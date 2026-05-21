В этой статье я покажу, как соб­рать домаш­ний монито­ринг сети на Observium: с авто­обна­руже­нием устрой­ств, гра­фика­ми наг­рузки, алер­тами и базовой кар­той под­клю­чений. Запус­тим Observium в Docker на ARM64, нас­тро­им SNMP в раз­ных ОС и научим­ся не нас­тупать на типич­ные граб­ли.

Пред­ставь: ты работа­ешь из дома. Вне­зап­но виде­озво­нок начина­ет рас­сыпать­ся, сай­ты гру­зят­ся по десять секунд, а кол­леги в чате пишут, что не могут дос­тучать­ся до тво­его сер­вера с докумен­таци­ей. Ты бега­ешь меж­ду ком­натами, перезаг­ружа­ешь роутер, сту­чишь по кла­виату­ре ноут­бука жены и втай­не молишь­ся, что­бы все само испра­вилось. Зна­комо?

А теперь пред­ставь, что под тво­им кон­тро­лем 12 устрой­ств раз­ной сте­пени древ­ности и кри­виз­ны: основной сер­вер на Linux, два Raspberry Pi на ARM64, два Mac — один с чипом Apple, дру­гой на Intel, две вин­довые машины — с Windows 11 и Windows Server 2025 — и роутер Keenetic. И все это дол­жно ста­биль­но работать 24/7. Но работа­ет с перебо­ями. Потому что:

один Raspberry Pi перег­рева­ется на сол­нце;

в Windows вне­зап­но вклю­чает­ся энер­госбе­реже­ние и выруба­ет сетевой порт;

Keenetic пос­ле обновле­ния про­шив­ки начина­ет отбра­сывать зап­росы SNMP;

сер­вер на РЕД ОС прос­то пада­ет раз в месяц, и ты узна­ёшь об этом, толь­ко ког­да не можешь зай­ти в свой Git.

Я устал гадать. Устал сидеть перед монито­ром с ping в тер­минале. Устал ловить момент, ког­да «что‑то пош­ло не так». Мне нужен был еди­ный глаз, который видит всё. И что­бы этот глаз умел:

Ав­томати­чес­ки узна­вать о новых устрой­ствах, что­бы не добав­лять их руками. По­казы­вать гра­фики заг­рузки CPU, памяти и тра­фика за любой пери­од. Бить тре­вогу, ког­да что‑то упа­ло. Стро­ить кар­ту сети, хотя бы базовую, что­бы понять, кто с кем соеди­нен.

Observium Community Edition — не единс­твен­ная сис­тема монито­рин­га, но она ока­залась той самой золотой середи­ной: бес­плат­ная, лег­ковес­ная, работа­ет на Raspberry Pi и понима­ет SNMP поч­ти любого устрой­ства. И, что важ­но, не тре­бует писать тон­ну скрип­тов.

Но готовые Docker-обра­зы Observium не зарабо­тали на моем ARM-сер­вере: Docker падал с ошиб­кой no matching manifest . И тут я понял: при­дет­ся собирать свой образ. А раз уж собирать, то сде­лать так, что­бы он работал из короб­ки: сам соз­давал базу дан­ных, запус­кал опрос и пра­вил пра­ва. Что­бы я мог отдать кон­тей­нер дру­гу — и у него все завелось с пер­вой коман­ды.

Даль­ше я рас­ска­жу:

по­чему из десят­ка сис­тем монито­рин­га я выб­рал Observium — и не про­гадал;

как собирал Docker-образ для ARM64 и что сло­малось по дороге;

как нас­тра­ивал SNMP в РЕД ОС, Windows, macOS и на роуте­ре Keenetic — вез­де свои граб­ли;

как зас­тавил все это работать вмес­те и забыл о проб­лемах;

и да, все мои кон­фиги, Dockerfile и скрип­ты — в откры­том дос­тупе. Можешь фор­кать и исполь­зовать. В самом кон­це при­ложу ссыл­ку на GitHub.

Ин­терес­но, чем закон­чился мой экспе­римент? Доб­ро пожало­вать в лабора­торию! Начина­ем.

Как не утонуть в выборе

Преж­де чем перей­ти к моему опы­ту, давай быс­тро про­бежим­ся по основным игро­кам на поле монито­рин­га. Так будет понят­нее, почему я вооб­ще пос­мотрел в сто­рону Observium.

Опенсорс

Здесь у нас огромный выбор — и у каж­дого решения свои силь­ные сто­роны.

