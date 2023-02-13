В этом рай­тапе я покажу, как ошиб­ки в кон­фигура­ции sudo при­водят к воз­можнос­ти выпол­нить свой код в при­виле­гиро­ван­ном кон­тек­сте. А перед этим получим дос­туп от име­ни локаль­ного поль­зовате­ля при помощи инъ­екции коман­ды.

Ата­ковать мы будем вир­туаль­ную машину Photobomb с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — лег­кий, пот­ребу­ется при­менить все­го нес­коль­ко при­емов.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts , что­бы мож­но было обра­щать­ся к хос­ту по име­ни:

10. 10. 11. 182 photobomb. htb

И запус­каем ска­ниро­вание, что­бы получить спи­сок откры­тых на машине пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Nmap показал нам два откры­тых пор­та: 22-й, на котором работа­ет служ­ба OpenSSH 8.2p1, и 80-й, где отве­чает веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. Пос­коль­ку учет­ной записи для логина по SSH у нас пока нет, выбор оче­виден: идем прос­матри­вать веб. Все дей­ствия я буду про­водить через Burp Proxy, что­бы потом иметь дос­туп ко всем дан­ным зап­росов и отве­тов.

Нас встре­чает стра­ница с информа­цией и с одной ссыл­кой, по которой мы, конеч­но же, про­ходим.

Точка входа

По ссыл­ке нам откры­вает­ся фор­ма HTTP-аутен­тифика­ции.

Стан­дар­тные пары из логина и пароля вро­де admin: admin не подош­ли. Поэто­му перехо­дим в Burp History и прос­матри­ваем содер­жимое всех зап­росов. В исходном коде фай­ла photobomb. js находим учет­ные дан­ные для HTTP-аутен­тифика­ции.

Мо­жем перей­ти пря­мо по най­ден­ному адре­су:

http:/ / pH0t0: b0Mb!@photobomb. htb/ printer

Как вари­ант, мож­но вер­нуть­ся к стра­нице с зап­росом учет­ных дан­ных и ввес­ти их вруч­ную.

Точка опоры

На сай­те есть воз­можность ска­чать изоб­ражение в выб­ранном качес­тве и раз­решении. Для нас это инте­рес­но, поэто­му прос­мотрим переда­ваемые в зап­росе парамет­ры при кон­фигура­ции и ска­чива­нии кар­тинки.

Пер­вая идея — получить метадан­ные изоб­ражения с помощью exiftool и най­ти какие‑нибудь сле­ды генера­тора изоб­ражений, если такой исполь­зует­ся. Тог­да мы смог­ли бы поис­кать сущес­тву­ющие уяз­вимос­ти и экс­пло­иты для них. Но в метадан­ных изоб­ражений ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось.