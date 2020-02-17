Что делать, когда тебе нужно захватить контроль над хостом, который находится в другой подсети? Верно — много запутанных туннелей! Сегодня мы рассмотрим техники туннелирования при пентесте — на примере хардкорной виртуалки Reddish (уровень сложности Insane — 8,0 баллов из 10) с CTF-площадки Hack The Box

Встретимся со средой визуального программирования Node-RED, где в прямом смысле «построим» реверс-шелл; проэксплуатируем слабую конфигурацию СУБД Redis; используем инструмент зеркалирования файлов rsync для доступа к чужой файловой системе; наконец, создадим кучу вредоносных задач cron на любой вкус. Но самое интересное, что управлять хостом мы будем, маршрутизируя трафик по докер-контейнерам через несколько TCP-туннелей. Погнали!

Разведка

В этом разделе соберем побольше информации для проникновения вглубь системы.

Сканирование портов

Расчехляем Nmap — и в бой! Сразу скажу, что дефолтные 1000 портов, которые Nmap сканирует в первую очередь, оказались закрыты. Так что будем исследовать весь диапазон TCP на высокой скорости.

root@kali:~# nmap -n -Pn --min-rate=5000 -oA nmap/tcp-allports 10.10.10.94 -p-

root@kali:~# cat nmap/tcp-allports.nmap

...

Host is up (0.12s latency).

Not shown: 65534 closed ports

PORT STATE SERVICE

1880/tcp open vsat-control

...

После полного сканирования, как видишь, откликнулся только один порт — неизвестный мне 1880-й. Попробуем вытащить из него больше информации.

root@kali:~# nmap -n -Pn -sV -sC -oA nmap/tcp-port1880 10.10.10.94 -p1880

root@kali:~# cat nmap/tcp-port1880.nmap

...

PORT STATE SERVICE VERSION

1880/tcp open http Node.js Express framework

|_http-title: Error

...

Сканер говорит, что на этом порту развернут Express — фреймворк веб-приложений Node.js. А когда видишь приставку «веб» — в первую очередь открываешь браузер…

Веб — порт 1880

Переход на страницу http://10.10.10.94:1880/ выдает лишь скупое сообщение об ошибке.

Есть два пути разобраться, что за приложение висит на этом порту.

Сохранить значок веб-сайта к себе на машину (обычно они живут по адресу /favicon.ico ) и попытаться найти его с помощью Reverse Image Search. Спросить у поисковика, с чем обычно ассоциирован порт 1880 .

Второй вариант более «казуальный», но столь же эффективный: уже на первой ссылке по такому запросу мне открылась Истина.

Node-RED Если верить официальному сайту, Node-RED — это среда для визуального программирования, где можно строить связи между разными сущностями (от локальных железок до API онлайн-сервисов). Чаще всего, как я понял, о Node-RED говорят в контексте управления умными домами и вообще девайсами IoT.

Окей, софт мы идентифицировали, но ошибка доступа к веб-странице от этого никуда не делась.

root@kali:~# curl -i http://10.10.10.94:1880

HTTP/1.1 404 Not Found

X-Powered-By: Express

Content-Security-Policy: default-src 'self'

X-Content-Type-Options: nosniff

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Length: 139

Date: Thu, 30 Jan 2020 21:53:05 GMT

Connection: keep-alive

‍

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Error</title>

</head>

<body>

<pre>Cannot GET /</pre>

</body>

</html>

Первое, что приходит в голову, — запустить брутер директорий. Но перед этим попробуем просто поменять запрос с GET на POST .

root@kali:~# curl -i -X POST http://10.10.10.94:1880

HTTP/1.1 200 OK

X-Powered-By: Express

Content-Type: application/json; charset=utf-8

Content-Length: 86

ETag: W/"56-dJUoKg9C3oMp/xaXSpD6C8hvObg"

Date: Thu, 30 Jan 2020 22:04:20 GMT

Connection: keep-alive

‍

{"id":"a237ac201a5e6c6aa198d974da3705b8","ip":"::ffff:10.10.14.19","path":"/red/{id}"}

Ну вот и обошлись без брутеров. Как видишь, при обращении к корню веб-сайта через POST сервер возвращает пример того, как должно выглядеть тело запроса. В принципе, до этого можно дойти логически: в документации к API Node-RED тонны именно POST-запросов.

Итак, при переходе по http://10.10.10.94:1880/red/a237ac201a5e6c6aa198d974da3705b8/ мы видим следующую картину.

Давай разбираться, что здесь можно наворотить.

Node-RED Flow

Первая ассоциация при виде рабочей области Node-RED — «песочница». И так видно, что эта штука способна на многое, однако нам нужно всего ничего: получить шелл на сервере.

Я пролистал вниз панель «строительных блоков» (или «узлов», как называет их Node-RED) слева и увидел вкладку Advanced — здесь спряталась дорогая сердцу любого хакера функция exec.

Spice must FLOW В философии Node-RED каждая комбинация, которую ты соберешь в рабочей области, называется «флоу» (он же поток). Потоки можно строить, выполнять, импортировать и экспортировать в JSON. При нажатии на кнопку Deploy сервер (как ни странно) деплоит все потоки со всех вкладок рабочей области.