Zabbix

Zabbix — нас­тоящий монстр монито­рин­га. Он неверо­ятно мощ­ный и уме­ет всё: от сбо­ра мет­рик по SNMP до отсле­жива­ния логов и про­изво­дитель­нос­ти при­ложе­ний. Zabbix иде­ален для круп­ных ком­паний со слож­ной инфраструк­турой, но за мощь при­ходит­ся пла­тить слож­ностью: нас­трой­ка Zabbix — отдель­ный вид спор­та, а для неболь­ших про­ектов он может ока­зать­ся избы­точ­ным. Не могу однознач­но ска­зать, под­ходит он мне или нет. Ско­рее нет: я раз­вернул его боль­ше года назад, но как‑то не скла­дыва­ется.

LibreNMS

LibreNMS — самый близ­кий родс­твен­ник Observium, по сути его форк. Как и Observium, он нацелен на авто­обна­руже­ние устрой­ств по SNMP и отлично под­держи­вает обо­рудо­вание раз­ных вен­доров. Глав­ное пре­иму­щес­тво LibreNMS — более активное и откры­тое сооб­щес­тво раз­работ­чиков, которое час­то выпус­кает обновле­ния и добав­ляет новые фун­кции. По интерфей­су и прин­ципам работы LibreNMS и Observium очень похожи, но LibreNMS час­то хва­лят за более сов­ремен­ный и дру­желюб­ный под­ход.

Nagios

Nagios. Ветеран рын­ка и осно­ва основ. Его глав­ное пре­иму­щес­тво — неверо­ятная гиб­кость: тысячи пла­гинов уме­ют монито­рить бук­валь­но что угод­но. Но за гиб­кость при­ходит­ся пла­тить слож­ной нас­трой­кой. В 2026 году нас­тра­ивать Nagios через тек­сто­вые фай­лы может показать­ся арха­икой, да и дру­желюб­ного интерфей­са сов­ремен­ных сис­тем у него нет. Мне он показал­ся непонят­ным и в нас­трой­ке, и в работе.

Prometheus + Grafana

Prometheus и Grafana — это уже «молодая кровь» и стан­дарт де‑фак­то для монито­рин­га в мире Kubernetes и мик­росер­висов. Prometheus собира­ет мет­рики, а Grafana стро­ит по ним кра­сивые и гиб­кие даш­борды. Но такой тан­дем тре­бует вдум­чивого под­хода: при­дет­ся разоб­рать­ся в кон­цепци­ях и нас­тро­ить экспор­теры для каж­дого типа дан­ных. Это решение для тех, кто хочет пол­ного кон­тро­ля и не боит­ся слож­ности.

Cacti

Cacti — еще один «ста­рый друг» сис­темных адми­нис­тра­торов. Cacti — король клас­сичес­ких гра­фиков, пос­тро­енных на RRDtool. Если тебе нуж­но прос­то пос­мотреть тра­фик на пор­тах ком­мутато­ра, он отлично спра­вит­ся. Но в эпо­ху ком­плексно­го монито­рин­га его воз­можнос­тей час­то не хва­тает, а интерфейс выг­лядит уста­рев­шим. Я даже не стал про­бовать.

Коммерческие решения

В ком­мерчес­ком сег­менте решения мощ­ные, но дорогие. При­вожу толь­ко для пол­ноты кар­тины — я заранее ори­енти­ровал­ся на что‑то поп­роще и желатель­но бес­плат­ное.

Paessler PRTG Network Monitor

Paessler PRTG Network Monitor (недос­тупен в РФ). Очень популяр­ное решение, осо­бен­но в сег­менте SMB. PRTG сла­вит­ся прос­той нас­трой­кой и богатым набором воз­можнос­тей. Все парамет­ры он отсле­жива­ет через сис­тему сен­соров. Но лицен­зирова­ние по количес­тву сен­соров может быс­тро вле­теть в копе­ечку. Есть бес­плат­ная вер­сия на 100 сен­соров, но даже для неболь­шой домаш­ней сети это­го может не хва­тить.

SolarWinds Network Performance Monitor (NPM)

SolarWinds Network Performance Monitor (NPM). «Тяжелая артилле­рия» для кор­поратив­ного сег­мента: один из самых мощ­ных и детали­зиро­ван­ных инс­тру­мен­тов для монито­рин­га слож­ных сетей. Но цена и слож­ность внед­рения дела­ют его непод­ходящим для нашего «домаш­него зоопар­ка».

Datadog

Datadog. Это облачная плат­форма, которая объ­еди­няет монито­ринг инфраструк­туры, при­ложе­ний и логов. Она неверо­ятно гиб­ка и кра­сива, но модель цено­обра­зова­ния «пла­ти за каж­дую мет­рику» может сде­лать такой выбор очень дорогим, если ты захочешь сле­дить за каж­дым сетевым интерфей­сом.

Так где же место Observium?

На этом фоне Observium занима­ет свою уни­каль­ную нишу.