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Идея родилась у меня в процессе написания статьи «Мониторим мониторинг. Что внутри у приложения для изоляции на дому» — именно тогда я обнаружил возможность менять поставщика координат в операционной системе, что открывает для пользователей много интересных возможностей.
С точки зрения юзера все очень просто: нужно лишь установить специальное приложение, затем включить в настройках режим разработчика и выбрать установленное приложение в качестве поставщика фиктивного местоположения. Таких программ великое множество — от простеньких до довольно развесистых, умеющих не только подменять координаты на заданные, но и менять их по расписанию или проигрывать заранее записанные треки, чтобы имитировать движение телефона по какому-то маршруту. В общем, вбивай запрос «Fake GPS» и выбирай по вкусу.
Сразу предупреждаю: надежность этого метода не очень высокая. При желании можно программно отследить наличие на телефоне такой программы-поставщика, и если программа серьезная, то просто так обдурить ее может не получиться.
Я же захотел разобраться, как именно работает этот механизм, и создать собственное приложение для спуфинга. А начал я с того, что посмотрел, как этот алгоритм реализован в одном из бесплатных приложений. Не читать же документацию, верно?
Реверсим FakeGPS
В качестве подопытного кролика было взято приложение FakeGPS 5.0.0. Внешне приложение представляет собой карту, на которой можно установить маркер в произвольную точку и с помощью кнопок «Старт» и «Стоп» запускать или останавливать трансляцию координат выбранной точки.
Вооружившись JEB Decompiler, открываем и смотрим. Первое, что бросается в глаза, — это наличие в манифесте пермишена
android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION.
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" />
В основной активити ничего интересного не обнаружено, обычная инициализация и настройка, но есть сервис с говорящим названием
FakeGPSService.
Попытаемся прорваться сквозь дебри обфускации и посмотреть, что в нем есть интересного.
В методе
onCreate имеется такой код:
this.f = "gps";
this.d = (LocationManager)this.getSystemService("location");
try {
if(this.d == null) {
goto label_46;
}
this.d.removeTestProvider(this.f);
goto label_46;
} catch(IllegalArgumentException | NullPointerException unused_ex) {
goto label_46;
}
label_46:
if(this.d != null) {
this.d.addTestProvider(this.f, false, false, false, false, true, false, false, 0, 5);
this.d.setTestProviderEnabled(this.f, true);
}
Если проще, то инициализируем
LocationManager значением
this.getSystemService("location"), затем удаляем тестового провайдера
"gps" функцией
removeTestProvider и добавляем заново с помощью функции
addTestProvider, не забывая после этого включить его функцией
setTestProviderEnabled("gps", true). Всё, тестовый провайдер добавлен и включен. А далее при изменении пользователем координат создаем и устанавливаем новое местоположение в функции
onEventMainThread:
// Создаем
long v1 = System.currentTimeMillis();
Location v3 = new Location("");
v3.setProvider("gps");
v3.setLatitude(arg10.latitude);
v3.setLongitude(arg10.longitude);
v3.setAltitude(((double)FakeGPSService.p));
v3.setBearing(((float)FakeGPSService.q));
v3.setTime(v1);
v3.setAccuracy(((float)FakeGPSService.o));
v3.setElapsedRealtimeNanos(SystemClock.elapsedRealtimeNanos());
// И устанавливаем
try {
this.d.setTestProviderLocation(this.f, v3);
Log.d("GpsMockProvider", v3.toString());
} catch(IllegalArgumentException unused_ex) {
}
Вроде бы все более-менее ясно, можно приступать к написанию своего провайдера фиктивных местоположений.
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