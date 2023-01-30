Содержание статьи
Упражняться будем на учебной машине Ambassador с площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.183 ambassador.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканирование показало несколько открытых портов:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41;
- 3000 — не определенный веб‑сервер;
- 3306 — служба MySQL 8.0.30.
Первым делом посмотрим на сайты.
В первом же посте находим информацию о том, как подключаться к серверу по SSH, и получаем имя пользователя —
developer. Также узнаем, что можем где‑то найти пароль.
На втором сайте нас встречает форма авторизации Grafana.
Точка входа
Grafana — система визуализации данных, ориентированная на системы ИТ‑мониторинга. Пользователю предоставляются диаграммы, графики и таблицы с разными показателями. На странице авторизации мы можем увидеть версию платформы —
8..
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженной версии готовые эксплоиты. Искать нужно в базах вроде HackerOne и exploit-db, а также стоит заглянуть на GitHub. Так, по запросу «grafana v8.2.0 (d7f71e9eae) exploit» мы сразу узнаем, что в этой версии есть уязвимость с идентификатором CVE.
Уязвимость заключается в том, что возможен обход каталогов и как результат — доступ к произвольным локальным файлам. Причина появления этой уязвимости — неправильно реализованная функция подключения модулей.
Дальнейший поиск на GitHub приводит нас к рабочему эксплоиту, которому в качестве параметра нужно передать только URL системы мониторинга.
В качестве теста пробуем прочитать файл
/.
Среди пользователей обнаружим отмеченного ранее пользователя
developer.
Точка опоры
Первым делом сразу попытаемся прочитать приватный SSH-ключ
/.
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