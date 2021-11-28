В этой статье мы реали­зуем прос­той, но край­не полез­ный про­ект на Python — бота для Telegram. Боты — это неболь­шие скрип­ты, которые могут вза­имо­дей­ство­вать с API, что­бы получать сооб­щения от поль­зовате­ля и отправ­лять информа­цию в раз­ные чаты и каналы.

Python для новичков

Ес­ли ты сов­сем не ори­енти­руешь­ся в Python, то отличным началом будет проч­тение трех ввод­ных ста­тей, которые я пуб­ликовал в «Хакере» этим летом, либо посеще­ние кур­са «Python для нович­ков», который я нач­ну вес­ти для читате­лей «Хакера» уже сов­сем ско­ро — 30 нояб­ря.

Что­бы соз­дать бота, нам нуж­но дать ему наз­вание, адрес и получить токен — стро­ку, которая будет однознач­но иден­тифици­ровать нашего бота для сер­веров Telegram. Зай­дем в Telegram под сво­им акка­унтом и откро­ем «отца всех ботов», BotFather.

Жмем кноп­ку «Запус­тить» (или отпра­вим /start), в ответ BotFather приш­лет нам спи­сок дос­тупных команд:

  • /newbot — соз­дать нового бота;
  • /mybots — редак­тировать ваших ботов;
  • /setname — сме­нить имя бота;
  • /setdescription — изме­нить опи­сание бота;
  • /setabouttext — изме­нить информа­цию о боте;
  • /setuserpic — изме­нить фото ава­тар­ки бота;
  • /setcommands — изме­нить спи­сок команд бота;
  • /deletebot — уда­лить бота.

От­пра­вим бате‑боту коман­ду /newbot, что­бы соз­дать нового бота. В ответ он поп­росит ввес­ти имя будуще­го бота, его мож­но писать на рус­ском. Пос­ле вво­да име­ни нуж­но будет отпра­вить адрес бота, при­чем он дол­жен закан­чивать­ся на сло­во bot. Нап­ример, xakepbot или xakep_bot. Если адрес будет уже кем‑то занят, BotFather нач­нет изви­нять­ся и про­сить при­думать что‑нибудь дру­гое.

Ког­да мы наконец най­дем сво­бод­ный и кра­сивый адрес для нашего бота, в ответ получим сооб­щение, в котором пос­ле фра­зы Use this token to access the HTTP API будет написа­на стро­ка из букв и цифр — это и есть необ­ходимый нам токен. Сох­раним ее где‑нибудь на сво­ем компь­юте­ре, что­бы потом исполь­зовать в скрип­те бота.

Для вза­имо­дей­ствия с Telegram API есть нес­коль­ко готовых модулей. Самый прос­той из них — Telebot. Что­бы уста­новить его, набери

pip install pytelegrambotapi

В Linux, воз­можно, понадо­бит­ся написать pip3 вмес­то pip, что­бы ука­зать, что мы хотим работать с треть­ей вер­сией Python.

 

Эхо-бот

Для начала реали­зуем так называ­емо­го эхо‑бота. Он будет получать от поль­зовате­ля тек­сто­вое сооб­щение и воз­вра­щать его.

import telebot
# Создаем экземпляр бота
bot = telebot.TeleBot('Здесь впиши токен, полученный от @botfather')
# Функция, обрабатывающая команду /start
@bot.message_handler(commands=["start"])
def start(m, res=False):
bot.send_message(m.chat.id, на связи. Напиши мне что-нибудь )')
# Получение сообщений от юзера
@bot.message_handler(content_types=["text"])
def handle_text(message):
bot.send_message(message.chat.id, 'Вы написали: ' + message.text)
# Запускаем бота
bot.polling(none_stop=True, interval=0)

За­пус­кай скрипт и ищи в поис­ке Telegram сво­его бота по адре­су, который ты при­думал ранее. Запус­каем бота кноп­кой «Запус­тить» (Start) или коман­дой /start и можем убе­дить­ся в том, что он работа­ет и воз­вра­щает сооб­щения.

Пример работы эхо-бота
При­мер работы эхо‑бота
 

Wikipedia-бот

Да­вай научим нашего бота не прос­то отсы­лать сооб­щения обратно, а чему‑нибудь поин­терес­нее. Нап­ример, по вве­ден­ному сло­ву давать статью на Википе­дии. Здесь нам поможет модуль Wikipedia:

pip install wikipedia

Го­товим код.

