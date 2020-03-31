Если ты читаешь эти строки, у нас для тебя хорошие новости: ты пока еще не умер от сам-знаешь-какого вируса! Из плохих новостей — тебя, скорее всего, уже попросили самоизолироваться и соблюдать карантин, работая из дома. Сидеть в четырех стенах невыносимо уныло, поэтому, чтобы не страдать от скуки, самое время размять мозги интересными задачками. Тем более что тут у нас отличный список!

Прежде чем перейти непосредственно к обзорам, должен предупредить тебя о паре вещей. Здесь точно не будет «топовых», масштабных игр с огромными бюджетами. И вовсе не потому, что мы тут в «Хакере» их по каким-то причинам не любим. Просто, как правило, такие игры предназначены для массовой аудитории. А ожидать от среднестатистического геймера продвинутых знаний в области информатики и компьютерных технологий все-таки не приходится.

Поэтому игровые механики таких популярных игр сознательно упрощаются, чтобы потенциальный потребитель, столкнувшись с непонятными для него вещами, лишний раз не впадал во фрустрацию и не расстраивался. В худшем случае такой подход вырождается в примитивное Press X to hack. Рискуя навлечь на себя гнев скрипт-кидди (для которых подобное положение вещей представляется вполне естественным), мы все же исключили такие проекты из нашей подборки.

Однако это не значит, что далее тебя ждут исключительно «хардкорные» игры. Мы постарались собрать сбалансированный список, который был бы интересен программистам и хакерам с разным уровнем подготовки. Ключевой момент — хоть какие-то базовые знания потребуются в любом случае. «Первому игроку приготовиться!»

MHRD

Разработчик: Funghisoft

Funghisoft Дата выхода: январь 2017 года

январь 2017 года Языки: только английский

только английский Цена: 250 рублей (Steam)

250 рублей (Steam) Где купить: Steam, itch.io

Об этой игре нам уже напоминали читатели в комментариях к статье про основы цифровой схемотехники. Действительно, оформленная в ретростилистике, MHRD предлагает игроку примерить на себя роль инженера — разработчика цифровой логики и даже собрать полноценный 16-битный процессор (в качестве такого своеобразного «финального босса»). Вне всяких сомнений, создатели игры вдохновлялись историей компаний — пионеров Кремниевой долины (тут даже есть несколько не самых очевидных, но забавных шуточек о семидесятых).

MHRD сознательно выводит за скобки структуру и принцип действия транзистора — ключевого элемента любой сегодняшней цифровой схемы. Если физика процесса, равно как и перемещение дырок и электронов в полупроводниках тебя мало интересуют, смело можешь ставить плюсик игре. Вместо этого MHRD концентрируется на уровне конкретных элементов — вентилей И, ИЛИ, НЕ и прочих.

Придерживаясь логики изложения многих учебников, игра последовательно проводит тебя от базовых операций к блокам мультиплексора и триггера, а от них — к дешифратору команд, регистрам и АЛУ, ключевым элементам процессора. При этом MHRD лучше обычных учебников благодаря интерактивности: каждую схему предстоит не только синтезировать из уже готовых блоков с помощью внутриигрового HDL (Hardware Description Language), но еще и дополнительно верифицировать — успешно прогнать через набор тестов.

Игра обладает минималистичным интерфейсом и практически полностью текстовая. Рассчитывать на графическое представление цифровых вентилей на экране тут не приходится. Вместо этого для большего погружения в процесс и эпоху игроку предлагается использовать бумагу и карандаш и чертить схемы по эту сторону монитора. И поверь, на деле это гораздо увлекательнее, чем звучит на словах (рекомендуем бумагу-миллиметровку и карандаш с мягким стержнем для наилучшего результата).