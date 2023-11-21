Antimalware Scan Interface — сис­тема, которую в Microsoft соз­дали для защиты от вре­донос­ных сце­нари­ев на PowerShell. В этой статье я про­демонс­три­рую, как работа­ет один из методов обхо­да это­го механиз­ма. Мы будем запус­кать сце­нарий PowerShell как про­цесс под отладкой, что откро­ет некото­рые инте­рес­ные воз­можнос­ти.

На высоком уров­не AMSI хука­ет каж­дую коман­ду или сце­нарий во вре­мя выпол­нения и переда­ет их локаль­ному анти­вирус­ному ПО для про­вер­ки. При­чем под­держи­вают­ся прак­тичес­ки любые анти­виру­сы, это может быть не толь­ко стан­дар­тный Defender.

AMSI уме­ет работать:

с PowerShell;

Windows Script Host ( wscript и cscript );

и ); JavaScript и VBScript;

VBA-мак­росами.

Проб­лема такой реали­зации в том, что amsi. dll (в которой реали­зова­на вся логика AMSI) находит­ся в адресном прос­транс­тве текуще­го про­цес­са. Как следс­твие, у ата­кующих появ­ляет­ся воз­можность манипу­лиро­вать этой биб­лиоте­кой так, как они захотят сами. Уже при­дума­но мно­жес­тво спо­собов обхо­да, это и amsiInitFailed, и хукинг, и пат­чинг. Сегод­ня мы обсу­дим еще один метод обхо­да — запуск про­цес­са PowerShell в режиме отладки.

Становимся дебаггером

Не­дав­но я обна­ружил инте­рес­ную API-фун­кцию DebugActiveProcess( ) , которая поз­воля­ет нашему про­цес­су стать дебаг­гером для дру­гого про­цес­са. Про­тотип у нее очень прос­той, ей нуж­но передать лишь PID про­цес­са, который тре­бует­ся отла­живать.

BOOL DebugActiveProcess ( [ in ] DWORD dwProcessId ) ;

К сожале­нию, абы какой про­цесс отла­живать не получит­ся. Успешный вызов этой фун­кции получит­ся, толь­ко если выпол­няет­ся хотя бы одно из сле­дующих усло­вий:

у токена нашего про­цес­са есть SeDebugPrivilege ;

; мы можем зап­росить хендл на отла­жива­емый про­цесс с мас­кой PROCESS_ALL_ACCESS .

Ка­залось бы, тре­бова­ния более чем серь­езные, но нич­то не меша­ет нам запус­тить про­цесс powershell. exe как дочер­ний, а на дочер­ний про­цесс наш родитель­ский уж точ­но смо­жет зап­росить мас­ку PROCESS_ALL_ACCESS .

Что же нам даст ста­тус дебаг­гера? Единс­твен­ное пре­иму­щес­тво — воз­можность обра­баты­вать Debug-события, сре­ди которых LOAD_DLL_DEBUG_EVENT . Событие генери­рует­ся сра­зу же, как толь­ко идет попыт­ка заг­рузки DLL в адресное прос­транс­тво отла­жива­емо­го про­цес­са. При­чем будет запол­нена струк­тура LOAD_DLL_DEBUG_INFO , содер­жащая базовый адрес под­гру­жаемой биб­лиоте­ки. А с базовым адре­сом уже мож­но наворо­тить немало дел...

Пред­лагаю перей­ти к прак­тике. Во‑пер­вых, мы не можем сле­по взять и запус­тить про­цесс, а потом непонят­но ког­да при­цепить­ся к нему отладчи­ком — так есть шанс про­пус­тить момент заг­рузки amsi. dll в про­цесс. Поэто­му про­цесс дол­жен быть запущен с фла­гом CREATE_SUSPENDED . Во‑вто­рых, из‑за того, что мы никак не обра­баты­ваем Debug-события, при­ложе­ние может упасть. Поэто­му пос­ле того, как про­пат­чим AMSI, сле­дует как мож­но ско­рее перес­тавать быть дебаг­гером.

Для соз­дания про­цес­са я написал отдель­ную фун­кцию StartProcessSuspended( ) .

DWORD StartProcessSuspended ( LPWSTR ProcName , HANDLE & hThread , HANDLE & hProc ) { STARTUPINFO si = { 0 } ; PROCESS_INFORMATION pi = { 0 } ; si . cb = sizeof ( STARTUPINFO ) ; si . dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW ; si . wShowWindow = SW_SHOWNORMAL ; if ( ! CreateProcess ( ProcName , NULL , NULL , NULL , FALSE , CREATE_SUSPENDED | CREATE_NEW_CONSOLE , NULL , NULL , & si , & pi ) ) { DWORD err = GetLastError () ; std : : cout < < h ( "[ -] Cant Create Suspended Process : " ) < < err < < " " < < GetWinapiErrorDescription ( err ) < < std : : endl ; return - 1 ; } hThread = pi . hThread ; hProc = pi . hProcess ; #ifdef DEBUG std : : cout < < h ( "[ +] Process Created Successfully" ) < < std : : endl ; #endif return pi . dwProcessId ; }