Мы собрали 64 устройства, среди которых ты наверняка найдешь что-то, что порадует твоих друзей-гиков на Новый год или любой другой праздник либо (мы знаем, как это бывает!) станет отличным способом потратить денежки, подаренные тебе родственниками, у которых не было такого гайда.

Итак, поехали! Порядок — случайный, нумерация только для твоего удобства.

Благодарности Редакция «Х» и авторы статьи выражают респект Льву «shadowsoul» и Ярославу «P1nk13 P13» за пару отличных дополнений по паяльникам и локпикингу. Спасибо, ребята!

1

Ubertooth One

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Ubertooth — это опенсорсная железка для всяческих забав с Bluetooth и Bluetooth LE. «Убертус» способен захватывать и демодулировать радиосигналы в диапазоне ISM 2,4 ГГц с полосой пропускания 1 МГц и использованием частотной модуляции.

Зачем это нужно? По Bluetooth сейчас подключается масса беспроводных устройств, в том числе смарт-часы, браслеты, клавиатуры и электронные замки. Многие из них никак не шифруют трафик. Подслушать телефонный разговор по беспроводной гарнитуре с ходу не получится — для этого потребовалась бы полная поддержка GFSK и методы взлома шифрованного трафика. Но вот прокачать скиллы в Bluetooth (а заодно и перехватить сигнал клавиатуры и парочки других устройств) шанс есть. Цена для такого веселья не так уж высока — порядка 120 долларов.

2

Levenhuk DTX 50

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Этот цифровой микроскоп — отличный инструмент для осмотра печатных плат, оценки качества пайки, поиска микродефектов и чтения маркировки чипов. По сути, это слегка доработанная веб-камера, у которой перевернули фронтальную линзу. Доработка заключается в установке круговой подсветки с регулируемой яркостью, кольца для изменения фокусного расстояния и штатива.

Дешевые варианты таких микроскопов стоят от полутора тысяч и оснащаются матрицей с разрешением 0,3 Мп (китайцы напишут на такой хоть 10 Мп, имея в виду бесполезный цифровой зум и программную интерполяцию). Но даже с ней можно добиться интересных результатов, хоть работать будет и неудобно.

В более дорогих моделях (от пяти тысяч) ставят CMOS 1,3–2 Мп и более качественную оптику. Лучше заранее присмотреть отдельный штатив, поскольку подставки из комплекта сделаны бестолково. Стоит устройство порядка 6500 рублей.

INFO Если не удается сфокусироваться, слегка покрути зум или попробуй изменить расстояние до рассматриваемого объекта. В таких микроскопах стоит очень примитивный контрастный автофокус с низкой чувствительностью, а на малых расстояниях его сбивает собственная подсветка.

3

Philips Hue Starter Kit

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Умные лампочки в домах — это пока что редкость, так что стартовый набор для умного дома — это по-прежнему интересный подарок. Продукты Philips недешевы, но они успели хорошо себя зарекомендовать. Стартовый набор из хаба и двух лампочек (без цветных диодов — с оттенками белого) можно найти от 7 тысяч рублей, более крутая версия с тремя лампочками и выключателем стоит 15. Если будешь заказывать за рубежом, смотри, чтобы подходил патрон и вилка хаба.

4

LimeSDR Mini

Crowd Supply

SDR (software-defined radio) — это цифровые приемники радиосигналов с функцией сканирования каналов, адаптированные для хакерских изысканий. К ним подключают внешние антенны разного типа, и для них есть специализированный софт, в том числе твикнутые драйверы и прошивки.

Типичный диапазон этих девайсов составляет порядка 24–1700 МГц. В этот диапазон входит львиная доля занимательного радиоэфира — от переговоров пилотов и городских служб до прямых трансляций с МКС. В нем же находятся управляющие сигналы электронных замков и систем оповещения, телерадиовещание и сотовая связь. Простор для исследований просто огромный! Подробнее читай в «Хакере».

LimeSDR Mini как раз и есть недорогая SDR-ка, младший собрат уже ставшего популярным LimeSDR. За какие-то 140 долларов она позволит тебе вволю позабавиться с радиотрафиком. Если HackRF и BladeRF с твоим бюджетом несовместимы, то обрати внимание.

5

Trezor Bitcoin Wallet

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Аппаратные кошельки для хранения криптовалюты появились несколько лет назад, и Trezor Bitcoin Wallet был одним из первых. Сегодня это один из лучших способов обезопасить свой wallet.dat и сохранить намайненное тяжким трудом. Для проведения платежей нужно ввести пин-код разблокировки и подключить его по USB к компьютеру.

