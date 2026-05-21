Содержание статьи
- Как не утонуть в выборе
- Опенсорс
- Коммерческие решения
- Так где же место Observium?
- Подготовка
- Создаем необходимые файлы
- Dockerfile
- entrypoint.sh
- observium.cron
- Docker-compose для удобного запуска
- .env для Docker Compose
- Hosts
- Собираем образ
- Настраиваем агентов
- Linux
- Windows 10, 11 и Server 2025
- macOS
- Если SNMP не отвечает
- Добавляем хосты в Observium
- Через веб-интерфейс
- Через командную строку
- Первый опрос
- Массовое добавление
- Автоматическое обнаружение
- Если устройство не добавляется
- Заключение
Представь: ты работаешь из дома. Внезапно видеозвонок начинает рассыпаться, сайты грузятся по десять секунд, а коллеги в чате пишут, что не могут достучаться до твоего сервера с документацией. Ты бегаешь между комнатами, перезагружаешь роутер, стучишь по клавиатуре ноутбука жены и втайне молишься, чтобы все само исправилось. Знакомо?
А теперь представь, что под твоим контролем 12 устройств разной степени древности и кривизны: основной сервер на Linux, два Raspberry Pi на ARM64, два Mac — один с чипом Apple, другой на Intel, две виндовые машины — с Windows 11 и Windows Server 2025 — и роутер Keenetic. И все это должно стабильно работать 24/7. Но работает с перебоями. Потому что:
- один Raspberry Pi перегревается на солнце;
- в Windows внезапно включается энергосбережение и вырубает сетевой порт;
- Keenetic после обновления прошивки начинает отбрасывать запросы SNMP;
- сервер на РЕД ОС просто падает раз в месяц, и ты узнаёшь об этом, только когда не можешь зайти в свой Git.
Я устал гадать. Устал сидеть перед монитором с
ping в терминале. Устал ловить момент, когда «что‑то пошло не так». Мне нужен был единый глаз, который видит всё. И чтобы этот глаз умел:
- Автоматически узнавать о новых устройствах, чтобы не добавлять их руками.
- Показывать графики загрузки CPU, памяти и трафика за любой период.
- Бить тревогу, когда что‑то упало.
- Строить карту сети, хотя бы базовую, чтобы понять, кто с кем соединен.
Observium Community Edition — не единственная система мониторинга, но она оказалась той самой золотой серединой: бесплатная, легковесная, работает на Raspberry Pi и понимает SNMP почти любого устройства. И, что важно, не требует писать тонну скриптов.
Но готовые Docker-образы Observium не заработали на моем ARM-сервере: Docker падал с ошибкой
no . И тут я понял: придется собирать свой образ. А раз уж собирать, то сделать так, чтобы он работал из коробки: сам создавал базу данных, запускал опрос и правил права. Чтобы я мог отдать контейнер другу — и у него все завелось с первой команды.
Дальше я расскажу:
- почему из десятка систем мониторинга я выбрал Observium — и не прогадал;
- как собирал Docker-образ для ARM64 и что сломалось по дороге;
- как настраивал SNMP в РЕД ОС, Windows, macOS и на роутере Keenetic — везде свои грабли;
- как заставил все это работать вместе и забыл о проблемах;
- и да, все мои конфиги,
Dockerfileи скрипты — в открытом доступе. Можешь форкать и использовать. В самом конце приложу ссылку на GitHub.
Интересно, чем закончился мой эксперимент? Добро пожаловать в лабораторию! Начинаем.
Как не утонуть в выборе
Прежде чем перейти к моему опыту, давай быстро пробежимся по основным игрокам на поле мониторинга. Так будет понятнее, почему я вообще посмотрел в сторону Observium.
Опенсорс
Здесь у нас огромный выбор — и у каждого решения свои сильные стороны.
Zabbix
Zabbix — настоящий монстр мониторинга. Он невероятно мощный и умеет всё: от сбора метрик по SNMP до отслеживания логов и производительности приложений. Zabbix идеален для крупных компаний со сложной инфраструктурой, но за мощь приходится платить сложностью: настройка Zabbix — отдельный вид спорта, а для небольших проектов он может оказаться избыточным. Не могу однозначно сказать, подходит он мне или нет. Скорее нет: я развернул его больше года назад, но как‑то не складывается.
LibreNMS
LibreNMS — самый близкий родственник Observium, по сути его форк. Как и Observium, он нацелен на автообнаружение устройств по SNMP и отлично поддерживает оборудование разных вендоров. Главное преимущество LibreNMS — более активное и открытое сообщество разработчиков, которое часто выпускает обновления и добавляет новые функции. По интерфейсу и принципам работы LibreNMS и Observium очень похожи, но LibreNMS часто хвалят за более современный и дружелюбный подход.
Nagios
Nagios. Ветеран рынка и основа основ. Его главное преимущество — невероятная гибкость: тысячи плагинов умеют мониторить буквально что угодно. Но за гибкость приходится платить сложной настройкой. В 2026 году настраивать Nagios через текстовые файлы может показаться архаикой, да и дружелюбного интерфейса современных систем у него нет. Мне он показался непонятным и в настройке, и в работе.
Prometheus + Grafana
Prometheus и Grafana — это уже «молодая кровь» и стандарт де‑факто для мониторинга в мире Kubernetes и микросервисов. Prometheus собирает метрики, а Grafana строит по ним красивые и гибкие дашборды. Но такой тандем требует вдумчивого подхода: придется разобраться в концепциях и настроить экспортеры для каждого типа данных. Это решение для тех, кто хочет полного контроля и не боится сложности.
Cacti
Cacti — еще один «старый друг» системных администраторов. Cacti — король классических графиков, построенных на RRDtool. Если тебе нужно просто посмотреть трафик на портах коммутатора, он отлично справится. Но в эпоху комплексного мониторинга его возможностей часто не хватает, а интерфейс выглядит устаревшим. Я даже не стал пробовать.
Коммерческие решения
В коммерческом сегменте решения мощные, но дорогие. Привожу только для полноты картины — я заранее ориентировался на что‑то попроще и желательно бесплатное.
Paessler PRTG Network Monitor
Paessler PRTG Network Monitor (недоступен в РФ). Очень популярное решение, особенно в сегменте SMB. PRTG славится простой настройкой и богатым набором возможностей. Все параметры он отслеживает через систему сенсоров. Но лицензирование по количеству сенсоров может быстро влететь в копеечку. Есть бесплатная версия на 100 сенсоров, но даже для небольшой домашней сети этого может не хватить.
SolarWinds Network Performance Monitor (NPM)
SolarWinds Network Performance Monitor (NPM). «Тяжелая артиллерия» для корпоративного сегмента: один из самых мощных и детализированных инструментов для мониторинга сложных сетей. Но цена и сложность внедрения делают его неподходящим для нашего «домашнего зоопарка».
Datadog
Datadog. Это облачная платформа, которая объединяет мониторинг инфраструктуры, приложений и логов. Она невероятно гибка и красива, но модель ценообразования «плати за каждую метрику» может сделать такой выбор очень дорогим, если ты захочешь следить за каждым сетевым интерфейсом.
Так где же место Observium?
На этом фоне Observium занимает свою уникальную нишу.
