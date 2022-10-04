Эксперт Positive Technologies Никита Абрамов обнаружил уязвимость в операционной системе ASUSTOR Data Master (ADM), которая используется для управления устройствами NAS. Злоумышленник мог удаленно выполнить произвольный код в операционной системе NAS-устройств.

Проблема получила индентификатор CVE-2022-37398 (BDU:2022-05028) и оценку 7,1 балла из 10 возможных по шкале CVSS v3, что соответствует высокому уровню опасности.

Отмечается, что в настоящее время в интернете можно обнаружить IP-адреса около 3700 потенциально уязвимых NAS-устройств. Больше всего таких устройств замечено в Тайване, КНР, Южной Корее, Германии, США, Франции, России, Японии, Гонконге и Сингапуре.

Обнаруженной уязвимости подвержены несколько версий ASUSTOR Data Master: 3.5.9.RUE3, 4.0.5.RVI1, 4.1.0.RJD1, а также более ранние версии ПО.

В качестве временного решения администраторы устройств могут отключить протокол WebDAV. Для полноценного устранения уязвимости специалисты ASUSTOR рекомендуют обновить уязвимые версии продукта до следующих или более новых версий:

ADM 4.1 нужно обновить до версии 4.1.0.RKM1;

ADM 4.0 нужно обновить до версии 4.0.5.RWM1;

ADM 3.5 нужно обновить до версии 3.5.9.RWM1.