Шестистрочный OLED-экран с разрешением 128 на 64 пикселя отображает информацию о выполняемых действиях. Для подтверждения транзакций используются механические кнопки. Это позволяет быть уверенным, что сумма перевода соответствует введенной, а сам платеж уйдет по указанному адресу, даже если он осуществляется в недоверенной среде (например, на чужом компьютере).

Помимо Bitcoin, устройство поддерживает разные альткойны, в частности Litecoin, DASH и Zcash. Внутри девайса установлен микропроцессор ARM Cortex M3 и работает собственная ОС.

Trezor Bitcoin Wallet поддерживают Windows, Linux, Android и macOS, но на практике его можно использовать с любой ОС, способной запустить браузер. Обойдется эта полезная штука в 90 евро.

6

BeagleBone

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Ты наверняка уже и сам перепробовал разные одноплатные компьютеры и знаешь, что выбор огромен — от фирменной Raspberry Pi, которая хороша как подарок новичку, до китайщины вроде Banana Pi, которую лучше брать себе для экспериментов. Но если выбирать основу для хакерских девайсов, то отличный выбор — это BeagleBoard.

Эта платка может послужить основой для собственного роутера под хакинг Wi-Fi или выделенной станцией для погружения в мир разного рода интерфейсов. Причем речь идет не только о получении рутшеллов через UART или же программировании чипов по SPI. Все гораздо интереснее. Например, есть возможность побыть в статусе злого SPI slave устройства.

Ну и пожалуй, главный козырь — это возможность проксирования USB за счет наличия USB-хоста и USB OTG из коробки. Для одноплатников это большая редкость. Плюс есть много интересного софта на GitHub. Стоить это чудо будет от 50 долларов.

Как вариант, всегда есть Raspberry Pi. Версия 3B с четырьмя USB отлично подойдет начинающему. В России весь комплект с корпусом, зарядкой и флешкой можно приобрести где-то за 5–6 тысяч рублей.

В качестве интересного, но более бюджетного варианта можешь посмотреть на Raspberry Pi Zero W: с портами у этой малютки негусто, зато есть Wi-Fi и Bluetooth. В России такая платка обойдется примерно в 2000 рублей.

7

Orico HDD External Docking Station

Aliexpress

Док-станция с интерфейсом eSATA и USB 3.0 для подключения SATA-накопителей (HDD/SSD) разных форм-факторов (2,5/3,5″) и любого объема. Диски устанавливаются буквально одним движением — как карты памяти в картридер. Никаких инструментов не требуется. Охлаждение пассивное (никакого шума!).

Особенно горячим дискам можно добавить корпусный вентилятор 120 мм. Он идеально подходит по размеру и просто ставится рядом. Если запитать его от 5 В (например, от USB или старой телефонной зарядки), то получится практически бесшумный обдув.

Девайсы для гиков и продвинутых пользователей всегда выпускают малыми партиями. Они быстро исчезают из продажи, как это случилось с док-станциями для жестких дисков. Если раньше Sarotech и ViPower поставляли в Россию прекрасные крэдлы с интерфейсом eSATA, то сейчас на рынке можно найти лишь ширпотребные поделки с USB 3.0.

Выручает как раз Orico, да еще всего за 30 долларов. Та же фирма делает олдскульные док-станции с eSATA, который позволяет обращаться к накопителям безо всяких ограничений. Переназначение сбойных секторов, изменение HPA, управление AAM, восстановление данных — все это возможно только с нативным интерфейсом.

8

Apple AirPods

Официальный сайт

Если твой приятель обложился техникой Apple или хотя бы пользуется айфоном, то наушники AirPods должны его порадовать. Они легковесны, неплохо звучат для своего размера, а главное — переключаются между устройствами без свойственного Bluetooth геморроя. Другая приятная фича — они автоматически выключаются, если вынуть из уха один наушник (но при желании можно включить обратно). Официальная цена в России — 12 тысяч рублей.

9

Batband

Официальный сайт

Технология костной проводимости звука, позволяющая избавиться от вкладышей или накладных наушников и передавать звук прямо в кость, — далеко не новинка. Компания AfterShokz не первый год успешно производит такие, а на Aliexpress можно найти сразу несколько его клонов. Вот только выглядят они все так, что надевать особо не хочется. Batband — более элегантное решение, которое отлично подойдет в качестве подарка. Цена: 200 долларов.

10

Arduino Mini

Варианты «Амперки»

Платформа Arduino и ее многочисленные китайские клоны хороши для изучения основ программирования микроконтроллеров. С их помощью можно быстро научиться писать управляющие скрипты, получать информацию с датчиков и дергать любые устройства.

В российском варианте, которые делают в «Амперке», много внимания уделено именно удобству изучения. Русскоязычные описания, готовые схемы — все это есть на сайте, так что для подарка начинающему это отличный вариант. Все в комплекте стоит 1400 рублей.

