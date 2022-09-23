Содержание статьи
1. Пиши о том, что тебе интересно
Первая статья дается тяжелее всего. Одна из причин в том, что новые авторы часто берут слишком глобальную тему, которой хватило бы на трехтомник, или, наоборот, пытаются расписать совет, который уместится в три предложения (и кусок кода в случае с «Хакером»). Посоветовать готовое решение здесь непросто, но с практикой ты научишься попадать в нужные форматы.
Другая проблема — сложно писать о том, что тебе уже надоело. Код, написанный в прошлом году, история, которую уже всем рассказал, программа, которую уже и сам забросил. Темой нужно гореть, а пока горишь — не откладывать написание!
И ни в коем случае не поддавайся синдрому самозванца. Если ты только начал разбираться в теме, о которой пишешь, это тоже может быть преимуществом: ты на все смотришь свежим взглядом и еще помнишь, обо что спотыкаются новички. А работая над статьей, ты систематизируешь и углубишь свои знания.
2. Описывай действия, а не объекты
Если ты просто возьмешь и опишешь какую‑то вещь (протокол, формат, устройство), то получится скучная справка, а не статья. Найди проблематику, и все станет куда веселее. Напиши о своем опыте или о том, как решать конкретную задачу.
Отличный индикатор того, что статья выйдет статичной и занудной, — заголовок, в котором нет глагола, то есть действия. Поэтому какой‑то временный заголовок стоит написать с самого начала. Заодно поможет лучше очертить тему.
3. Начинай с сути
Любимый прием некоторых авторов — начать с какого‑нибудь до боли очевидного утверждения. Не стоит так делать. Начинай сразу с сути! И писать, и читать такой текст будет легче.
Когда допишешь статью, вернись в начало и добавь лид — абзац, который будет сообщать читателю, зачем тратить время на чтение всего остального. Что человек узнает из текста? Чему научится? Где пригодятся эти знания? Почему тема крута и актуальна? Все это поможет ему не скроллить статью в попытках узнать ответ самостоятельно.
4. Не старайся звучать умнее
Желание звучать более уверенно не тянет на смертный грех, но вынуждает автора стилизовать текст под что‑то, чем он быть не должен. Среди любимых ориентиров: научная работа, полицейский протокол и старинное письмо.
Явный маркер первого — утомительная избыточность и слова вроде «является» и «данный». Второго — «в следствие». Любителей старины выдают словечки вроде «ибо» и «покуда». А иногда текст переключается между этими режимами произвольно.
Технические статьи лучше всего писать простым и понятным языком — почти разговорным, но более складным. Любые украшения скорее помешают воспринимать и без того грузящее мозг содержимое (а по неопытности, скорее всего, еще и выйдут криво). Так зачем усложнять себе жизнь?
5. Пойми, почему остановился
Что делать, если работа встала и никак не идет дальше? Убраться в комнате, посмотреть сериальчик и выпить пивка — неправильные ответы. Единственный продуктивный способ прокрастинации — еще раз перечитать написанный текст.
Если и после этого мысль не пришла, то задумайся: какой информации тебе может не хватать, чтобы продолжить? Что было бы полезно знать? Иногда достаточно одного запроса в Google, и дело сразу сдвинется с мертвой точки.
Бывает и так, что просто не получается сформулировать предложение. Попробуй написать начерно, пометив этот участок любым удобным образом. Зачастую черновой вариант оказывается очень близок к чистовому, или нужная формулировка сама придет к тебе при очередном перечитывании.
Ну и в конце концов, не забывай, что ты можешь действительно устать. Написание статей — интенсивный мыслительный процесс, который за четыре‑пять часов сильно истощает мозг. Зато после прогулки или сна подсознание может само родить решение проблемы. Главное — не забудь вернуться к работе!
6. Будь честным с читателем
Среди более опытных авторов попадаются хитрецы, которые вместо дополнительного ресерча научились аккуратно обходить места, где им не хватило знаний. Редактор, конечно, сразу замечает такие маневры. Возможно, и читатель тоже. Либо (что еще хуже) начнет мотать текст туда‑сюда и удивляться, почему о каком‑то важном моменте ничего не сказано.
Бывает и так, что просто забываешь дать нужные пояснения. Поэтому рекомендую, перечитывая статью, думать о том, какие вопросы могут возникнуть у разных читателей и можешь ли ты дать на них ответы в тексте. Если не можешь даже с дополнительными усилиями, то так и напиши. Отсутствие ответа иногда тоже ответ.
Есть и более мелкий, но не менее досадный вид неточностей — те, которые прячутся за словами типа «довольно», «некоторый», «относительно». Приведи вместо расплывчатой оценки точные данные, и текст от этого выиграет.
7. Выкидывай все лишнее
Классический совет по редактуре — убрать все, что не несет смысла и не помогает раскрыть тему. Это работает сразу на нескольких уровнях: лишними бывают слова, предложения или целые абзацы.
Начнем с абзацев. «Воду» ты, скорее всего, заметишь, а если нет, то редактор легко сцедит ее. Более сложный случай — когда текст ходит по теме кругами. Тогда нужно убрать повторы, а остальное переставить в логическом порядке.
Повторы встречаются и на уровне предложений. Если написал «другими словами» — возможно, есть смысл оставить только идущий дальше второй, более ясный вариант объяснения. Заодно воздержись от напоминаний, что что‑то уже было выше или что читатель может уже знать изложенные факты.
Что до лишних слов, то их в основном плодит канцелярский стиль. Если что‑то можно сказать одним словом — скажи одним, а не двумя‑тремя! Очень частый пример: «для того, чтобы» всегда можно заменить на «чтобы».
8. Записывай идеи
Что, если ты пишешь что‑то одно, а в голову приходит мысль, которая относится к совсем другой части статьи? Ни в коем случае не теряй ее, она может не посетить тебя снова!
Лучше всего дописать до точки, а затем пойти и быстро сделать заметку примерно в нужном месте текста или просто черкануть в конце. Потом вернешься к ней и распишешь подробнее. У меня к середине статьи обычно собирается чуть ли не поабзацный план второй половины. Остается только сортировать заметки в логическом порядке и добавлять пояснения.
Оставляя работу до другого раза (особенно если он будет не на следующий день), всегда выгружай из головы все ценные планы и идеи. Может казаться, что память не подведет, но заметка всегда надежнее.
9. Практикуйся больше!
Чтобы лучше что‑то делать, нужна практика. Правило про десять тысяч часов в случае с написанием статей работает так же, как и для других занятий.
Хорошая новость: техническому специалисту вовсе не обязательно быть классным писателем, чтобы публиковаться! В «Хакере» большую часть текстов пишут новые авторы, которые хотят просто поделиться своими знаниями. Мы стараемся доводить тексты до ума силами редакции или хотя бы советуем, что и как улучшить.
info
Если придумал тему для «Хакера» и готов садиться за работу, опиши идею парой предложений и отправь мне на pismenny@glc.ru. Если тема нам подходит, я вышлю условия и дополнительные рекомендации.
Постоянным же авторам рекомендую брать в руки diff и сравнивать варианты до и после редактуры. За каждой правкой стоят какие‑то соображения, о которых ты можешь вежливо поинтересоваться и узнать что‑то новое.