Same Origin Policy (SOP), «полити­ка оди­нако­вого источни­ка», — пре­дот­вра­щает кросс‑домен­ные ата­ки, бло­кируя чте­ние заг­ружа­емых ресур­сов из дру­гого источни­ка. Источник иден­тифици­рует­ся по сле­дующей трой­ке парамет­ров: схе­ма, пол­ное имя хос­та и порт. Ког­да хотя бы один из парамет­ров меж­ду источни­ками не сов­пада­ет, обмен дан­ными меж­ду ресур­сами зап­реща­ется. Нап­ример, если стра­ница по адре­су http:// example. com/ index. html поп­робу­ет отоб­разить дан­ные из источни­ка https:// example. com/ , то это дей­ствие будет зап­рещено, так как у источни­ков не сов­пада­ет про­токол.