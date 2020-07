BIND был и остается одной из самых популярных реализаций сервера DNS. Долгое время он был фактическим стандартом и для ответственных (authoritative), и для кэширующих серверов. Более того, до двухтысячных годов все до единого корневые сервера работали именно на нем. В этой статье мы рассмотрим ряд не слишком известных, но полезных возможностей BIND.

То десятилетие с середины девяностых по середину двухтысячных вообще было временем фактических монополий. Веб-сервер — Apache HTTPD, почтовый сервер — Sendmail, ну а сервер DNS — BIND. С тех пор появилось множество альтернатив. Например, часть корневых серверов перешли на NSD.

Однако альтернативы старым проектам часто идут по пути специализации. NSD не кэширует запросы и предназначен только для держателей доменов — он идеально подходит для корневых серверов, но совершенно не подойдет для корпоративного или провайдерского сервера. Проект PowerDNS состоит из двух независимых частей: ответственный pdns и кэширующий pdns_recursor. Проект dnsmasq — чисто кэширующий сервер для малых сетей со встроенной реализацией DHCP.

В то же время BIND универсален. Возможно, это и позволяет ему оставаться популярным. Он может и отвечать за зоны, и кэшировать запросы, и хранить записи в реляционных БД. Это, может, и не лучший проект для каждой из задач в отдельности, но зато решает их все одновременно с весьма неплохой производительностью. Таким способом не слишком большие компании и сети учебных и испытательных лабораторий вполне могут обойтись одним сервером DNS.

Проверяем синтаксис настроек

При работе с серверами вручную многие люди правят файл настроек, перезапускают сервис и бегут чинить, если он не запустился. И совершенно зря, потому что у многих проектов есть опции демона или отдельные утилиты для проверки синтаксиса! В их числе и BIND.

Утилиты named-checkconf и named-checkzone весьма полезны как при ручной настройке, так и при написании скриптов. Будем честными — грамматика файлов BIND не всегда интуитивна. С помощью этих утилит можно получить более-менее внятные сообщения об ошибках без перезапуска сервиса.

$ named-checkconf /tmp/new-named.conf || echo "Bad file" /etc/named.conf:66: missing ';' before '}' Bad file $ named-checkzone example.com /var/named/data/example.com zone example.com/IN: NS 'ns1.example.com' has no address records (A or AAAA) zone example.com/IN: not loaded due to errors.

Ускоряем загрузку зон

Текстовый формат зон BIND стал фактическим стандартом, и его поддерживают многие другие реализации, прежде всего чтобы упростить перенос существующих зон. Некоторые регистраторы даже позволяют редактировать и вносить записи в этом формате через веб-интерфейс. Формат www IN A 192.0.2.1 видели даже далекие от DNS люди.

INFO Ключевое слово IN — это не предлог in, а сокращение от Internet. Протокол DNS и BIND появились до того, как исследовательские сети объединились в единый Интернет, поэтому в DNS до сих пор формально существуют классы записей IN (Internet) и CH (ChaosNet).

Однако этот формат не слишком прост для синтаксического разбора — и загрузка зон с большим числом записей может ощутимо замедлить запуск демона. Регистраторы доменов и хостеры нередко хранят записи в базе данных, что и быстрее, и проще в управлении из админки.

Но если проблема только в производительности, есть и более простой способ: использовать двоичные форматы файлов.

Конвертировать зону в двоичный формат можно командой named-compilezone . Формата два: map и raw. Формат map представляет собой простой дамп памяти. Он загружается быстрее всего, поскольку вообще не требует разбора, но не является переносимым — работает только в пределах одной архитектуры. Формат raw загружается чуть медленнее, но работает на любой машине.

Рассмотрим пример для формата map. Сначала нужно скомпилировать в него текстовый файл зоны.

$ sudo named-compilezone -Fmap -o /var/named/data/example.com.map example.com /var/named/data/example.com

Затем нужно соответствующим образом поправить описание зоны в /etc/named.conf . Формат файла с данными зоны не определяется автоматически, поэтому нам придется указать опцию masterfile-format .

zone "example.com" { type master; masterfile-format map; file "/var/named/data/example.com.map"; };

Ощутимая разница заметна только на очень больших файлах. Но если ты окажешься в такой ситуации, теперь ты знаешь, как из нее выйти.