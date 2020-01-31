Хакерскую группировку Evil Corp называют самой вредоносной и самой наглой среди киберпреступников. За сведения о ее членах американское правительство назначило награду в 5 миллионов долларов , а СМИ обсуждают слухи об их роскошном образе жизни и возможных связях с российскими спецслужбами. Мы постарались поподробнее разобраться в истории этой хакерской группы, образе действий и инструментах, с помощью которых она достигла своих сомнительных успехов и признания.

Главой Evil Corp называют Максима Якубца. Правоохранительные органы разных стран разыскивают его вот уже более десяти лет — еще в 2009 году он привлек к себе внимание, участвуя под ником aqua в краже денег из казны округа Буллитт, штат Кентукки. Об этом преступлении писали в газете Washington Post, с которой тогда сотрудничал в качестве эксперта по кибербезопасности Брайан Кребс.

Криминальный зоопарк: денежные мулы и козлы отпущения

Уже тогда у хакеров была отработанная схема действий, в которой Максим Якубец отвечал за работу с «денежными мулами». Так называют людей, которые выводят деньги из банковской системы (где все переводы отслеживаются и могут быть отозваны), совершая необратимые транзакции. Традиционно для мошеннических схем использовалась система Western Union, но в последнее время набирает популярность криптовалюта Bitcoin.

Любопытный факт Western Union фигурирует в качестве посредника в огромном числе историй с отмыванием денег, мошенничеством и даже финансированием терроризма. Иногда они платят штрафы — американскому правительству полмиллиарда долларов, ирландскому — полтора миллиона евро. Платят и продолжают работать, не обращая внимания на обвинения в «недостаточно тщательном отслеживании подозрительных транзакций». Почему им это сходит с рук? Никто не знает наверняка, но, возможно, это как-то связано с их чрезвычайно длительным и плодотворным сотрудничеством с американским правительством. Western Union работала над оборонными заказами, которые имеют отношение к созданию систем связи и управлению ими. Такие дела.

Многие люди становятся «мулами», совершенно не представляя, чем они занимаются на самом деле и каковы могут быть последствия их действий. В «схеме Якубца» в «мулы» вербовали на абсолютно легальных сайтах с вакансиями, обещая работу из дома от имени небольших, но солидно выглядящих компаний. Более того, для проверки работоспособности и надежности кандидатов им давали предварительные задания — например, исправить опечатки и грамматику в текстах, обещая заплатить по 8 долларов за килобайт. Текстами же были деловые письма — от лица подставной компании хакеров в адрес ее подрядчиков. Так что, когда людям приходило письмо с заданием совершить денежный перевод, оставив себе 5% от суммы в качестве оплаты, они не удивлялись и выполняли такое задание.

Удивляться им, разумеется, приходилось потом, когда оказывалось, что теперь они должны всю сумму перевода какому-нибудь банку. Ведь банк всегда может отследить и отозвать ошибочные транзакции — и всегда найдет, с кого взыскать недостающее. Таким образом, финансовую ответственность за деятельность русских и украинских хакеров в итоге приходилось нести американским и европейским домохозяйкам и пенсионерам.

Новички и ветераны: след Зевса с Олимпа киберпреступности

В истории с казной округа Буллитт двадцатидвухлетний Максим Якубец был тесно связан с Евгением Богачевым — уже тогда чрезвычайно известным хакером, автором трояна Zeus. За поимку этого персонажа ФБР назначило почти столь же впечатляющую награду, как и за Якубца.

Именно в связи с этим инцидентом о них и узнал Брайан Кребс. К тому моменту он уже давно был завсегдатаем открытых, полузакрытых и совсем закрытых хакерских форумов. Были у него и какие-то прямые источники, которые предоставляли ему информацию из переписки хакеров.

Откуда дровишки? Разумеется, как Кребс, так и ФБР не раскрывают подробностей своих расследований и источники информации. Но на сайте Кребса приводятся множественные куски из логов Jabber-переписки хакеров, и эта же переписка цитируется в документах ФБР как важное свидетельство. Переписка, разумеется, велась на русском (который Кребс, кстати, изучает уже больше пятнадцати лет) — но что на сайте Кребса, что в официальных документах ФБР она дана в переводе на английский. И судя по всему, у Кребса и ФБР этот перевод одинаковый (максимально связные предложения и тщательно переведенные русские ругательства).

Что в переписке, что на форумах хакеры использовали одни и те же привычные никнеймы. Кребс утверждает, что такая небрежность в этих кругах встречается очень часто (что изрядно облегчает ему отслеживание «карьерного роста» интересующих его игроков на арене киберпреступности). Богачев был lucky12345 или slavik, а Якубец — aqua.

Zeus Zeus — многокомпонентный банковский трой, насчитывающий множество модификаций. Основная функция заключается в краже паролей от банковских приложений, FTP-клиентов, других программ. Троян может выполнять поступающие с управляющего сервера команды, перехватывать вводимые пользователем в браузерах данные (кейлоггинг и формграббинг), красть файлы cookies, устанавливать в системе цифровые сертификаты и удалять их, блокировать доступ к заданным киберпреступниками интернет-ресурсам, подменять стартовую страницу в браузерах, загружать и запускать программы, а также удалять файлы на жестком диске.

Хакеры не просто обсуждали покупку у Богачева «базовой версии» его трояна Zeus — они заказали ему модифицированную версию, Jabber Zeus, которая пересылала похищенную банковскую информацию по протоколу Jabber. Это позволяло злоумышленникам крайне оперативно планировать свои действия и управлять своей широко раскинутой сетью троянов — например, они могли получать Jabber-сообщения о том, что какая-то из их потенциальных жертв пополнила свой банковский счет.