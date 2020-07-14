Содержание статьи
То десятилетие с середины девяностых по середину двухтысячных вообще было временем фактических монополий. Веб-сервер — Apache HTTPD, почтовый сервер — Sendmail, ну а сервер DNS — BIND. С тех пор появилось множество альтернатив. Например, часть корневых серверов перешли на NSD.
Однако альтернативы старым проектам часто идут по пути специализации. NSD не кэширует запросы и предназначен только для держателей доменов — он идеально подходит для корневых серверов, но совершенно не подойдет для корпоративного или провайдерского сервера. Проект PowerDNS состоит из двух независимых частей: ответственный pdns и кэширующий pdns_recursor. Проект dnsmasq — чисто кэширующий сервер для малых сетей со встроенной реализацией DHCP.
В то же время BIND универсален. Возможно, это и позволяет ему оставаться популярным. Он может и отвечать за зоны, и кэшировать запросы, и хранить записи в реляционных БД. Это, может, и не лучший проект для каждой из задач в отдельности, но зато решает их все одновременно с весьма неплохой производительностью. Таким способом не слишком большие компании и сети учебных и испытательных лабораторий вполне могут обойтись одним сервером DNS.
Проверяем синтаксис настроек
При работе с серверами вручную многие люди правят файл настроек, перезапускают сервис и бегут чинить, если он не запустился. И совершенно зря, потому что у многих проектов есть опции демона или отдельные утилиты для проверки синтаксиса! В их числе и BIND.
Утилиты
named-checkconf и
named-checkzone весьма полезны как при ручной настройке, так и при написании скриптов. Будем честными — грамматика файлов BIND не всегда интуитивна. С помощью этих утилит можно получить более-менее внятные сообщения об ошибках без перезапуска сервиса.
$ named-checkconf /tmp/new-named.conf || echo "Bad file"
/etc/named.conf:66: missing ';' before '}'
Bad file
$ named-checkzone example.com /var/named/data/example.com
zone example.com/IN: NS 'ns1.example.com' has no address records (A or AAAA)
zone example.com/IN: not loaded due to errors.
Ускоряем загрузку зон
Текстовый формат зон BIND стал фактическим стандартом, и его поддерживают многие другие реализации, прежде всего чтобы упростить перенос существующих зон. Некоторые регистраторы даже позволяют редактировать и вносить записи в этом формате через веб-интерфейс. Формат
www IN A 192.0.2.1 видели даже далекие от DNS люди.
INFO
Ключевое слово
IN — это не предлог in, а сокращение от Internet. Протокол DNS и BIND появились до того, как исследовательские сети объединились в единый Интернет, поэтому в DNS до сих пор формально существуют классы записей IN (Internet) и CH (ChaosNet).
Однако этот формат не слишком прост для синтаксического разбора — и загрузка зон с большим числом записей может ощутимо замедлить запуск демона. Регистраторы доменов и хостеры нередко хранят записи в базе данных, что и быстрее, и проще в управлении из админки.
Но если проблема только в производительности, есть и более простой способ: использовать двоичные форматы файлов.
Конвертировать зону в двоичный формат можно командой
named-compilezone. Формата два: map и raw. Формат map представляет собой простой дамп памяти. Он загружается быстрее всего, поскольку вообще не требует разбора, но не является переносимым — работает только в пределах одной архитектуры. Формат raw загружается чуть медленнее, но работает на любой машине.
Рассмотрим пример для формата map. Сначала нужно скомпилировать в него текстовый файл зоны.
$ sudo named-compilezone -Fmap -o /var/named/data/example.com.map example.com /var/named/data/example.com
Затем нужно соответствующим образом поправить описание зоны в
/etc/named.conf. Формат файла с данными зоны не определяется автоматически, поэтому нам придется указать опцию
masterfile-format.
zone "example.com" {
type master;
masterfile-format map;
file "/var/named/data/example.com.map";
};
Ощутимая разница заметна только на очень больших файлах. Но если ты окажешься в такой ситуации, теперь ты знаешь, как из нее выйти.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», увеличит личную накопительную скидку и позволит накапливать профессиональный рейтинг Xakep Score! Подробнее
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться