефлексии в Android 11, принцип работы Huawei Quick Apps, а также подборка инструментов пентестера и библиотек для разработчиков.

Почитать

Как обнаружить Frida

Detect Frida for Android — статья о том, как обнаружить, что приложение работает под управлением Frida (известный инструмент, позволяющий перехватить управление приложением и внедрить код). Автор приводит пять известных техник и три собственные:

Поиск библиотек frida-agent и frida-gadget в файле /proc/<pid>/maps . Может закончиться неудачей, если взломщик изменит имена библиотек. Поиск в памяти нативных библиотек особых строк (как рассказано в этой статье). Взломщик может перекомпилировать Frida с измененными строками. Пройти по всем открытым TCP-портам, отправить в них dbus-сообщение AUTH и дождаться ответа Frida. Метод хорошо работает при использовании frida-server (на рутованном устройстве), но бесполезен, если приложение было перепаковано с включением в него frida-gadget (способ обычно применяется, когда невозможно получить root на устройстве). Проверить наличие специфических для Frida файлов в каталоге /data/local/tmp . Опять же взломщик может переименовать эти файлы. Проверить, открыты ли для записи исполняемые секции нативных библиотек. В нормальной ситуации это почти невозможно. Поиск потоков frida-server и frida-gadget, которые Frida запускает в рамках процесса подопытного приложения. Поиск специфичных для Frida именованных пайпов в каталоге /proc/<pid>/fd . Сравнение кода нативных библиотек на диске и в памяти. При внедрении Frida изменяет секцию text нативных библиотек.

Примеры использования последних трех техник опубликованы в репозитории на GitHub.

Обход детекта root с помощью Frida

Android Root Detection Bypass Using Objection and Frida Scripts — рассказ о способах отключить проверку на права root в подопытном приложении с помощью Frida или тулкита Objection на базе Frida.

В большинстве случаев будет достаточно либо скачать уже готовый скрипт из репозитория Frida, либо воспользоваться тулкитом Objection для отключения проверки на root:

android root disable

Однако эти способы могут не сработать, и тогда придется писать свой собственный скрипт. Для этого необходимо декомпилировать/дизассемблировать подопытное приложение и найти в нем функцию, ответственную за проверку наличия прав root на устройстве. Обычно она выглядит примерно так:

private static boolean detectmethods() { String[] arrayOfString = new String[10]; arrayOfString[0] = "/system/app/Superuser.apk"; arrayOfString[1] = "/sbin/su"; arrayOfString[2] = "/system/bin/su"; arrayOfString[3] = "/system/xbin/su"; arrayOfString[4] = "/data/local/xbin/su"; arrayOfString[5] = "/data/local/bin/su"; arrayOfString[6] = "/system/sd/xbin/su"; arrayOfString[7] = "/system/bin/failsafe/su"; arrayOfString[8] = "/data/local/su"; arrayOfString[9] = "/su/bin/su"; int a = arrayOfString.length; int b = 0; while (a < b) { if (new File(arrayOfString[a]).exists()) { return true; } a += 1; } return false; }

Допустим, она находится внутри класса roottest в Java-пакете com.test.test . Все, что нам нужно сделать, — подменить эту функцию на заглушку, которая всегда возвращает false. Для этого понадобится такой скрипт:

Java.perform(function () { var MainActivity = Java.use('com.test.test.roottest'); MainActivity.root.implementation = function (detectmethods) { console.log('Done: bypassed'); return false; }; }

Далее скармливаем наш скрипт Frida и запускаем под ее управлением приложение:

$ frida -l rootbypass.js -f имя.пакета.приложения

Как защитить нативную библиотеку

Security hardening of Android native code — статья, рассказывающая, как защитить от реверса нативные библиотеки в приложениях для Android.

Обычно разработчики выносят сенситивный код в нативные, написанные на языках C/C++ библиотеки, чтобы повысить производительность и затруднить реверс приложения (читать дизассемблерные листинги нативного кода гораздо сложнее, чем код smali, и тем более сложнее, чем декомпилированный с помощью того же jadx код на Java). Однако не стоит забывать, что одно лишь наличие нативного кода не остановит опытного и мотивированного взломщика, поэтому стоит использовать дополнительные средства, чтобы его запутать. Есть несколько несложных способов это сделать.