25 марта в Академии Кодебай стартует курс «Active Directory Пентест инфраструктуры», созданный для практикующих пентестеров, специалистов в области информационной безопасности, системных администраторов и всех желающих изучить атаки на Active Directory с нуля.

Курс подготовлен командой Codeby, топ-1 по этичному хакингу и многократными победителями The Standoff.

Авторы, Михаил Порываев (HackerRalf) и Павел Никитин (BlackRabbit) будут кураторами первых двух потоков. Они поделятся подробным «руководством пользователя», с материалами и инструкциями о том, как приходить в компанию и выполнять коммерческий пентест внутренней инфраструктуры.

На курсе тебя ждут:

архитектура AD и ее базис;

компоненты ADСS, Exchange, Kerberos, Microsoft SQL Server и центр сертификации (как их взломать?);

харденинг в AD, добыча критичной информации, развитие по инфраструктуре;

информация о том, как закрепиться внутри;

техники и эксплоиты.

«Когда много ломаешь, когда у тебя накапливается бэкграунд, наступает момент, когда ты хочешь поделиться тем, что знаешь, заняться чем-то созидательным. Мы собрались год назад, Сергей из Академии Кодебай, Хакер Ральф и я, как раз после The Standoff. Мы захотели быть первыми, кто выпустит материал по Active Directory в таком объеме», — рассказывает Павел Никитин, пятикратный победитель The Standoff.

Практическая лаборатория AD содержит 16 виртуальных машин, которые требуется сломать. Ученики смогут опробовать все самые актуальные атаки на Active Directory.

Для комфортного прохождения курса понадобится только ноутбук или ПК с возможностью запуска виртуальных машин.

После окончания занятий ты будешь готов к современным угрозам и научишься предотвращать материальный и репутационный ущерб, а также получишь сертификат/удостоверение о повышении квалификации.

«Сегодня в RU-сегменте аналогов такого курса нет. Он первый, как ледокол)). Мы стремились сделать его на голову выше зарубежных аналогов, таких как Penetration Tester eXtreme version 2 от ELearnSecurity и курса Red Team Operator от Rasta Mouse. Мы сделали его а) насыщенным б) практичным в) актуальным, на базе реальных коммерческих пентестов», — говорит Сергей Попов, Генеральный директор ООО «Академия Кодебай».

Чтобы стать участником первого потока, пиши нам в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50.

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