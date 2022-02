В этой статье мы реали­зуем прос­той, но край­не полез­ный про­ект на Python — бота для Telegram. Боты — это неболь­шие скрип­ты, которые могут вза­имо­дей­ство­вать с API, что­бы получать сооб­щения от поль­зовате­ля и отправ­лять информа­цию в раз­ные чаты и каналы.

Что­бы соз­дать бота, нам нуж­но дать ему наз­вание, адрес и получить токен — стро­ку, которая будет однознач­но иден­тифици­ровать нашего бота для сер­веров Telegram. Зай­дем в Telegram под сво­им акка­унтом и откро­ем «отца всех ботов», BotFather.

Жмем кноп­ку «Запус­тить» (или отпра­вим / start ), в ответ BotFather приш­лет нам спи­сок дос­тупных команд:

/ newbot — соз­дать нового бота;

— соз­дать нового бота; / mybots — редак­тировать ваших ботов;

— редак­тировать ваших ботов; / setname — сме­нить имя бота;

— сме­нить имя бота; / setdescription — изме­нить опи­сание бота;

— изме­нить опи­сание бота; / setabouttext — изме­нить информа­цию о боте;

— изме­нить информа­цию о боте; / setuserpic — изме­нить фото ава­тар­ки бота;

— изме­нить фото ава­тар­ки бота; / setcommands — изме­нить спи­сок команд бота;

— изме­нить спи­сок команд бота; / deletebot — уда­лить бота.

От­пра­вим бате‑боту коман­ду / newbot , что­бы соз­дать нового бота. В ответ он поп­росит ввес­ти имя будуще­го бота, его мож­но писать на рус­ском. Пос­ле вво­да име­ни нуж­но будет отпра­вить адрес бота, при­чем он дол­жен закан­чивать­ся на сло­во bot. Нап­ример, xakepbot или xakep_bot . Если адрес будет уже кем‑то занят, BotFather нач­нет изви­нять­ся и про­сить при­думать что‑нибудь дру­гое.

Ког­да мы наконец най­дем сво­бод­ный и кра­сивый адрес для нашего бота, в ответ получим сооб­щение, в котором пос­ле фра­зы Use this token to access the HTTP API будет написа­на стро­ка из букв и цифр — это и есть необ­ходимый нам токен. Сох­раним ее где‑нибудь на сво­ем компь­юте­ре, что­бы потом исполь­зовать в скрип­те бота.

Для вза­имо­дей­ствия с Telegram API есть нес­коль­ко готовых модулей. Самый прос­той из них — Telebot. Что­бы уста­новить его, набери

pip install pytelegrambotapi

В Linux, воз­можно, понадо­бит­ся написать pip3 вмес­то pip , что­бы ука­зать, что мы хотим работать с треть­ей вер­сией Python.

Эхо-бот

Для начала реали­зуем так называ­емо­го эхо‑бота. Он будет получать от поль­зовате­ля тек­сто­вое сооб­щение и воз­вра­щать его.

import telebot # Создаем экземпляр бота bot = telebot . TeleBot ( 'Здесь впиши токен, полученный от @botfather' ) # Функция, обрабатывающая команду / start @ bot . message_handler ( commands = [ "start" ] ) def start ( m , res = False ) : bot . send_message ( m . chat . id , 'Я на связи. Напиши мне что-нибудь ) ' ) # Получение сообщений от юзера @ bot . message_handler ( content_types = [ "text" ] ) def handle_text ( message ) : bot . send_message ( message . chat . id , 'Вы написали: ' + message . text ) # Запускаем бота bot . polling ( none_stop = True , interval = 0 )

За­пус­кай скрипт и ищи в поис­ке Telegram сво­его бота по адре­су, который ты при­думал ранее. Запус­каем бота кноп­кой «Запус­тить» (Start) или коман­дой / start и можем убе­дить­ся в том, что он работа­ет и воз­вра­щает сооб­щения.

Wikipedia-бот

Да­вай научим нашего бота не прос­то отсы­лать сооб­щения обратно, а чему‑нибудь поин­терес­нее. Нап­ример, по вве­ден­ному сло­ву давать статью на Википе­дии. Здесь нам поможет модуль Wikipedia:

pip install wikipedia

Го­товим код.

