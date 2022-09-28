Специалисты Sentinel One обнаружили, что северокорейская хакерская группа Lazarus использует фальшивые вакансии Crypto[.]com, чтобы с их помощью взламывать разработчиков и цифровых художников в криптовалютном сообществе. Предполагается, что в долгосрочной перспективе злоумышленники нацелены на кражу цифровых активов и криптовалюты своих жертв.

Напомню, что Crypto.com — одна из ведущих мировых платформ для обмена криптовалютой. Компания привлекла к себе всеобщее внимание в 2021 году, когда приобрела спортивный комплекс Los Angeles Staples Center и переименовала его в Crypto.com Arena, после этого запустив серию телевизионных рекламных роликов.

Аналитики Sentinel One пишут, что кампания, целью которой являются люди, работающие в криптовалютной индустрии, проводится хакерами еще с 2020 года. Недавно было замечено, что злоумышленники эксплуатируют в своих атаках бренд другой известной криптовалютной биржи, Coinbase, а теперь они переключились на Crypto.com и атакуют пользователей macOS.

Как правило, Lazarus обращается к своим целям через LinkedIn, отправляя им личные сообщения, в которых сообщается об интересной и высокооплачиваемой вакансии, которую якобы предлагает им Crypto.com.

Как и в предыдущих кампаниях, нацеленных на macOS, хакеры отправляют жертвам двоичный файл, замаскированный под PDF, который содержит 26-страничный PDF-файл с именем Crypto.com_Job_Opportunities_2022_confidential.pdf и информацию о вакансиях на Crypto.com.

В фоновом режиме этот бинарник Mach-O создает папку (WifiPreference) в каталоге Library и развертывает файлы второго и третьего этапов. Второй этап — файл WifiAnalyticsServ.app, который закрепляется в системе (wifanalyticsagent) и в конечном итоге подключается к управляющему серверу по адресу market.contradecapital[.]com, откуда и получает финальный пейлоад WiFiCloudWidget.

Так как бинарники атакующих подписаны, они могут обойти проверки Apple Gatekeeper и выполняться как доверенное ПО.

К сожалению, исследователи не смогли изучить финальный пейлоад группировки, так как C&C-сервер хакеров уже был отключен на момент проведения расследования. Тем не менее, они отмечают, что некоторые признаки свидетельствуют о недолговечности этой операции, что весьма типично для фишинговых кампаний Lazarus.