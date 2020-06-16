Содержание статьи
- От редакции
- Готовимся к работе
- Если наборы инструкций у процессоров разные, то на каком учить ассемблер лучше всего?
- Что и как процессор делает после того, как ты запускаешь программу
- Регистры процессора: зачем они нужны, как ими пользоваться
- Готовим рабочее место
- Пишем, компилируем и запускаем программу «Hello, world!»
- Инструкции, директивы
- Метки, условные и безусловные переходы
- Комментарии, алгоритм, выбор регистров
- Взаимодействуем с пользователем: получаем данные с клавиатуры
- Полезные мелочи: смотрим машинный код, автоматизируем компиляцию
- Выводы
От редакции
В 2017 году мы опубликовали первую статью из планировавшегося цикла про ассемблер x86. Материал имел огромный успех, однако, к нашему стыду, так и остался единственным. Прошло два с половиной года, и теперь за дело берется новый автор. В честь этого мы делаем прошлую статью бесплатной, а Антона Карева попросили пропустить введение и без оглядки нырять в практику.
Готовимся к работе
Я буду исходить из того, что ты уже знаком с программированием — знаешь какой-нибудь из языков высокого уровня (С, PHP, Java, JavaScript и тому подобные), тебе доводилось в них работать с шестнадцатеричными числами, плюс ты умеешь пользоваться командной строкой под Windows, Linux или macOS.
Если наборы инструкций у процессоров разные, то на каком учить ассемблер лучше всего?
Знаешь, что такое 8088? Это дедушка всех компьютерных процессоров! Причем живой дедушка. Я бы даже сказал — бессмертный и бессменный. Если с твоего процессора, будь то Ryzen, Core i9 или еще какой-то, отколупать все примочки, налепленные туда под влиянием технологического прогресса, то останется старый добрый 8088.
SGX-анклавы, MMX, 512-битные SIMD-регистры и другие новшества приходят и уходят. Но дедушка 8088 остается неизменным. Подружись сначала с ним. После этого ты легко разберешься с любой примочкой своего процессора.
Больше того, когда ты начинаешь с начала — то есть сперва выучиваешь классический набор инструкций 8088 и только потом постепенно знакомишься с современными фичами, — ты в какой-то миг начинаешь видеть нестандартные способы применения этих самых фич. Смотри, например, что я сделал с SGX-анклавами и SIMD-регистрами.
Что и как процессор делает после того, как ты запускаешь программу
После того как ты запустил софтину и ОС загрузила ее в оперативную память, процессор нацеливается на первый байт твоей программы. Вычленяет оттуда инструкцию и выполняет ее, а выполнив, переходит к следующей. И так до конца программы.
Некоторые инструкции занимают один байт памяти, другие два, три или больше. Они выглядят как-то так:
90
B0 77
B8 AA 77
C7 06 66 55 AA 77
Вернее, даже так:
90 B0 77 B8 AA 77 C7 06 66 55 AA 77
Хотя погоди! Только машина может понять такое. Поэтому много лет назад программисты придумали более гуманный способ общения с компьютером: создали ассемблер.
Благодаря ассемблеру ты теперь вместо того, чтобы танцевать с бубном вокруг шестнадцатеричных чисел, можешь те же самые инструкции писать в мнемонике:
nop
mov al, 0x77
mov ax, 0x77AA
mov word [0x5566], 0x77AA
Согласись, такое читать куда легче. Хотя, с другой стороны, если ты видишь ассемблерный код впервые, такая мнемоника для тебя, скорее всего, тоже непонятна. Но мы сейчас это исправим.
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