import telebot , wikipedia , re # Создаем экземпляр бота bot = telebot . TeleBot ( 'Здесь впиши токен, полученный от @botfather' ) # Устанавливаем русский язык в Wikipedia wikipedia . set_lang ( "ru" ) # Чистим текст статьи в Wikipedia и ограничиваем его тысячей символов def getwiki ( s ) : try : ny = wikipedia . page ( s ) # Получаем первую тысячу символов wikitext = ny . content [ : 1000 ] # Разделяем по точкам wikimas = wikitext . split ( '. ' ) # Отбрасываем всЕ после последней точки wikimas = wikimas [ : - 1 ] # Создаем пустую переменную для текста wikitext2 = '' # Проходимся по строкам, где нет знаков «равно» ( то есть все, кроме заголовков) for x in wikimas : if not ( '==' in x ) : # Если в строке осталось больше трех символов, добавляем ее к нашей переменной и возвращаем утерянные при разделении строк точки на место if ( len ( ( x . strip ()) ) > 3 ) : wikitext2 = wikitext2 + x + '. ' else : break # Теперь при помощи регулярных выражений убираем разметку wikitext2 = re . sub ( '\([ ^()] *\) ' , '' , wikitext2 ) wikitext2 = re . sub ( '\([ ^()] *\) ' , '' , wikitext2 ) wikitext2 = re . sub ( '\{[ ^\{\}] *\} ' , '' , wikitext2 ) # Возвращаем текстовую строку return wikitext2 # Обрабатываем исключение, которое мог вернуть модуль wikipedia при запросе except Exception as e : return 'В энциклопедии нет информации об этом' # Функция, обрабатывающая команду / start @ bot . message_handler ( commands = [ "start" ] ) def start ( m , res = False ) : bot . send_message ( m . chat . id , 'Отправьте мне любое слово, и я найду его значение на Wikipedia' ) # Получение сообщений от юзера @ bot . message_handler ( content_types = [ "text" ] ) def handle_text ( message ) : bot . send_message ( message . chat . id , getwiki ( message . text ) ) # Запускаем бота bot . polling ( none_stop = True , interval = 0 )

www При соз­дании сле­дующих ботов мы будем исполь­зовать нес­коль­ко тек­сто­вых фай­лов с кон­тентом. Ска­чать их мож­но с моего сай­та.

Бот с двумя виртуальными кнопками

Во мно­гих Telegram-ботах для выбора каких‑то дей­ствий исполь­зуют­ся так называ­емые вир­туаль­ные кноп­ки. Давай поп­робу­ем сде­лать себе такие же!

Пред­положим, что у нас есть два фай­ла facts. txt и thinks. txt , которые содер­жат спи­сок инте­рес­ных фак­тов и поговор­ки. На каж­дой стро­ке фай­лов находит­ся по одно­му фак­ту или поговор­ке.

Сде­лаем бота, в котором будут две кноп­ки: «Фак­ты» и «Поговор­ки». Если нажать любую, бот отпра­вит поль­зовате­лю соот­ветс­тву­ющее сооб­щение.

info Ес­ли ты будешь исполь­зовать для это­го бота тот же токен, что и для пре­дыду­щего, то, что­бы уви­деть кноп­ки, переза­пус­ти бота коман­дой / start .

import telebot import random from telebot import types # Загружаем список интересных фактов f = open ( 'data/ facts. txt' , 'r' , encoding = 'UTF-8' ) facts = f . read () . split ( ' \ n ' ) f . close ( ) # Загружаем список поговорок f = open ( 'data/ thinks. txt' , 'r' , encoding = 'UTF-8' ) thinks = f . read () . split ( ' \ n ' ) f . close ( ) # Создаем бота bot = telebot . TeleBot ( 'Здесь твой токен, полученный от @botfather' ) # Команда start @ bot . message_handler ( commands = [ "start" ] ) def start ( m , res = False ) : # Добавляем две кнопки markup = types . ReplyKeyboardMarkup ( resize_keyboard = True ) item1 = types . KeyboardButton ( "Факт" ) item2 = types . KeyboardButton ( "Поговорка" ) markup . add ( item1 ) markup . add ( item2 ) bot . send_message ( m . chat . id , 'Нажми: \ n Факт для получения интересного факта \ n Поговорка — для получения мудрой цитаты ' , reply_markup = markup ) # Получение сообщений от юзера @ bot . message_handler ( content_types = [ "text" ] ) def handle_text ( message ) : # Если юзер прислал 1, выдаем ему случайный факт if message . text . strip ( ) == 'Факт' : answer = random . choice ( facts ) # Если юзер прислал 2, выдаем умную мысль elif message . text . strip ( ) == 'Поговорка' : answer = random . choice ( thinks ) # Отсылаем юзеру сообщение в его чат bot . send_message ( message . chat . id , answer ) # Запускаем бота bot . polling ( none_stop = True , interval = 0 )

Бот, ведущий Telegram-канал с анекдотами

Пре­дыду­щие боты посыла­ли юзе­ру сооб­щения тог­да, ког­да получа­ли от него коман­ды или фра­зы. Но что, если нам нужен бот, который будет пери­оди­чес­ки и в авто­мати­чес­ком режиме пос­тить что‑то в наш канал?

