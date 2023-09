Ком­пания Awillix учре­дила пре­мию, что­бы этич­ные хакеры смог­ли гром­ко заявить о себе и рас­ска­зать о сво­их дос­тижени­ях. Для учас­тия спе­циалис­ты оставля­ли заяв­ки с рас­ска­зом о сво­ем луч­шем про­екте, где боль­ше все­го про­яви­ли сме­кал­ку, про­фес­сиона­лизм и кре­атив.

В этой статье соб­раны рай­тапы, заняв­шие чет­вертое, третье и вто­рое мес­та в номина­ции «Про­бив», а сле­дом отдель­ной пуб­ликаци­ей вый­дет работа, взяв­шая пер­вое мес­то.

В 2020 году я учас­тво­вал в ком­плексном ауди­те бес­про­вод­ных сетей на стро­гом режим­ном заводе. Мне уда­лось про­бить периметр прос­тым и ори­гиналь­ным спо­собом. Дос­туп к рабоче­му компь­юте­ру сот­рудни­ка был получен пря­мо с ули­цы, по модели внеш­него наруши­теля и с исполь­зовани­ем мобиль­ного телефо­на.

На экра­не телефо­на мож­но видеть шелл, откры­тый на компь­юте­ре сот­рудни­ка, и приг­лашение во внут­реннюю сеть завода. Этот кейс на 100% демонс­три­рует реаль­ность ата­ки внеш­ним наруши­телем.

В осно­ве ата­ки — уяз­вимость MouseJack, которая поз­воля­ет уда­лен­но вво­дить текст через уяз­вимые адап­теры бес­про­вод­ных мышек.

Для экс­плу­ата­ции на под­вержен­ном ПК была наб­рана коман­да из сле­дующе­го ducky-скет­ча:

Эта коман­да работа­ет на любой Windows, даже ста­рой, име­ет минималь­ную дли­ну и за одно дей­ствие ска­чива­ет и запус­кает ука­зан­ный исполня­емый файл по HTTP.

Для реаль­ного про­бива перимет­ра потен­циаль­ному зло­умыш­ленни­ку тре­бова­лось лишь нем­ного нас­тро­ить телефон. Нуж­на авто­мати­чес­кая отправ­ка вре­донос­ных нажатий на каж­дую вновь най­ден­ную бес­про­вод­ную мыш­ку или кла­виату­ру. Это мож­но сде­лать такой коман­дой:

sudo bettercap -eval "hid. recon on; events. on hid. device. new " hid. inject { { address } } US ducky. txt ; sleep 2 ; hid. inject { { address } } US ducky. txt ; sleep 2 ; hid. inject { { address } } US ducky. txt ; "" 2> / dev/ null

Те­перь ата­кующий может убрать телефон в кар­ман и неп­римет­но про­гули­вать­ся вдоль перимет­ра, пока ему на вир­туал­ку при­лета­ют шел­лы.

Поз­же ана­логич­ным обра­зом мы про­бива­ли перимет­ры очень круп­ных и извес­тных ИТ‑ком­паний. И каж­дый раз это мог быть внеш­ний наруши­тель, ничем не выделя­ющий­ся из тол­пы.

Уяз­вимость работа­ет по ради­ока­налу, а это нак­ладыва­ет некото­рые огра­ниче­ния на ради­ус дей­ствия. Ата­ковать цели выше вто­рого эта­жа слож­но. Цели, находя­щиеся выше, мож­но ата­ковать с помощью дро­на с прик­реплен­ным к нему Raspberry Pi Zero и Crazyradio.

Эта уяз­вимость, най­ден­ная еще в 2016 году, по‑преж­нему акту­аль­на, так как име­ет аппа­рат­ную при­роду. По моему мне­нию, это самая опас­ная из всех физичес­ких уяз­вимос­тей сегод­ня, пос­коль­ку она сра­зу же дает RCE на под­вержен­ных устрой­ствах, экс­плу­ати­рует­ся за секун­ду и нес­ложна в экс­плу­ата­ции.

Бо­лее под­робно я писал о ней в стать­ях «Ки­бер­фон. Прев­раща­ем телефон на Android в инс­тру­мент хакера» и «Ме­гад­рон. Стро­им хакер­ский бес­пилот­ник — даль­нобой­ный и с защитой от глу­шилок».

Это крат­кая исто­рия о пен­тесте, который мы про­води­ли по заказу одно­го из круп­ных бан­ков. Точ­кой вхо­да ста­ло мобиль­ное при­ложе­ние для биз­неса.

Мы замети­ли, что домен для поч­ты в при­ложе­нии не сов­пада­ет с тем, который ука­зан на сай­те. Он вел на адрес в зоне .com, тог­да как сайт находит­ся в зоне .ru.

На глав­ной стра­нице домена из рос­сий­ско­го сег­мента видим такое сооб­щение:

Domain has been assigned.

Please go to the site settings and put the domain name in the Domain tab.