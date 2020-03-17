Мы отобрали пятнадцать девайсов, с которыми можно пентестить все что угодно: от физических устройств до бесконтактных карт. Сюда не вошли более обыкновенные инструменты вроде отверток и паяльников — их проще выбирать на свой вкус. Надеемся, ты присмотришь что-нибудь интересное в этом списке.

INFO В прошлый раз мы делали подборку инструментов для хакерского чемоданчика в 2014 году. С тех пор многое изменилось! Смотри также статьи «14 гаджетов для взломщика» и «64 подарка для хакера».

Raspberry Pi 4

Цена: от 35 долларов

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Мини-компьютеры Raspberry Pi из новейшего модельного ряда работают на четырехъядерных армовских чипах, оснащаются 1, 2 или 4 Гбайт оперативной памяти, поддерживают связь по Wi-Fi и Bluetooth и имеют по два порта micro HDMI и по четыре USB. Они уже почти что могут заменить недорогой офисный десктоп, часто используются для создания медиацентров и домашних серверов, а также в массе разных проектов — от музыкальных инструментов до роботов. Но нас интересует другое: Raspberry может стать портативной системой для пентестов. А готовых корпусов, дисплеев, батареек и другого обвеса для них — великое множество. Более подробный обзор Raspberry Pi 4 мы публиковали в 2019 году, а здесь лишь подтвердим, что «малина» — это определенно маст-хэв. Кстати, в ревизии 1.2 решили проблему совместимости с некоторыми зарядками USB-C, имей в виду.

Proxmark 3

Цена: 100–300 евро

Страница на Kickstarter

Одним из лучших помощников для проведения атак на бесконтактные карты было и остается устройство под названием Proxmark3. Оно доступно в нескольких вариантах.

RDV1 — старая версия устройства, редко встречается на рынке и не имеет особых преимуществ. RDV2 — преимущество этой версии заключается в наличии разъема для внешней антенны. RDV3 — самая популярная (и дешевая) модель на рынке, доступны китайские клоны с теми же функциями, но не всегда стабильной работой. RDV4 — последняя версия Proxmark, которая заодно включает в себя техническое и программное обеспечение для работы со смарт-картами. Самая дорогая модель из списка.

Proxmark заменит для тебя все аналогичные устройства, но стоит заметить, что если ты собираешься изучать только карты Mifare, то лучше посмотреть в сторону Chameleon Mini.

APImote

Цена: 150 долларов

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Если ты успел столкнуться с умным домом, то наверняка слышал и о протоколе ZigBee. Ему уже много лет, но готовых устройств для тестирования безопасности сетей не так много. Среди них можно выделить плату APImote, которая работает в связке с фреймворком killerbee. Устройство поставляется в готовом виде, но для любителей паять разработчики выложили на GitHub схемы KiCad.