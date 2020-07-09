В Android существует замечательная возможность назначать поставщиком геокоординат любую программу, и вся система будет использовать те широту и долготу, которые она выдаст. В этой статье я покажу, как этим пользоваться и как самому написать программу для спуфинга координат GPS.

Идея родилась у меня в процессе написания статьи «Мониторим мониторинг. Что внутри у приложения для изоляции на дому» — именно тогда я обнаружил возможность менять поставщика координат в операционной системе, что открывает для пользователей много интересных возможностей.

С точки зрения юзера все очень просто: нужно лишь установить специальное приложение, затем включить в настройках режим разработчика и выбрать установленное приложение в качестве поставщика фиктивного местоположения. Таких программ великое множество — от простеньких до довольно развесистых, умеющих не только подменять координаты на заданные, но и менять их по расписанию или проигрывать заранее записанные треки, чтобы имитировать движение телефона по какому-то маршруту. В общем, вбивай запрос «Fake GPS» и выбирай по вкусу.

Сразу предупреждаю: надежность этого метода не очень высокая. При желании можно программно отследить наличие на телефоне такой программы-поставщика, и если программа серьезная, то просто так обдурить ее может не получиться.

Я же захотел разобраться, как именно работает этот механизм, и создать собственное приложение для спуфинга. А начал я с того, что посмотрел, как этот алгоритм реализован в одном из бесплатных приложений. Не читать же документацию, верно?

Реверсим FakeGPS

В качестве подопытного кролика было взято приложение FakeGPS 5.0.0. Внешне приложение представляет собой карту, на которой можно установить маркер в произвольную точку и с помощью кнопок «Старт» и «Стоп» запускать или останавливать трансляцию координат выбранной точки.

Вооружившись JEB Decompiler, открываем и смотрим. Первое, что бросается в глаза, — это наличие в манифесте пермишена android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION .

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" /> <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" />

В основной активити ничего интересного не обнаружено, обычная инициализация и настройка, но есть сервис с говорящим названием FakeGPSService .

Попытаемся прорваться сквозь дебри обфускации и посмотреть, что в нем есть интересного.

В методе onCreate имеется такой код:

this.f = "gps"; this.d = (LocationManager)this.getSystemService("location"); try { if(this.d == null) { goto label_46; } this.d.removeTestProvider(this.f); goto label_46; } catch(IllegalArgumentException | NullPointerException unused_ex) { goto label_46; } label_46: if(this.d != null) { this.d.addTestProvider(this.f, false, false, false, false, true, false, false, 0, 5); this.d.setTestProviderEnabled(this.f, true); }

Если проще, то инициализируем LocationManager значением this.getSystemService("location") , затем удаляем тестового провайдера "gps" функцией removeTestProvider и добавляем заново с помощью функции addTestProvider , не забывая после этого включить его функцией setTestProviderEnabled("gps", true) . Всё, тестовый провайдер добавлен и включен. А далее при изменении пользователем координат создаем и устанавливаем новое местоположение в функции onEventMainThread :

// Создаем long v1 = System.currentTimeMillis(); Location v3 = new Location(""); v3.setProvider("gps"); v3.setLatitude(arg10.latitude); v3.setLongitude(arg10.longitude); v3.setAltitude(((double)FakeGPSService.p)); v3.setBearing(((float)FakeGPSService.q)); v3.setTime(v1); v3.setAccuracy(((float)FakeGPSService.o)); v3.setElapsedRealtimeNanos(SystemClock.elapsedRealtimeNanos()); // И устанавливаем try { this.d.setTestProviderLocation(this.f, v3); Log.d("GpsMockProvider", v3.toString()); } catch(IllegalArgumentException unused_ex) { }

Вроде бы все более-менее ясно, можно приступать к написанию своего провайдера фиктивных местоположений.