Прочитав эту статью, ты научишься пользоваться арифметическими и логическими инструкциями, а также инструкциями сдвига. Попутно узнаешь, как создавать подпрограммы. А в конце напишешь простенькую игрушку «Угадай число».

Большинство тех инструкций, о которых ты узнаешь из этой статьи, принимают на входе два аргумента. Каждый отдельно взятый аргумент — это либо регистр, либо память, либо константа. Почти все их сочетания допустимы: регистр-регистр, регистр-память, память-регистр, регистр-константа, память-константа. Единственное недопустимое сочетание — память-память.

Регистры могут быть 16- или 8-битными. 16-битные регистры: AX , BX , CX , DX , SI , DI , BP и SP . 8-битные регистры: AH , AL , BH , BL , CH , CL , DH и DL .

Пишем вспомогательную подпрограмму

У всех программ, которые мы с тобой сейчас напишем, есть повторяющееся действие: вывести результат на экран. Чтобы не писать код для этого действия каждый раз заново, давай напишем для него подпрограмму.

Что такое подпрограмма? Это кусок кода, который выполняет какую-то небольшую задачу. К подпрограмме обычно обращаются через инструкцию call . Все подпрограммы заканчиваются инструкцией ret (RETurn).

Пока это все, что тебе нужно знать о подпрограммах. Конечно, по-хорошему, когда пользуешься подпрограммами, надо бы понимать еще несколько вещей, в частности что такое указатель стека и как он меняется при обращении к подпрограмме. Но пока, в рамках текущего урока, давай просто условимся, что если тебе надо нарисовать на экране букву, просто вставляй в свой код вот такую инструкцию.

Реализация подпрограммы call display_letter представлена ниже. Сохрани ее в файл library.asm .

Важно! В конец всех программ, которые мы напишем, тебе надо будет вставлять код из library.asm . К чему это приведет? Все программы будут заканчиваться выходом в командную строку, и у них будут подпрограммы для вывода символа на экран (из регистра AL ) и для считывания символа с клавиатуры (результат помещается в регистр AL ).

Учимся складывать и вычитать

В качестве аргументов для инструкции сложения давай задействуем регистр AL и константу.

Эта программа выводит на экран цифру 7 . Потому что 4 + 3 = 7 .

В качестве аргументов для инструкции вычитания давай возьмем регистр AL и константу.

Эта программа выводит на экран цифру 1 . Потому что 4 – 3 = 1 .