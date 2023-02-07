Возможно, у тебя довольно приличная кастомная клавиатура хотя бы тысяч за тридцать, и вполне вероятно, ты не раз подрывался от комментов челов, которые поставили на свой «Редрагон» другие кепки и называют ее кастомом. Я тебя прекрасно понимаю, дружище, но у меня есть и альтернативное мнение по этому вопросу.
Персонажи компьютерных игр обычно имеют различные уровни, определяющие их прокачанность и общую степень крутизны. Давай‑ка и мы введем такое понятие, как уровни кастомизации. В сообществе не существует такого термина, я его придумал исключительно для этой статьи. Зачем?
Ну, во‑первых, чтобы я сам не запутался, пока пишу эту простыню, и чтобы ты не запутался, когда будешь ее читать. А во‑вторых, с помощью этого нехитрого приема мы попытаемся навести порядок
в головах в терминологии и отделить наконец неправильных мух от правильных котлет. Хуже от этого никому не будет, а вот понятнее станет многим!
Что такое кастомизация? Википедия утверждает, что кастомизация (от англ. to customize — настраивать, изменять) — маркетинговый подход, подразумевающий изменение массового товара или услуги под запросы потенциальных клиентов.
В нашем конкретном случае под кастомизацией понимается замена одних комплектующих клавиатуры другими и модификация имеющихся деталей.
Спрос на «интересненькие» клавиатуры сформирован из человеческого желания
выпендриться выделиться среди остальных и получить что‑то уникальное как по внешнему виду, так и по характеристикам. Так что производители клавиатурных товаров очень хотят, чтобы ты купил их основы, кейкапы, свичи, стабы, шумки и всякие там артизаны с подставками.
Печатать можно на любой клавиатуре, но печатать на собранной или прокачанной своими руками под себя — гораздо приятнее. Согласен? То‑то. Что ж, давай поговорим о конкретных случаях и тех самых «уровнях кастомизации».
Уровень 1
Речь пойдет о массмаркет‑клавиатурах. Давай сначала я приведу определение для этого понятия.
Массмаркет‑механика — это клавиатура, выпущенная с завода полностью готовой к работе и продающаяся в массовом сегменте в какой‑либо стране или по всему миру. Массмаркет‑клавиатура обладает функциями и качествами, которые по‑хорошему должны соответствовать ее доступной цене, хотя иногда это правило нарушается.
О чем я вообще? О том, что клавиатура за восемь тысяч рублей вряд ли будет сделана из металла, иметь крутые переключатели с позолоченными пружинами и обладать всякими понтами. Выпуск массмаркет‑клавиатур — это очень важная отрасль в бизнесе, ведь нужно соблюсти четкий баланс между себестоимостью продукта и его качеством. Клавиатура должна продаваться массово, и на этом рынке есть с кем посоперничать. Самые известные массмаркет‑производители — это Red Square, Dark Project, Logitech, Razer, FL.Esports, Varmilo, Leopold, Vortex, Durgod, Ducky, Asus и всякие прочие редрагоны с окликами.
Теперь перейдем к сути. Возьмем в качестве примера клавиатуру Red Square Keyrox TKL Skeleton. Она принадлежит к бюджетному сегменту, и кастомом ее никто не называет. В общем, это простая механическая клавиатура, ни больше ни меньше.
Но! Купивший ее чел снимает с нее стандартные кейкапы и ставит кейкапы, выпущенные сторонним производителем. У них уже другая расцветка, другой профиль. Допустим, он поставил на нее кейкапы XDA-профиля. Стала ли клавиатура кастомной, а если и стала, то почему? Что изменилось?
Изменился внешний вид клавиатуры. Изменилась ее эргономика. Значит, даже замена кейкапов может влиять на потребительские свойства клавиатуры.
Это два разных направления, в которых можно кастомизировать свою клавиатуру, но таких направлений может быть и больше. Например, человек купил клавиатуру, и у нее внутри корпуса нет шумоизоляции. Это значит, что при печати такая клава гремит, как старый трамвай, а пустой пластиковый корпус будет усиливать звуки работы пружин и механизмов. Владельца это стало напрягать, и он узнал о существовании шумоизоляционного материала, например бипласта 5К. Разобрал клавиатуру самостоятельно или моими руками в мастерской, установил в корпусе шумоизоляцию. Важно то, что клавиатура получила апгрейд, который повлиял на звук. Причем различной толщиной и материалом шумки можно отрегулировать и тональность звучания клавиатуры. Само собой, экспериментальным методом!
Получается, если установить или заменить шумоизоляцию у клавиатуры, изменится ее звук. Далее чел решил заменить все переключатели и установил в клавиатуру свичи с определенной тактильностью и с определенной силой нажатия. Переключатели выпускают многие производители, а самих переключателей существует уже более тысячи видов. А значит, их можно перебирать днями, неделями и годами в поиске «тех самых» либо просто купить и не прогадать с выбором. После замены переключателей изменятся звук работы клавиатуры и ее эргономика.
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что кастомизация клавиатуры влияет на три ее важные особенности: эстетику, эргономику и звук работы. И это относится не только к первому уровню кастомизации, но и к остальным, но не во всем.
Теперь давай расскажу о том, что в целом можно сделать с массмаркет‑клавиатурой и как ее кастомизировать. Какие действия следует к ней применить, чтобы она стала кастомом первого уровня (этот же перечень относится и к остальным уровням кастомизации):
- заменить кейкапы;
- заменить переключатели;
- заменить или установить шумоизоляцию;
- заменить стабилизаторы;
- заменить светодиоды (DIP);
- смазать переключатели;
- смазать стабилизаторы.
А вот что мы не можем кастомизировать в массмаркет‑клавиатуре:
- заменить плату клавиатуры;
- заменить программное обеспечение;
- добавить программное обеспечение для клавиатуры, если оно отсутствует в принципе;
- заменить плейт у клавиатуры;
- заменить корпус у клавиатуры;
- добавить груз.
Выводы. Кастомная клавиатура первого уровня — это массмаркет‑клавиатура, в которой были заменены или добавлены комплектующие, влияющие на эргономику, эстетику и звук при печати.
Уровень 2
Теперь речь пойдет о barebone kit. Давай сразу разберемся с этим определением.
Баребон (не путать с барабаном) — это клавиатура, которая массово продается в не до конца собранном виде. Обычно в продажу поступает основа, которая включает в себя корпус, плату, плейт, набор шумок, стабилизаторы.
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее