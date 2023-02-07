«Кла­виатур­ный при­вет» любите­лю попеча­тать не на мем­бран­ке. С тобой сно­ва Артём Лебов­ски. Меня час­то спра­шива­ют: какую кла­виату­ру мож­но счи­тать по‑нас­тояще­му кас­томной, а какую — нет? Я счи­таю так: кас­томные кла­виату­ры чем‑то похожи на пер­сонажей компь­ютер­ной игры — они име­ют раз­ные уров­ни. Сегод­ня я рас­ска­жу, какими они быва­ют и как перей­ти на новый уро­вень без исполь­зования чит‑кодов.

Воз­можно, у тебя доволь­но при­лич­ная кас­томная кла­виату­ра хотя бы тысяч за трид­цать, и впол­не веро­ятно, ты не раз под­рывал­ся от ком­ментов челов, которые пос­тавили на свой «Ред­рагон» дру­гие кеп­ки и называ­ют ее кас­томом. Я тебя прек­расно понимаю, дру­жище, но у меня есть и аль­тер­натив­ное мне­ние по это­му воп­росу.

Пер­сонажи компь­ютер­ных игр обыч­но име­ют раз­личные уров­ни, опре­деля­ющие их про­качан­ность и общую сте­пень кру­тиз­ны. Давай‑ка и мы вве­дем такое понятие, как уров­ни кас­томиза­ции. В сооб­щес­тве не сущес­тву­ет такого тер­мина, я его при­думал исклю­читель­но для этой статьи. Зачем?

Ну, во‑пер­вых, что­бы я сам не запутал­ся, пока пишу эту прос­тыню, и что­бы ты не запутал­ся, ког­да будешь ее читать. А во‑вто­рых, с помощью это­го нехит­рого при­ема мы попыта­емся навес­ти порядок в головах в тер­миноло­гии и отде­лить наконец неп­равиль­ных мух от пра­виль­ных кот­лет. Хуже от это­го никому не будет, а вот понят­нее ста­нет мно­гим!

Что такое кас­томиза­ция? Википе­дия ут­вер­жда­ет, что кас­томиза­ция (от англ. to customize — нас­тра­ивать, изме­нять) — мар­кетин­говый под­ход, под­разуме­вающий изме­нение мас­сового товара или услу­ги под зап­росы потен­циаль­ных кли­ентов.

В нашем кон­крет­ном слу­чае под кас­томиза­цией понима­ется замена одних ком­плек­тующих кла­виату­ры дру­гими и модифи­кация име­ющих­ся деталей.

Спрос на «инте­рес­нень­кие» кла­виату­ры сфор­мирован из челове­чес­кого желания вы­пен­дрить­ся выделить­ся сре­ди осталь­ных и получить что‑то уни­каль­ное как по внеш­нему виду, так и по харак­терис­тикам. Так что про­изво­дите­ли кла­виатур­ных товаров очень хотят, что­бы ты купил их осно­вы, кей­капы, сви­чи, ста­бы, шум­ки и вся­кие там арти­заны с под­став­ками.

Пе­чатать мож­но на любой кла­виату­ре, но печатать на соб­ранной или про­качан­ной сво­ими руками под себя — гораз­до при­ятнее. Сог­ласен? То‑то. Что ж, давай погово­рим о кон­крет­ных слу­чаях и тех самых «уров­нях кас­томиза­ции».

Уровень 1

Речь пой­дет о мас­смар­кет‑кла­виату­рах. Давай сна­чала я при­веду опре­деле­ние для это­го понятия.

Мас­смар­кет‑механи­ка — это кла­виату­ра, выпущен­ная с завода пол­ностью готовой к работе и про­дающаяся в мас­совом сег­менте в какой‑либо стра­не или по все­му миру. Мас­смар­кет‑кла­виату­ра обла­дает фун­кци­ями и качес­тва­ми, которые по‑хороше­му дол­жны соот­ветс­тво­вать ее дос­тупной цене, хотя иног­да это пра­вило наруша­ется.

О чем я вооб­ще? О том, что кла­виату­ра за восемь тысяч руб­лей вряд ли будет сде­лана из метал­ла, иметь кру­тые перек­лючате­ли с позоло­чен­ными пру­жина­ми и обла­дать вся­кими пон­тами. Выпуск мас­смар­кет‑кла­виатур — это очень важ­ная отрасль в биз­несе, ведь нуж­но соб­люсти чет­кий баланс меж­ду себес­тоимостью про­дук­та и его качес­твом. Кла­виату­ра дол­жна про­давать­ся мас­сово, и на этом рын­ке есть с кем посопер­ничать. Самые извес­тные мас­смар­кет‑про­изво­дите­ли — это Red Square, Dark Project, Logitech, Razer, FL.Esports, Varmilo, Leopold, Vortex, Durgod, Ducky, Asus и вся­кие про­чие ред­рагоны с окли­ками.

