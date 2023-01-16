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Нашей целью будет захват тренировочной машины Shoppy с площадки Hack The Box.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.180 shoppy.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Скрипт нашел нам два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.4p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.23.1. Естественно, начинаем с веб‑сервера.
На самом сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступаем к сканированию на предмет скрытых каталогов и файлов.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
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-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
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-t— количество потоков;
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-u— URL.
ffuf -u 'http://shoppy.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Так получаем страницу авторизации, с которой мы, скорее всего, и начнем наше тестирование сайта.
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