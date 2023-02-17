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«Мастерская хакера»
Это уже шестая моя подборка утилит, облегчающих жизнь в мелочах. Благодарные читатели продолжают открывать передо мной свои кладовки, а я выношу оттуда и показываю на страницах «Хакера» самое лучшее.
Не забудь заглянуть в прошлые части. В первой мы рассматривали в основном сетевые утилиты, во второй — дашборды и прочие украшательства, в третьей я сконцентрировался на жизни в Windows с WSL, четвертая была для администраторов Linux, а пятая — в основном про self-hosted-штуки.
Moar
Первый релиз страничного просмотрщика less состоялся в 1985 году. Сегодня, спустя больше чем 35 лет, имеет смысл поискать ему замену. Встречай Moar — более современную альтернативу less, написанную на Go.
Moar умеет подсвечивать синтаксис кода, поддерживает UTF-8, инкрементальный поиск, поиск по регуляркам и автоматическое разжатие
.,
. и
.. При этом разработчик прилагает усилия, чтобы Moar был полностью совместим с less и миграция не составляла особого труда.
Для установки достаточно скачать бинарник для своей платформы со страницы релизов, дать нужные права (
chmod ) и скопировать его в папку, прописанную
$PATH:
sudo cp moar-* /usr/local/bin/moar
Чтобы сделать Moar просмотрщиком по умолчанию, добавь эту строку в свой
. (или
., если ты все еще сидишь на Bash):
export PAGER=/usr/local/bin/moar
ai-cli
Часто гуглишь нужную команду и ругаешь себя, что не можешь запомнить? Не беда, можно и не запоминать! С ai-cli тебе не понадобится переходить в браузер и перекапывать десятки ответов на форумах: готовые решения будут появляться в терминале. А писать их будет известная нейросеть GPT-3.
Чтобы начать использовать персонального ИИ‑консультанта, достаточно сделать следующие шаги:
Поставить Node.js.
Установить пакет
ai-cli:
npm i @abhagsain/ai-cli -g
Залогиниться в OpenAI.
Сгенерировать API-ключ на соответствующей странице. Ключ нужно сохранить, больше его посмотреть не получится.
- Выполнить команду
ai, после чего ввести сгенерированный на прошлом шаге ключ (он не отображается при вводе, так что лучше скопировать и вставить).
auth
Чтобы спросить что‑то у нейросети, достаточно написать
ai и дальше в кавычках вопрос на английском. Например:
ai ask "How to save xakep.ru main page to file?"
Только имей в виду, что при слишком сложных запросах GPT-3 может и не понять, что ты от нее хочешь, и выдать не то, что нужно. Так что хотя бы просматривай глазами команду, прежде чем ее выполнить (о чем программа нас честно предупреждает, когда показывает ответ)!
Теперь о грустном — о цене. Она составляет почти два цента за один запрос, и это не очень хорошо, с учетом того, что Google и Stack Overflow бесплатны. Фактически единственное преимущество ai-cli в скорости, с которой тебе доставляется (возможно правильный) ответ.
В описании программы перечислено еще и автодополнение команд, но оно и так есть в том же Zsh и многих других оболочках.
Clickbait Remover for YouTube
Многие авторы роликов на YouTube для привлечения внимания ставят на обложку видео не реальный кадр, а кликбейтное непонятно что. В результате весь YouTube покрыт яркими картинками, а что за ними скрыто, неясно (и без просмотра двух реклам и длинного вступления часто не узнать).
Браузерное расширение Clickbait Remover for YouTube решает эту проблему, просто заменяя обложки кадрами из видео, а названия роликов пишет строчными буквами с заглавной, если изначально оно было набрано заглавными.
Есть версии расширения для Chrome и для Firefox. Устанавливаем, и кликбейт практически исчезает.
Не подумай только, что твой трафик начнет уходить на фоновое скачивание видео. Дело в том, что у YouTube есть автоматические сгенерированные миниатюры и расширение просто получает их в готовом виде.
Исходники Clickbait Remover доступны на GitHub.
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