Разработчик под ником BioBootloader представил проект Wolverine, который дает программам на Python «способность к регенерации», прямо как у одноименного супергероя Marvel. Для починки кода «Росомаха» использует языковую модель GPT-4.

«Запускайте с его помощью свои скрипты, и если они крашатся, GPT-4 редактирует их и объясняет, что пошло не так, — объясняет BioBootloader в Twitter. — Даже если у вас много ошибок, он будет перезапускаться до тех пор, пока все не будет исправлено».

В демонстрационном видео, которое можно увидеть ниже, разработчик показывает окно с кодом Python слева и результатами работы Wolverine справа. Он загружает собственный скрипт калькулятора, в который специально добавлено несколько ошибок, а затем выполняет его.

«[Wolverine] запускает его, видит сбой, а затем обращается к GPT-4, чтобы попытаться выяснить, как это исправить», — рассказывает BioBootloader.

На выходе GPT-4 возвращает объяснение обнаруженных ошибок, показывает изменения, которые пытается внести, а затем перезапускает программу. Обнаружив новые ошибки, ИИ снова исправляет код, а который в итоге работает правильно, и в итоге исходный файл содержит изменения, внесенные «Росомахой».

Код проекта уже доступен на GitHub , и разработчик говорит, что эту технику можно применить и к другим языкам программирования.

Для использования Wolverine требуется API-ключ OpenAI для GPT-3.5 или GPT-4, который доступен лишь по подписке. В настоящее время API GPT 3.5 открыт для всех, у кого есть учетная запись OpenAI, однако доступ к GPT-4 по-прежнему ограничен списком ожидания.