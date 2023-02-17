Сос­кучил­ся по нашим под­боркам ути­лит? Сей­час испра­вим! Сегод­ня я при­нес тебе замор­ские диковин­ки, которые и код напишут, и отла­дят его, и рас­ска­жут, как работу пра­виль­но сде­лать. А бонусом еще нем­ного штук, которым ты и сам най­дешь при­мене­ние. Поеха­ли!

«Мастерская хакера» Это уже шес­тая моя под­борка ути­лит, облегча­ющих жизнь в мелочах. Бла­годар­ные читате­ли про­дол­жают откры­вать передо мной свои кла­дов­ки, а я выношу отту­да и показы­ваю на стра­ницах «Хакера» самое луч­шее. Не забудь заг­лянуть в прош­лые час­ти. В пер­вой мы рас­смат­ривали в основном сетевые ути­литы, во вто­рой — даш­борды и про­чие укра­шатель­ства, в треть­ей я скон­цен­три­ровал­ся на жиз­ни в Windows с WSL, чет­вертая была для адми­нис­тра­торов Linux, а пя­тая — в основном про self-hosted-шту­ки.

Moar

Пер­вый релиз стра­нич­ного прос­мот­рщи­ка less сос­тоял­ся в 1985 году. Сегод­ня, спус­тя боль­ше чем 35 лет, име­ет смысл поис­кать ему замену. Встре­чай Moar — более сов­ремен­ную аль­тер­нативу less, написан­ную на Go.

Moar уме­ет под­све­чивать син­таксис кода, под­держи­вает UTF-8, инкре­мен­таль­ный поиск, поиск по регуляр­кам и авто­мати­чес­кое раз­жатие . gz , . xz и . bz2 . При этом раз­работ­чик при­лага­ет уси­лия, что­бы Moar был пол­ностью сов­местим с less и миг­рация не сос­тавля­ла осо­бого тру­да.

Для уста­нов­ки дос­таточ­но ска­чать бинар­ник для сво­ей плат­формы со стра­ницы релизов, дать нуж­ные пра­ва ( chmod a+x moar-* ) и ско­пиро­вать его в пап­ку, про­писан­ную $PATH :

sudo cp moar- * / usr/ local/ bin/ moar

Что­бы сде­лать Moar прос­мот­рщи­ком по умол­чанию, добавь эту стро­ку в свой . zshrc (или . bashrc , если ты все еще сидишь на Bash):

export PAGER = / usr/ local/ bin/ moar

ai-cli

Час­то гуг­лишь нуж­ную коман­ду и руга­ешь себя, что не можешь запом­нить? Не беда, мож­но и не запоми­нать! С ai-cli тебе не понадо­бит­ся перехо­дить в бра­узер и перека­пывать десят­ки отве­тов на форумах: готовые решения будут появ­лять­ся в тер­минале. А писать их будет извес­тная ней­росеть GPT-3.

Что­бы начать исполь­зовать пер­сональ­ного ИИ‑кон­суль­тан­та, дос­таточ­но сде­лать сле­дующие шаги:

Пос­тавить Node.js. Ус­тановить пакет ai-cli :

npm i @abhagsain/ ai- cli -g

За­логи­нить­ся в OpenAI. Сге­нери­ровать API-ключ на соот­ветс­тву­ющей стра­нице. Ключ нуж­но сох­ранить, боль­ше его пос­мотреть не получит­ся.

Вы­пол­нить коман­ду ai auth , пос­ле чего ввес­ти сге­нери­рован­ный на прош­лом шаге ключ (он не отоб­ража­ется при вво­де, так что луч­ше ско­пиро­вать и вста­вить).

Что­бы спро­сить что‑то у ней­росети, дос­таточ­но написать ai ask и даль­ше в кавыч­ках воп­рос на англий­ском. Нап­ример:

ai ask "How to save xakep. ru main page to file?"

Толь­ко имей в виду, что при слиш­ком слож­ных зап­росах GPT-3 может и не понять, что ты от нее хочешь, и выдать не то, что нуж­но. Так что хотя бы прос­матри­вай гла­зами коман­ду, преж­де чем ее выпол­нить (о чем прог­рамма нас чес­тно пре­дуп­режда­ет, ког­да показы­вает ответ)!

Те­перь о грус­тном — о цене. Она сос­тавля­ет поч­ти два цен­та за один зап­рос, и это не очень хорошо, с уче­том того, что Google и Stack Overflow бес­плат­ны. Фак­тичес­ки единс­твен­ное пре­иму­щес­тво ai-cli в ско­рос­ти, с которой тебе дос­тавля­ется (воз­можно пра­виль­ный) ответ.

В опи­сании прог­раммы перечис­лено еще и авто­допол­нение команд, но оно и так есть в том же Zsh и мно­гих дру­гих обо­лоч­ках.

Clickbait Remover for YouTube

Мно­гие авто­ры роликов на YouTube для прив­лечения вни­мания ста­вят на обложку видео не реаль­ный кадр, а клик­бей­тное непонят­но что. В резуль­тате весь YouTube пок­рыт ярки­ми кар­тинка­ми, а что за ними скры­то, неяс­но (и без прос­мотра двух рек­лам и длин­ного вступ­ления час­то не узнать).

Бра­узер­ное рас­ширение Clickbait Remover for YouTube реша­ет эту проб­лему, прос­то заменяя обложки кад­рами из видео, а наз­вания роликов пишет строч­ными бук­вами с заг­лавной, если изна­чаль­но оно было наб­рано заг­лавны­ми.

Есть вер­сии рас­ширения для Chrome и для Firefox. Уста­нав­лива­ем, и клик­бейт прак­тичес­ки исче­зает.

Не подумай толь­ко, что твой тра­фик нач­нет ухо­дить на фоновое ска­чива­ние видео. Дело в том, что у YouTube есть авто­мати­чес­кие сге­нери­рован­ные мини­атю­ры и рас­ширение прос­то получа­ет их в готовом виде.

Ис­ходни­ки Clickbait Remover дос­тупны на GitHub.