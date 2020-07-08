Содержание статьи
- Предыдущие статьи
- Пишем вспомогательную подпрограмму
- Учимся складывать и вычитать
- Осваиваем инструкцию умножения
- Разбираемся с инструкцией деления
- Логический и арифметический сдвиги, циклический сдвиг
- Три логические инструкции плюс одна бесполезная
- Знакомимся с инструкциями инкремента и декремента
- Пишем простую игрушку «Угадай число»
- Выводы
- Инструкции и операторы
Предыдущие статьи
Большинство тех инструкций, о которых ты узнаешь из этой статьи, принимают на входе два аргумента. Каждый отдельно взятый аргумент — это либо регистр, либо память, либо константа. Почти все их сочетания допустимы: регистр-регистр, регистр-память, память-регистр, регистр-константа, память-константа. Единственное недопустимое сочетание — память-память.
Регистры могут быть 16- или 8-битными. 16-битные регистры:
AX,
BX,
CX,
DX,
SI,
DI,
BP и
SP. 8-битные регистры:
AH,
AL,
BH,
BL,
CH,
CL,
DH и
DL.
Пишем вспомогательную подпрограмму
У всех программ, которые мы с тобой сейчас напишем, есть повторяющееся действие: вывести результат на экран. Чтобы не писать код для этого действия каждый раз заново, давай напишем для него подпрограмму.
Что такое подпрограмма? Это кусок кода, который выполняет какую-то небольшую задачу. К подпрограмме обычно обращаются через инструкцию
call. Все подпрограммы заканчиваются инструкцией
ret (RETurn).
Пока это все, что тебе нужно знать о подпрограммах. Конечно, по-хорошему, когда пользуешься подпрограммами, надо бы понимать еще несколько вещей, в частности что такое указатель стека и как он меняется при обращении к подпрограмме. Но пока, в рамках текущего урока, давай просто условимся, что если тебе надо нарисовать на экране букву, просто вставляй в свой код вот такую инструкцию.
Реализация подпрограммы
call display_letter представлена ниже. Сохрани ее в файл
library.asm.
Важно! В конец всех программ, которые мы напишем, тебе надо будет вставлять код из
library.asm. К чему это приведет? Все программы будут заканчиваться выходом в командную строку, и у них будут подпрограммы для вывода символа на экран (из регистра
AL) и для считывания символа с клавиатуры (результат помещается в регистр
AL).
Учимся складывать и вычитать
В качестве аргументов для инструкции сложения давай задействуем регистр
AL и константу.
Эта программа выводит на экран цифру
7. Потому что
4 + 3 = 7.
В качестве аргументов для инструкции вычитания давай возьмем регистр
AL и константу.
Эта программа выводит на экран цифру
1. Потому что
4 – 3 = 1.
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