import telebot, wikipedia, re
# Создаем экземпляр бота
bot = telebot.TeleBot('Здесь впиши токен, полученный от @botfather')
# Устанавливаем русский язык в Wikipedia
wikipedia.set_lang("ru")
# Чистим текст статьи в Wikipedia и ограничиваем его тысячей символов
def getwiki(s):
try:
ny = wikipedia.page(s)
# Получаем первую тысячу символов
wikitext=ny.content[:1000]
# Разделяем по точкам
wikimas=wikitext.split('.')
# Отбрасываем всЕ после последней точки
wikimas = wikimas[:-1]
# Создаем пустую переменную для текста
wikitext2 = ''
# Проходимся по строкам, где нет знаков «равно» (то есть все, кроме заголовков)
for x in wikimas:
if not('==' in x):
# Если в строке осталось больше трех символов, добавляем ее к нашей переменной и возвращаем утерянные при разделении строк точки на место
if(len((x.strip()))>3):
wikitext2=wikitext2+x+'.'
else:
break
# Теперь при помощи регулярных выражений убираем разметку
wikitext2=re.sub('\([^()]*\)', '', wikitext2)
wikitext2=re.sub('\([^()]*\)', '', wikitext2)
wikitext2=re.sub('\{[^\{\}]*\}', '', wikitext2)
# Возвращаем текстовую строку
return wikitext2
# Обрабатываем исключение, которое мог вернуть модуль wikipedia при запросе
except Exception as e:
return энциклопедии нет информации об этом'
# Функция, обрабатывающая команду /start
@bot.message_handler(commands=["start"])
def start(m, res=False):
bot.send_message(m.chat.id, 'Отправьте мне любое слово, и я найду его значение на Wikipedia')
# Получение сообщений от юзера
@bot.message_handler(content_types=["text"])
def handle_text(message):
bot.send_message(message.chat.id, getwiki(message.text))
# Запускаем бота
bot.polling(none_stop=True, interval=0)
Пример работы Wikipedia-бота
При­мер работы Wikipedia-бота

www

При соз­дании сле­дующих ботов мы будем исполь­зовать нес­коль­ко тек­сто­вых фай­лов с кон­тентом. Ска­чать их мож­но с моего сай­та.

 

Бот с двумя виртуальными кнопками

Во мно­гих Telegram-ботах для выбора каких‑то дей­ствий исполь­зуют­ся так называ­емые вир­туаль­ные кноп­ки. Давай поп­робу­ем сде­лать себе такие же!

Пред­положим, что у нас есть два фай­ла facts.txt и thinks.txt, которые содер­жат спи­сок инте­рес­ных фак­тов и поговор­ки. На каж­дой стро­ке фай­лов находит­ся по одно­му фак­ту или поговор­ке.

Сде­лаем бота, в котором будут две кноп­ки: «Фак­ты» и «Поговор­ки». Если нажать любую, бот отпра­вит поль­зовате­лю соот­ветс­тву­ющее сооб­щение.

info

Ес­ли ты будешь исполь­зовать для это­го бота тот же токен, что и для пре­дыду­щего, то, что­бы уви­деть кноп­ки, переза­пус­ти бота коман­дой /start.

import telebot
import random
from telebot import types
# Загружаем список интересных фактов
f = open('data/facts.txt', 'r', encoding='UTF-8')
facts = f.read().split('\n')
f.close()
# Загружаем список поговорок
f = open('data/thinks.txt', 'r', encoding='UTF-8')
thinks = f.read().split('\n')
f.close()
# Создаем бота
bot = telebot.TeleBot('Здесь твой токен, полученный от @botfather')
# Команда start
@bot.message_handler(commands=["start"])
def start(m, res=False):
# Добавляем две кнопки
markup=types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
item1=types.KeyboardButton("Факт")
item2=types.KeyboardButton("Поговорка")
markup.add(item1)
markup.add(item2)
bot.send_message(m.chat.id, 'Нажми: \nФакт для получения интересного факта\nПоговорка для получения мудрой цитаты ', reply_markup=markup)
# Получение сообщений от юзера
@bot.message_handler(content_types=["text"])
def handle_text(message):
# Если юзер прислал 1, выдаем ему случайный факт
if message.text.strip() == 'Факт' :
answer = random.choice(facts)
# Если юзер прислал 2, выдаем умную мысль
elif message.text.strip() == 'Поговорка':
answer = random.choice(thinks)
# Отсылаем юзеру сообщение в его чат
bot.send_message(message.chat.id, answer)
# Запускаем бота
bot.polling(none_stop=True, interval=0)
Пример работы бота, знающего факты и поговорки
При­мер работы бота, зна­юще­го фак­ты и поговор­ки
 

Бот, ведущий Telegram-канал с анекдотами

Пре­дыду­щие боты посыла­ли юзе­ру сооб­щения тог­да, ког­да получа­ли от него коман­ды или фра­зы. Но что, если нам нужен бот, который будет пери­оди­чес­ки и в авто­мати­чес­ком режиме пос­тить что‑то в наш канал?

Да­вай сде­лаем бота, который получа­ет спи­сок анек­дотов из фай­ла и каж­дый час пос­тит в канал один из этих анек­дотов. Для это­го нам нуж­но соз­дать свой канал в Telegram, добавить в под­писчи­ки канала нашего бота и наз­начить его адми­нис­тра­тором канала с пра­вом пуб­ликовать сооб­щения.