Те­перь перей­дем к сути. Возь­мем в качес­тве при­мера кла­виату­ру Red Square Keyrox TKL Skeleton. Она при­над­лежит к бюд­жетно­му сег­менту, и кас­томом ее ник­то не называ­ет. В общем, это прос­тая механи­чес­кая кла­виату­ра, ни боль­ше ни мень­ше.

Но! Купив­ший ее чел сни­мает с нее стан­дар­тные кей­капы и ста­вит кей­капы, выпущен­ные сто­рон­ним про­изво­дите­лем. У них уже дру­гая рас­цвет­ка, дру­гой про­филь. Допус­тим, он пос­тавил на нее кей­капы XDA-про­филя. Ста­ла ли кла­виату­ра кас­томной, а если и ста­ла, то почему? Что изме­нилось?

Из­менил­ся внеш­ний вид кла­виату­ры. Изме­нилась ее эрго­номи­ка. Зна­чит, даже замена кей­капов может вли­ять на пот­ребитель­ские свой­ства кла­виату­ры.

Это два раз­ных нап­равле­ния, в которых мож­но кас­томизи­ровать свою кла­виату­ру, но таких нап­равле­ний может быть и боль­ше. Нап­ример, человек купил кла­виату­ру, и у нее внут­ри кор­пуса нет шумо­изо­ляции. Это зна­чит, что при печати такая кла­ва гре­мит, как ста­рый трам­вай, а пус­той плас­тиковый кор­пус будет уси­ливать зву­ки работы пру­жин и механиз­мов. Вла­дель­ца это ста­ло нап­рягать, и он узнал о сущес­тво­вании шумо­изо­ляци­онно­го матери­ала, нап­ример бип­ласта 5К. Разоб­рал кла­виату­ру самос­тоятель­но или моими руками в мас­тер­ской, уста­новил в кор­пусе шумо­изо­ляцию. Важ­но то, что кла­виату­ра получи­ла апгрейд, который пов­лиял на звук. При­чем раз­личной тол­щиной и матери­алом шум­ки мож­но отре­гули­ровать и тональ­ность зву­чания кла­виату­ры. Само собой, экспе­римен­таль­ным методом!

По­луча­ется, если уста­новить или заменить шумо­изо­ляцию у кла­виату­ры, изме­нит­ся ее звук. Далее чел решил заменить все перек­лючате­ли и уста­новил в кла­виату­ру сви­чи с опре­делен­ной так­тиль­ностью и с опре­делен­ной силой нажатия. Перек­лючате­ли выпус­кают мно­гие про­изво­дите­ли, а самих перек­лючате­лей сущес­тву­ет уже более тысячи видов. А зна­чит, их мож­но переби­рать дня­ми, неделя­ми и годами в поис­ке «тех самых» либо прос­то купить и не про­гадать с выбором. Пос­ле замены перек­лючате­лей изме­нят­ся звук работы кла­виату­ры и ее эрго­номи­ка.

Из при­веден­ных при­меров мож­но сде­лать вывод, что кас­томиза­ция кла­виату­ры вли­яет на три ее важ­ные осо­бен­ности: эсте­тику, эрго­номи­ку и звук работы. И это отно­сит­ся не толь­ко к пер­вому уров­ню кас­томиза­ции, но и к осталь­ным, но не во всем.

Те­перь давай рас­ска­жу о том, что в целом мож­но сде­лать с мас­смар­кет‑кла­виату­рой и как ее кас­томизи­ровать. Какие дей­ствия сле­дует к ней при­менить, что­бы она ста­ла кас­томом пер­вого уров­ня (этот же перечень отно­сит­ся и к осталь­ным уров­ням кас­томиза­ции):

за­менить кей­капы;

за­менить перек­лючате­ли;

за­менить или уста­новить шумо­изо­ляцию;

за­менить ста­били­зато­ры;

за­менить све­тоди­оды (DIP);

сма­зать перек­лючате­ли;

сма­зать ста­били­зато­ры.

А вот что мы не можем кас­томизи­ровать в мас­смар­кет‑кла­виату­ре:

за­менить пла­ту кла­виату­ры;

за­менить прог­рам­мное обес­печение;

до­бавить прог­рам­мное обес­печение для кла­виату­ры, если оно отсутс­тву­ет в прин­ципе;

за­менить плейт у кла­виату­ры;

за­менить кор­пус у кла­виату­ры;

до­бавить груз.

Вы­воды. Кас­томная кла­виату­ра пер­вого уров­ня — это мас­смар­кет‑кла­виату­ра, в которой были замене­ны или добав­лены ком­плек­тующие, вли­яющие на эрго­номи­ку, эсте­тику и звук при печати.

Уровень 2

Те­перь речь пой­дет о barebone kit. Давай сра­зу раз­берем­ся с этим опре­деле­нием.

Ба­ребон (не путать с бараба­ном) — это кла­виату­ра, которая мас­сово про­дает­ся в не до кон­ца соб­ранном виде. Обыч­но в про­дажу пос­тупа­ет осно­ва, которая вклю­чает в себя кор­пус, пла­ту, плейт, набор шумок, ста­били­зато­ры.