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Режим автоматической установки ОС, или Windows Setup Automation (WSA), хорошо известен пользователям еще со времен Windows XP. Правда, с тех пор он претерпел ряд существенных изменений. С использованием WSA можно запустить процедуру инсталляции и спокойно уйти по своим делам на часик-другой, а вернувшись, обнаружить, что система уже работает на компьютере. Магия! К счастью, никаких сложных заклинаний для этого не потребуется. Основные методы автоматизации установки, а также некоторые связанные с нею хитрости мы и рассмотрим в сегодняшней статье.
Только без рук!
Если ты желаешь запустить установку Windows и идти пить кофе, избавившись от необходимости сидеть в ближайшие сорок минут перед монитором, такая возможность есть. Причем эта возможность существует уже давно: механизмы автоматизированного развертывания ОС с прицелом на корпоративный рынок, где сисадминам приходится обслуживать парк из десятков и сотен компьютеров, в Microsoft придумали уже более двадцати лет назад.
Во времена Windows XP все было проще. Доллар стоил 28 рублей, пиво — меньше доллара, а для автоматизированной установки винды требовалось всего лишь создать специальный текстовый файл
unattend.txt и бросить его в корень дистрибутива. Сейчас все кардинально изменилось: похоже, в Microsoft решили максимально заморочить пользователей с тем, чтобы они бросили заниматься подобными глупостями. Но мы люди настырные и потому постараемся разобраться, что там напридумывали эти ребята из Редмонда и как с этим следует бороться.
Начнем с того, что теперь для файла с ответами используется не простой текстовый формат, как в старые добрые времена, а XML. И если раньше такой файл можно было создать с помощью утилиты, которая входила в состав дистрибутива Windows, то сейчас для этого потребуется отдельная тулза. Но и это еще не все.
В определенный исторический момент Microsoft начала упаковывать файлы дистрибутива Windows в специальный сжатый образ формата Windows Imaging Format (WIM). Где-то на этапе появления Windows 7 в Редмонде решили: а почему бы не поставлять в одном дистрибутиве сразу несколько версий операционной системы, например «Домашнюю», «Домашнюю расширенную» и «Профессиональную», или релизы разной разрядности — x86 и x64? Сказано — сделано: несколько образов WIM с различными версиями винды стали паковать в один файловый архив
install.esd, который поддерживает еще большую степень сжатия. В Windows 10 от WIM окончательно отказались в пользу ESD, поскольку этот формат позволяет сжимать файлы сильнее и тем самым экономить больше дискового пространства. Проблема в том, что саму винду и инструменты для ее развертывания, видимо, писали в разных отделах корпорации: утилиты от Microsoft не умеют работать с форматом ESD, им нужен старый добрый WIM. Поэтому алгоритм подготовки дистрибутива к автоматической установке в общем виде выглядит следующим образом:
- Скачивание дистрибутива Windows 10.
- Извлечение из него файла ESD и преобразование его в WIM.
- Установка утилиты для настройки автоматической инсталляции.
- Создание файла с ответами.
- Подготовка дистрибутива к установке системы.
Еще не слишком страшно? Тогда разберем каждый пункт по порядку.
Скачиваем дистрибутив
Для того чтобы приготовить яичницу, нужны как минимум яйца, а чтобы настроить автоматическую установку системы, нам понадобится дистрибутив Windows 10. Если у тебя его нет, дистрибутив можно легально скачать с сайта Microsoft (правда, потом к нему придется прикупить серийник).
Для загрузки образа Windows 10 используется следующая хитрая процедура. Открой в браузере страничку Download Windows 10, скачай оттуда тулзу под названием «Средство создания носителя Windows 10» и запусти его. В появившемся окне нужно принять условия лицензионного соглашения, а затем установить переключатель в положение «Создать установочный носитель (USB-устройство флеш-памяти, DVD-диск или ISO-файл)», и нажать «Далее».
Теперь следует выбрать язык системы и ее разрядность. Выбирать нужно осторожно — указанная тобой версия винды должна подходить к тому серийному номеру, который у тебя имеется (или который ты планируешь приобрести). Нажав «Далее», устанавливаем переключатель в положение «ISO-файл» (или «Загрузочный USB», что, в общем, без разницы: в этом случае к компьютеру нужно присоединить флешку объемом не менее 8 Гбайт, вся информация с которой будет стерта). Снова жмем «Далее», показываем, куда нужно сохранить образ диска, и дожидаемся окончания загрузки дистрибутива.
Извлекаем WIM
Как я уже упоминал, для работы с образом Windows необходимо использовать файлы в формате WIM, в то время как современные дистрибутивы хранят образы ОС в архиве с высокой степенью сжатия
install.esd, который лежит в папке
sources. Если в дистрибутиве содержатся версии Windows для разных архитектур, эта папка будет вложена в папку
x86 или
x64. В Windows за работу с образами WIM и ESD отвечает консольная утилита
dism, которой можно воспользоваться из командной строки. Полный список параметров утилиты выводится на экран по команде
dism /?.
Перейди в папку, в которую ты сохранил ISO-образ Windows 10. Если ты используешь утилиты вроде DaemonTools, можно смонтировать этот образ на виртуальный диск, но для наших целей достаточно установить бесплатный архиватор 7-Zip и открыть ISO-файл в нем как обычный архив. Если ты записал образ на флешку, можно просто просмотреть ее содержимое в проводнике. Скопируй все папки и файлы из дистрибутива Windows в какую-нибудь директорию на локальном диске, например
DVD.
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