Да­вай сде­лаем бота, который получа­ет спи­сок анек­дотов из фай­ла и каж­дый час пос­тит в канал один из этих анек­дотов. Для это­го нам нуж­но соз­дать свой канал в Telegram, добавить в под­писчи­ки канала нашего бота и наз­начить его адми­нис­тра­тором канала с пра­вом пуб­ликовать сооб­щения.

Файл с анек­дотами дол­жен лежать в пап­ке data рядом со скрип­том бота.

import telebot import time # Токен, который выдает @botfather bot = telebot . TeleBot ( 'Здесь твой токен, полученный от @botfather' ) # Адрес телеграм-канала, начинается с @ CHANNEL_NAME = '@адрес_твоего_канала' # Загружаем список шуток f = open ( 'data/ fun. txt' , 'r' , encoding = 'UTF-8' ) jokes = f . read () . split ( ' \ n ' ) f . close ( ) # Пока не закончатся шутки, посылаем их в канал for joke in jokes : bot . send_message ( CHANNEL_NAME , joke ) # Делаем паузу в один час time . sleep ( 3600 ) bot . send_message ( CHANNEL_NAME , "Анекдоты закончились : -( " )

Чат-бот «Маша»

Те­перь давай сде­лаем прос­тей­шего чат‑бота, который будет бол­тать с поль­зовате­лем. Для это­го мы под­готовим файл boltun. txt , содер­жащий стро­ки с воп­росами (в начале таких строк пос­тавим мет­ку u: ) и отве­тами на них в сле­дующей стро­ке.

u : как зовут Маша меня зовут ! u : сколько тебе лет Мне уже 18 , честно - честно !

Файл boltun. txt помес­тим в пап­ку data рядом со скрип­том бота. Для поис­ка похожих воп­росов исполь­зуем модуль fuzzywuzzy, который поз­воля­ет срав­нивать, нас­коль­ко похожи меж­ду собой две стро­ки. Естес­твен­но, спер­ва этот модуль нуж­но уста­новить:

pip install fuzzywuzzy pip install python - Levenshtein

Ни­же при­веден исходный код бота. Пос­ле его запус­ка напиши боту «При­вет» и поп­робуй с ним пооб­щать­ся. Естес­твен­но, это не искусс­твен­ный интеллект и набор его отве­тов огра­ничен фра­зами из фай­ла boltun. txt .

import telebot import os from fuzzywuzzy import fuzz # Создаем бота, пишем свой токен bot = telebot . TeleBot ( 'Здесь твой токен, полученный от @botfather' ) # Загружаем список фраз и ответов в массив mas = [ ] if os . path . exists ( 'data/ boltun. txt' ) : f = open ( 'data/ boltun. txt' , 'r' , encoding = 'UTF-8' ) for x in f : if ( len ( x . strip () ) > 2 ) : mas . append ( x . strip () . lower () ) f . close ( ) # С помощью fuzzywuzzy вычисляем наиболее похожую фразу и выдаем в качестве ответа следующий элемент списка def answer ( text ) : try : text = text . lower () . strip ( ) if os . path . exists ( 'data/ boltun. txt' ) : a = 0 n = 0 nn = 0 for q in mas : if ( 'u: ' in q ) : # С помощью fuzzywuzzy получаем, насколько похожи две строки aa = ( fuzz . token_sort_ratio ( q . replace ( 'u: ' , '' ) , text ) ) if ( aa > a and aa != a ) : a = aa nn = n n = n + 1 s = mas [ nn + 1 ] return s else : return 'Ошибка' except : return 'Ошибка' # Команда «Старт» @ bot . message_handler ( commands = [ "start" ] ) def start ( m , res = False ) : bot . send_message ( m . chat . id , 'Я на связи. Напиши мне Привет ) ' ) # Получение сообщений от юзера @ bot . message_handler ( content_types = [ "text" ] ) def handle_text ( message ) : # Запись логов f = open ( 'data/ ' + str ( message . chat . id ) + '_log. txt' , 'a' , encoding = 'UTF-8' ) s = answer ( message . text ) f . write ( 'u: ' + message . text + ' \ n ' + s + ' \ n ' ) f . close ( ) # Отправка ответа bot . send_message ( message . chat . id , s ) # Запускаем бота bot . polling ( none_stop = True , interval = 0 )

Выводы

Мы написа­ли пять прос­тых ботов, на при­мере которых научи­лись при­нимать и отправ­лять сооб­щения, делать кноп­ки и понимать неточ­ные зап­росы.

В сле­дующей статье мы рас­смот­рим работу с Telegram-ботами более под­робно: научим­ся делать ботов, работа­ющих через веб‑хуки, при­нимать опла­ту от поль­зовате­лей и вза­имо­дей­ство­вать с базой дан­ных SQLite.

