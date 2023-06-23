Специалисты команды Threat Hunter из Symantec сообщают, что китайские «правительственные» хакеры из группировки APT15 (она же Flea, BackdoorDiplomacy, ke3chang, Nylon Typhoon, Playful Taurus, Royal APT и Vixen Panda), применяют новый бэкдор Graphican.

Вредоносная кампания с использованием Graphican длилась в период с конца 2022 по начало 2023 года и была направлена на министерства иностранных дел в странах Центральной и Южной Америки.

Новый бэкдор — это эволюция старой малвари Ketrican, которую ранее использовала группировка, а не инструмент, полностью созданный с нуля. Функции Ketrican давно были объединены с другим вредоносом, Okrum, для создания новой вредоносной программы, получившей название Ketrum.

Graphican отличается от своих предшественников тем, что что использует Microsoft Graph API и OneDrive для скрытого получения адресов C&C-инфраструктуры в зашифрованном виде, что делает его более универсальным и устойчивым.

Работа Graphican на зараженном устройстве включает в себя следующее действия:

отключение мастера первого запуска Internet Explorer 10 и страницу приветствия с помощью разделов реестра;

проверка активности процесса iexplore.exe;

создание глобального COM-объекта IWebBrowser2 для доступа в интернет;

аутентификация в Microsoft Graph API для получения валидного токена доступа и refresh_token;

использование Graph API для создания списка дочерних файлов и папок в папке OneDrive Person;

расшифровка имени первой папки для использования в качестве C&C-сервера;

создание уникального ID, для которого используется имя взломанного хоста, локальный IP-адрес, версия Windows, язык по умолчанию и разрядность (32- или 64-разрадная версия);

регистрация бота на управляющем сервере, используя строку определенного формата, заполненную собранными с компьютера жертвы данными;

регулярная проверка C&C-сервера на предмет новых команд для выполнения.

При помощи управляющего сервера злоумышленники могут отправлять малвари различные команды, включая запуск программ, загрузку новых файлов, создание интерактивной командной строки, а также настройку скрытых процессов для сбора интересующих хакеров данных.

Другие инструменты, которые исследователи Symantec связывают с новой кампанией APT15:

EWSTEW — кастомный бэкдор APT15, извлекающий электронные письма с зараженных серверов Microsoft Exchange;

— кастомный бэкдор APT15, извлекающий электронные письма с зараженных серверов Microsoft Exchange; Mimikatz , Pypykatz , Safetykatz — общедоступные инструменты для дампа учетных данных, которые используют Windows single sign-on для извлечения секретов из памяти;

, , — общедоступные инструменты для дампа учетных данных, которые используют Windows single sign-on для извлечения секретов из памяти; Lazagne — опенсорсный инструмент, способный извлекать пароли из ряда приложений;

— опенсорсный инструмент, способный извлекать пароли из ряда приложений; Quarks PwDump — создает дамп различных типов учетных данных Windows;

— создает дамп различных типов учетных данных Windows; SharpSecDump — порт .Net файла secretsdump.py от Impacket, используемый для дампа удаленных секретов SAM и LSA;

— порт .Net файла secretsdump.py от Impacket, используемый для дампа удаленных секретов SAM и LSA; K8Tools — инструментарий, обеспечивающий повышение привилегий, взлом паролей, сканирование, эксплуатацию уязвимостей и содержащий различные системные эксплоиты;

— инструментарий, обеспечивающий повышение привилегий, взлом паролей, сканирование, эксплуатацию уязвимостей и содержащий различные системные эксплоиты; EHole – выявление уязвимых систем;

– выявление уязвимых систем; Веб-шеллы — AntSword, Behinder, China Chopper, Godzilla, дающие хакерам бэкдор-доступ к взломанным системам;

— AntSword, Behinder, China Chopper, Godzilla, дающие хакерам бэкдор-доступ к взломанным системам; Эксплоит для CVE-2020-1472 — уязвимость повышения привилегий, влияющая на протокол Netlogon.

Исследователи заключают, что использование нового бэкдора доказывает, что, несмотря на долгие годы активности, группировка все еще продолжает создавать новые инструменты.