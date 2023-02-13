Атаковать мы будем виртуальную машину Photobomb с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — легкий, потребуется применить всего несколько приемов.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/, чтобы можно было обращаться к хосту по имени:
10.10.11.182 photobomb.htb
И запускаем сканирование, чтобы получить список открытых на машине портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Nmap показал нам два открытых порта: 22-й, на котором работает служба OpenSSH 8.2p1, и 80-й, где отвечает веб‑сервер Nginx 1.18.0. Поскольку учетной записи для логина по SSH у нас пока нет, выбор очевиден: идем просматривать веб. Все действия я буду проводить через Burp Proxy, чтобы потом иметь доступ ко всем данным запросов и ответов.
Нас встречает страница с информацией и с одной ссылкой, по которой мы, конечно же, проходим.
Точка входа
По ссылке нам открывается форма HTTP-аутентификации.
Стандартные пары из логина и пароля вроде
admin: не подошли. Поэтому переходим в Burp History и просматриваем содержимое всех запросов. В исходном коде файла
photobomb. находим учетные данные для HTTP-аутентификации.
Можем перейти прямо по найденному адресу:
http://pH0t0:b0Mb!@photobomb.htb/printer
Как вариант, можно вернуться к странице с запросом учетных данных и ввести их вручную.
Точка опоры
На сайте есть возможность скачать изображение в выбранном качестве и разрешении. Для нас это интересно, поэтому просмотрим передаваемые в запросе параметры при конфигурации и скачивании картинки.
Первая идея — получить метаданные изображения с помощью
exiftool и найти какие‑нибудь следы генератора изображений, если такой используется. Тогда мы смогли бы поискать существующие уязвимости и эксплоиты для них. Но в метаданных изображений ничего интересного найти не удалось.
Затем я решил попробовать распечатать «не совсем изображение». В параметре имени файла указываем путь
/ или
/../../../../../../../, чтобы попробовать выгрузить какие‑нибудь интересные системные файлы. Но получаем следующий ответ, сигнализирующий о том, что и эта идея ошибочна.
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