Но если будешь дарить, не забудь предупредить получателя, что эта штука хороша именно для обучения и создания прототипов. А вот фигачить своего бигдога или навороченный умный дом на Arduino и прочих готовых компонентах — не лучшая идея. Все равно потом придется перейти на ATmega328P или что-нибудь подобное.

11

«Технокуб»

Официальный сайт

Когда покупаешь в подарок набор начинающего мейкера, неплохо подыскать такой, чтобы из него можно было сразу собрать что-нибудь работающее. На эту роль вполне подходит «Технокуб» — один из наборов «Амперки». Это кубик со светодиодами, который стоит на столе и оповещает о разных вещах. Но самое главное — это, конечно, собрать самому. Набор стоит 2500 рублей.

12

STM32 Discovery

Официальный сайт, «Чип и Дип»

Настоящие разработчики embedded, конечно, с Arduino не сидят. Кто в XXI веке проектирует железо на восьмибитном, когда можно взять 32-битный ARM из семейства STM32 за те же деньги? Если провести попарное сравнение плат Arduino с их STM32-аналогами, то выяснится, что STM32 дает больше мегагерц, килобайтов и интерфейсов за те же деньги.

Знакомство с STM32 мы рекомендуем начинать с приобретения любой отладочной платы из семейства STM32 Discovery. Эти платы стоят от 1500 рублей и содержат сразу два чипа STM32, один из них (как правило, STM32F0) служит отладчиком для второго, основного и более жирного микроконтроллера. Дело в том, что технология ST-Link v2 позволяет одному STM32-чипу отлаживать другой.

Чип отладчика на платах STM32 Discovery можно использовать для прошивки или отладки любого другого ARM-микроконтроллера, а не только STM32, за счет заливки официальной прошивки, превращающей его в J-Link.

За управлением коммутацией между чипами отвечает пара джамперов, так что если будет желание перепрошить другой ARM, то достаточно выставить джамперы и подключить прошиваемое тело к отдельной выведенной группе пинов с говорящим названием SWD.

INFO Раз уж зашла речь о продвинутых техниках программирования микроконтроллеров, то порекомендуем и софт. Когда Arduino IDE станет не хватать, можно начинать перебираться во взрослый мир разработки под STM32 на основе связки STM32CubeMX и SystemWorkbench IDE. STM32CubeMX позволяет генерировать код, инициализирующий железо, конфигурирующий назначение пинов, частоту работы контроллера. При необходимости CubeMX позволяет добавить минимальный HAL или же целый FreeRTOS в код прошивки. А SystemWorkbench представляет собой адаптированный Eclipse в комплекте с тулчейнами и прошивальщиком.

13

HydraBUS

Официальный сайт

Еще одно интересное хакерское устройство на STM32 — это HydraBus. Эта плата позволяет работать с огромным количеством интерфейсов на embedded-железе, причем для этого, как правило, ничего не требуется писать! Прошивка HydraFW содержит небольшой и понятный командный интерфейс, с которым можно начать работать с любым поддерживаемым интерфейсом за пять минут. Более того, прошивка поддерживает скриптинг для автоматизации типовых действий. Скрипты хранятся на SD-карте, также возможен автозапуск скрипта на выполнение, что при определенных условиях играет решающую роль. Обойдется эта полезная железка всего в 50 евро.

14

HydraNFC

Официальный сайт

Помимо самого HydraBus, есть также аппаратное расширение с говорящим названием HydraNFC. На данный момент HydraBus + HydraNFC — это лучший комплект для хакинга NFC. Причем не последнюю роль в этом вопросе играет как раз возможность заскриптовать атаку. Да и по цене она куда дешевле пресловутого Proxmark!

Согласись, проще и незаметнее атаковать считыватель карт на турникете с помощью небольшого девайса, пишущего трейсы на SD-карту, нежели стоять с ноутбуком и платой в ожидании неизбежного появления охраны с интересными вопросами. Но мы, конечно, настоятельно не рекомендуем заниматься такими штуками. А вот что рекомендуем, так это купить HydraNFC — и другу, и себе. Версия платки отдельно от «гидробаса» обойдется в 80 евро, а в полном комплекте — в 150.

15

MiniPro tl866cs

«Техноцентр», Aliexpress

Универсальный параллельный программатор, который поддерживает более 13 тысяч интегральных схем. Наиболее востребован в автомобильном чип-тюнинге и «корректировке» одометров. Также используется для перепрошивки материнок и ИС бытовой техники.

MiniPro TL866CS подключается по USB. Драйверы есть для Windows разных версий — от «винтукея» до 64-битной «восьмерки». Под «десяткой» тоже должен работать, но из личного опыта мы советуем строго Windows 7 x86. Цена — 3000 рублей.