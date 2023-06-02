В компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) предупредили, что в сети появился SQL-дамп с сайта renins[.]ru (работает под управлением CMS Bitrix), принадлежащего «Ренессанс Страхованию».

По данным специалистов, дамп датирован 31 мая 2023 года, и в таблице зарегистрированных пользователей содержится 737 665 строк:

ФИО;

email-адреса (633,2 тысяч уникальных адресов);

телефоны (315,4 тысяч уникальных номеров);

хешированные пароли (MD5 с «солью»);

дата регистрации и последнего входа в систему (с 14 февраля 2015 года по 31 мая 2023 года).

Исследователи говорят, что выборочно проверили случайные адреса электронной почты из этой утечки через форму восстановления паролей (lk.renins.ru/password-recovery) и выяснили, что данные действительны.