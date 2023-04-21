Специалисты компании ESET говорят, что работа малвари RedLine была нарушена благодаря удалению с GitHub нескольких репозиториев, которые использовались для управления вредоносным ПО.

Redline — весьма мощная малварь, предназначенная для кражи информации и активная с 2020 года. Она способна извлекать учетные данные из браузеров, клиентов FTP, электронной почты, мессенджеров, VPN и так далее. Кроме того, вредонос может воровать аутентификационные файлы cookie и номера карт, хранящиеся в браузерах, логи чатов, локальные файлы и БД криптовалютных кошельков.

RedLine продается в даркнете и через Telergam по подписке, и, по данным экспертов, он предлагался 23 из 34 русскоязычных хак-групп, которые в прошлом году распространяли инфостилеры. Фактически, клиенты приобретают у хакеров доступ к универсальной панели управления, которая действует как управляющий сервер малвари, позволяя создавать новые образцы вредоноса и управлять украденной информацией.

Совместно со специалистами SaaS-компании Flare, аналитики ESET обнаружили, что панели управления RedLine используют репозитории GitHub в качестве резолверов для своих тайников.

Исследователи обнаружили сразу четыре таких репозитория и поспешили предупредить о них разработчиков GitHub. В результате работа этих репозиториев была приостановлена, что помогло нарушить и функционирование самого RedLine.