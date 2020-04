Крупный поставщик ИТ-услуг, американская компания Cognizant, стал жертвой шифровальщика Maze. Атака привела к перебоям в обслуживании некоторых клиентов.

Cognizant предоставляет локальные и облачные услуги для других компаний по всему миру, в том числе технологические, консалтинговые и операционные (специалисты компании дистанционно управляют машинами своих клиентов для установки исправлений, обновления ПО, предоставляют услуги удаленной поддержки и так далее). Штат компания насчитывает около 300 000 сотрудников по всему миру, она занимает 193 место в списке Fortune 500, а среди ее клиентов чистятся крупные банковские организации, компании из сферы здравоохранения, производства и многие другие.

В минувшие выходные ИТ-гигант подтвердил, что пострадал от атаки шифровальщика, сообщив, что системы компании оказались заражены вымогателем Maze. Пока не сообщается, сколько именно систем пострадало, но известно, что инцидент перевел к перебоям в обслуживании некоторых клиентов, а также, в теории, создал для них угрозу.

Представители компании уже обратились в правоохранительные органы и опубликовали индикаторы компрометации для своих клиентов, в том числе IP-адреса серверов и хэши файлов kepstl32.dll, memes.tmp и maze.dll. Перечисленные в этом списке IP-адреса и файлы уже использовались в предыдущих атаках Maze.

Опираясь эти данные, ИБ-эксперт Виталий Кремез подготовил правило Yara, которое можно использовать для обнаружения DLL шифровальщика Maze.

High alert related to the yet another ransomware attack perpetrated by the Maze group possibly affecting @Cognizant.



Reviewing & mitigating against the usual Maze TTPs (including RDP + remote services as an attack vector) is advisable.



✅Pushed #YARA↘️https://t.co/qcUY464fSf pic.twitter.com/z2zHL5apkm