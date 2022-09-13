Когда мы говорим о внедрении вредоносного кода в графические файлы, сразу вспоминается дроппер, который извлекал бинарник трояна из сохраненной на диске картинки, и другая малварь, искавшая в опубликованном на удаленном сервере изображении управляющие команды. Новый вектор атаки, получивший наименование GIFShell, похож на второй случай. Он позволяет киберпреступникам злоупотреблять недостатками корпоративной платформы Microsoft Teams для запуска reverse shell и выполнения на скомпрометированном компьютере вредоносных команд. Причем добиваются всего этого при помощи обычных GIF-файлов. Ну, почти обычных.
GIFShell представляет собой не одну конкретную уязвимость, а целую цепочку атак, использующих различные недочеты в архитектуре платформы Microsoft Teams. Всего уязвимостей обнаружено семь, их выявил и систематизировал независимый эксперт по кибербезопасности Бобби Раух. Например, пользователям Microsoft Teams доступна возможность отправлять друг другу вложенные файлы, причем эти вложения могут загружать содержимое с внешнего URL, а не по внутренней ссылке SharePoint. Эти файлы порой выглядят вполне безобидными, однако при этом содержат неприятный сюрприз. У пользователя Microsoft Teams нет никакой возможности предварительно проверить, вредоносно такое вложение или нет.
Кроме того, Microsoft Teams позволяет загружать картинки в формате GIF с удаленных серверов и отправлять пользователям GIF-файлы в кодировке HTML Base64 и никак не проверяет их содержимое. Поэтому можно спрятать внутри такого файла вредоносные команды. Платформа поддерживает небезопасные схемы URI, допускающие кражу хешей SMB NTLM или атаки типа NTLM Relay. Наконец, весь трафик Microsoft Teams направляется клиентам через серверы Microsoft, из‑за чего антивирусы считают его легитимным и не замечают угрозы. Все это в совокупности открывает перед хакерами очень интересные возможности.
По соображениям безопасности пользователи Microsoft Teams из одной группы не имеют возможности напрямую обмениваться файлами с членами других групп. В окне отправки сообщения участнику другой команды попросту отсутствует кнопка с изображением скрепки, позволяющая прикрепить файл. Однако простые сообщения отправлять можно — многие администраторы даже не подозревают о том, что пользователи Teams по умолчанию могут получать сообщения от кого угодно.
Когда сообщение с вложением отправляется пользователю из той же группы, Microsoft Teams формирует ссылку SharePoint на вложенный файл, которая преобразуется в JSON и отправляется в виде POST-запроса на эндпойнт Teams. По умолчанию такую ссылку могут просматривать только отправитель и получатель сообщения. Но серверы Microsoft не проверяют, есть ли в ссылках SharePoint в теле JSON адреса сторонних серверов, поэтому такая ссылка может быть заменена любым URL. Это позволяет злоумышленнику выполнить атаку drive-by download. Кроме того, в этом JSON можно подменить и обозначение формата файла, вместо разрешенного JPEG передав, например, DLL или EXE.
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