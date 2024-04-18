В процессе освоения программ ты примеришь на себя роли специалистов из различных отделов кибербезопасности. Вместе с наставником курса вы решите задачи, с которыми сталкиваются в реальной жизни ИБ-команды большинства компаний.

Vulnerability management. Практический курс по управлению уязвимостями

На курсе тебя ждут 14 практических работ, каждая симулирует рабочие обязанности специалиста по управлению уязвимостями.

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Digital Forensics & Incident Response. Практический курс по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты

Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности.

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Threat Hunting. Практический курс по поиску киберугроз

Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки.

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Threat Intelligence. Практический курс по киберразведке

В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз. Бонус для всех выпускников TI: бесплатный доступ к курсу OpenCTI.

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Security Champion

Курс помогает донести важность роли Security Champion в команде, научит оптимизировать взаимодействие отделов ИБ и ИТ, а также улучшать показатели уровня информационной безопасности для продукта организации.

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Аналитик SOC. Практический курс по мониторингу и реагированию на инциденты

Получи навыки выявления киберугроз и оперативного реагирования на инциденты ИБ. 27 практических работ курса выполняются в SOC-лаборатории, которая работает на базе ELK.

Начни бесплатно.

Open CTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз

Единственный русскоязычный курс, который научит пользоваться платформой OpenCTI, чтобы упростить процесс анализа киберугроз, детально изучить киберугрозы, представить данные в удобном виде для анализа, создавать собственные отчеты, выявлять тренды киберугроз.

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У нас учатся

Что еще важно

Мы обучаем по государственной лицензии Л035-01239-34/01113565

Выдаем удостоверение о повышении квалификации установленного образца, которое можно добавить к резюме и показать работодателю. А еще ты сможешь получить налоговый вычет 13%.

Учим тому, что точно пригодится в работе

Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми сталкиваются специалисты ИБ каждый день. При решении задач студенты используют реальные инструменты и платформы.

Без отрыва от работы

Комфортная нагрузка и гибкий график позволяет совмещать обучение и работу. В среднем студенту нужно выделять на прохождение курса 1,5 часа ежедневно в свободное от работы время.

Учим мыслить, а не нажимать на кнопки

Широкий взгляд, без концентрации на конкретных инструментах или вендорах. Пройдя курс, ты сразу сможешь применять полученные навыки на практике.

Нет битых ссылок

Только актуальные инструменты в качестве примеров.

Доступ к курсу на 6 месяцев

Возвращайся к материалам и повторяй изученное.

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