Файл с анек­дотами дол­жен лежать в пап­ке data рядом со скрип­том бота.

import telebot
import time
# Токен, который выдает @botfather
bot = telebot.TeleBot('Здесь твой токен, полученный от @botfather')
# Адрес телеграм-канала, начинается с @
CHANNEL_NAME = '@адрес_твоего_канала'
# Загружаем список шуток
f = open('data/fun.txt', 'r', encoding='UTF-8')
jokes = f.read().split('\n')
f.close()
# Пока не закончатся шутки, посылаем их в канал
for joke in jokes:
bot.send_message(CHANNEL_NAME, joke)
# Делаем паузу в один час
time.sleep(3600)
bot.send_message(CHANNEL_NAME, "Анекдоты закончились :-(")
Пример работы бота, ведущего канал с анекдотами
При­мер работы бота, ведуще­го канал с анек­дотами
 

Чат-бот «Маша»

Те­перь давай сде­лаем прос­тей­шего чат‑бота, который будет бол­тать с поль­зовате­лем. Для это­го мы под­готовим файл boltun.txt, содер­жащий стро­ки с воп­росами (в начале таких строк пос­тавим мет­ку u:) и отве­тами на них в сле­дующей стро­ке.

u: как зовут
Маша меня зовут!
u: сколько тебе лет
Мне уже 18, честно-честно!

Файл boltun.txt помес­тим в пап­ку data рядом со скрип­том бота. Для поис­ка похожих воп­росов исполь­зуем модуль fuzzywuzzy, который поз­воля­ет срав­нивать, нас­коль­ко похожи меж­ду собой две стро­ки. Естес­твен­но, спер­ва этот модуль нуж­но уста­новить:

pip install fuzzywuzzy
pip install python-Levenshtein

Ни­же при­веден исходный код бота. Пос­ле его запус­ка напиши боту «При­вет» и поп­робуй с ним пооб­щать­ся. Естес­твен­но, это не искусс­твен­ный интеллект и набор его отве­тов огра­ничен фра­зами из фай­ла boltun.txt.

import telebot
import os
from fuzzywuzzy import fuzz
# Создаем бота, пишем свой токен
bot = telebot.TeleBot('Здесь твой токен, полученный от @botfather')
# Загружаем список фраз и ответов в массив
mas=[]
if os.path.exists('data/boltun.txt'):
f=open('data/boltun.txt', 'r', encoding='UTF-8')
for x in f:
if(len(x.strip()) > 2):
mas.append(x.strip().lower())
f.close()
# С помощью fuzzywuzzy вычисляем наиболее похожую фразу и выдаем в качестве ответа следующий элемент списка
def answer(text):
try:
text=text.lower().strip()
if os.path.exists('data/boltun.txt'):
a = 0
n = 0
nn = 0
for q in mas:
if('u: ' in q):
# С помощью fuzzywuzzy получаем, насколько похожи две строки
aa=(fuzz.token_sort_ratio(q.replace('u: ',''), text))
if(aa > a and aa!= a):
a = aa
nn = n
n = n + 1
s = mas[nn + 1]
return s
else:
return 'Ошибка'
except:
return 'Ошибка'
# Команда «Старт»
@bot.message_handler(commands=["start"])
def start(m, res=False):
bot.send_message(m.chat.id, на связи. Напиши мне Привет )')
# Получение сообщений от юзера
@bot.message_handler(content_types=["text"])
def handle_text(message):
# Запись логов
f=open('data/' + str(message.chat.id) + '_log.txt', 'a', encoding='UTF-8')
s=answer(message.text)
f.write('u: ' + message.text + '\n' + s +'\n')
f.close()
# Отправка ответа
bot.send_message(message.chat.id, s)
# Запускаем бота
bot.polling(none_stop=True, interval=0)
Пример работы чат-бота
При­мер работы чат‑бота
 

Выводы

Мы написа­ли пять прос­тых ботов, на при­мере которых научи­лись при­нимать и отправ­лять сооб­щения, делать кноп­ки и понимать неточ­ные зап­росы.

В сле­дующей статье мы рас­смот­рим работу с Telegram-ботами более под­робно: научим­ся делать ботов, работа­ющих через веб‑хуки, при­нимать опла­ту от поль­зовате­лей и вза­имо­дей­ство­вать с базой дан­ных SQLite.

Так­же при­зываю тебя не откла­дывать и записы­вать­ся на курс «Python для нович­ков», где мы от прос­тей­ших понятий перей­дем к соз­данию пер­вых инте­рес­ных про­ектов. Стар­туем уже сов­сем ско­ро!

Курс по Python

Курс «Python с нуля» нап­равлен на изу­чение основ и базовых кон­цепций прог­рамми­рова­ния. Пос­ле него ты смо­жешь лег­ко углу­бить­ся в любую из ИТ‑сфер: веб‑раз­работ­ку, ана­лиз дан­ных, безопас­ность при­ложе­ний и так далее. Про­дол­житель­ность кур­са — два кален­дарных месяца. Уро­ки будут про­водить­ся два раза в неделю (втор­ник и чет­верг, ори­енти­ровоч­но в 17:00 по Мос­кве), каж­дый по одно­му ака­деми­чес­кому часу. Пери­оди­чес­ки будут выдавать­ся домаш­ние задания.

За­писать­ся на курс

1 комментарий
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии