На этой неделе Microsoft выпустила декабрьский набор патчей, которые устранили 34 уязвимости в продуктах компании (не считая восьми ошибок в Microsoft Edge, устраненных ранее). Среди исправленных багов была одна 0-day уязвимость: ранее раскрытая, но неисправленная проблема в процессорах AMD.

Суммарно в этом месяце было исправлено сразу восемь уязвимостей удаленного выполнения кода (RCE), однако Microsoft оценила только три из них как критические. В общей сложности было выявлено четыре критических уязвимости: одна в Power Platform (спуфинг), две в Internet Connection Sharing (RCE) и еще одна в Windows MSHTML (RCE).

Единственной 0-day проблемой декабря стала уязвимость CVE-2023-20588, связанная с процессорами AMD. Это division-by-zero баг, который может вести к раскрытию конфиденциальных данных.

Уязвимость была раскрыта еще в августе 2023 года, но тогда AMD не предоставила каких-либо патчей для нее, лишь дала ряд рекомендаций по защите от проблемы.

«В случае затронутых продуктов AMD рекомендуется следовать передовым методам разработки программного обеспечения, — гласил бюллетень безопасности AMD, посвященный CVE-2023-20588. — Разработчики могут смягчить эту проблему, убедившись, что никакие привилегированные данные не используются в division-операциях до изменения привилегированных границ. AMD считает, что потенциальное влияние этой уязвимости невелико, поскольку она требует локального доступа».

Также стоит отметить, что специалисты Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI), которые традиционно опубликовали разбор вышедших на этой неделе патчей, рекомендуют обратить особое внимание на критическую проблему CVE-2023-36019, связанную со спуфингом в Microsoft Power Platform Connector. Проблема получила 9,6 балла из 10 возможных по шкале CVSS и может эксплуатироваться через специально созданные URL-адреса.

«Атакующий может манипулировать вредоносной ссылкой, приложением или файлом, маскируя их под легитимные ссылки или файлы, чтобы обмануть жертву. Хотя уязвимость кроется в веб-сервере, вредоносные скрипты выполняются в браузере жертвы, на ее компьютере», — сообщает бюллетень Microsoft, посвященный CVE-2023-36019.

Также отдельного внимания заслуживает проблема удаленного выполнения кода в Windows MSHTML Platform (CVE-2023-35628). В компании предупреждают, что злоумышленник может отправить жертве специально подготовленное письмо, которое сработает автоматически, когда его получит и обработает клиент Outlook.

«Это может привести к эксплуатации уязвимости еще до того, как письмо будет открыто в панели предварительного просмотра», — предупреждают в Microsoft.

То есть злоумышленник может отправить специально подготовленное письмо своей цели, и жертве даже не потребуется открывать его, читать или нажимать на какие-то ссылки. А злоумышленник все равно сможет удаленно выполнить произвольный код.

Помимо компании Microsoft обновления для своих продуктов традиционно выпустили и другие компании, в числе которых: