В этом рай­тапе я покажу раз­ные тех­ники ска­ниро­вания веб‑сай­та, затем про­экс­плу­ати­руем инъ­екцию NoSQL, что­бы обой­ти авто­риза­цию. Под конец про­хож­дения раз­берем­ся с поль­зователь­ским менед­жером паролей и повысим при­виле­гии через груп­пу Docker.

На­шей целью будет зах­ват тре­ниро­воч­ной машины Shoppy с пло­щад­ки Hack The Box.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.180 shoppy.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Скрипт нашел нам два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.23.1. Естес­твен­но, начина­ем с веб‑сер­вера.

Главная страница сайта http://shoppy/
Глав­ная стра­ница сай­та http://shoppy/

На самом сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупа­ем к ска­ниро­ванию на пред­мет скры­тых катало­гов и фай­лов.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL.
ffuf -u 'http://shoppy.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Результат сканирования каталогов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью ffuf

Так получа­ем стра­ницу авто­риза­ции, с которой мы, ско­рее все­го, и нач­нем наше тес­тирова­ние сай­та.

Страница авторизации http://shoppy/login
Стра­ница авто­риза­ции http://shoppy/login

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