Уязвимость, получившая название BatBadBut и идентификатор CVE-2024-24576 (максимальные 10 баллов по шкале CVSS), затрагивает стандартные библиотеки ряда языков программирования, включая Rust. Из-за этого Windows-системы оказываются уязвимы перед атаками на внедрение команд аргументов.

10 баллов по шкале CVSS и статус критической уязвимости означают, что эту проблему могут удаленно использовать неавторизованные злоумышленники, причем атаки будут весьма просты и не потребуют никакого взаимодействия с пользователем.

«Группе Rust Security Response WG стало известно, что стандартная библиотека Rust неправильно экранирует аргументы при вызове batch-файлов (с расширениями bat и cmd) в Windows с помощью Command API, — говорится официальном заявлении разработчиков. — Злоумышленник, способный контролировать аргументы, передаваемые новому порожденному процессу, может выполнять произвольные шелл-команды, обходя экранирование. Эта уязвимость считается критичной, если вы вызываете batch-файлы в Windows с использованием недоверенных аргументов. Ни одна другая платформа не затронута».

Сообщается, что проблеме подвержены все версии Rust, вышедшие ранее 1.77.2, если код программы или одна из ее зависимостей вызывают и выполняют batch-файлы с недоверенными аргументами.

Отмечается, что команда Rust столкнулась с проблемами при работе с cmd.exe, поскольку не смогла найти решение, которое бы корректно экранировало аргументы во всех случаях. В результате пришлось повысить надежность экранирования и модифицировать Command API. Если Command API не может безопасно экранировать аргумент при порождении процесса, он возвращает ошибку InvalidInput.

«Если вы сами реализуете экранирование или обрабатываете только доверенные входные данные, в Windows вы можете использовать метод CommandExt::raw_arg, чтобы обойти логику экранирования стандартной библиотеки», — добавляют в Rust Security Response WG.

Исходно эту проблему обнаружил специалист компании Flatt Security, известный под ником Ryotak. Именно он дал уязвимости имя BatBadBut и объяснил, что уязвимость возникает, когда «язык программирования оборачивает функцию CreateProcess [в Windows], добавляя механизм экранирования».

Исследователь пишет, что дефект также затрагивает и другие языки программирования, причем пока не все разработчики успели подготовить исправления:

Erlang (обновлена документация);

Go (обновлена документация);

Haskell (патч доступен);

Java (патча не будет);

js (патч выйдет позже);

PHP (патч выйдет позже);

Python (обновлена документация);

Ruby (обновлена документация).