Приглашаем на очередную встречу в офлайне для тех, кто любит технологии и хакерскую романтику.

Дата: 12 мая 2024 года Время: Начало в 19:00 по московскому времени Место: бар «Отокомае», Кузнецкий Мост дом 9. Метро «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Охотный ряд» Сбор: 2500 рублей (покроет еду и напитки) Регистрация

Наш митап ориентирован на подписчиков Xakep.ru — специалистов по кибербезопасности и технических сотрудников.

В программе мероприятия: приятная еда и напитки, душевное общение с единомышленниками и легкий нетворкинг. Митап фокусируется на обучении и общении, и остается мероприятием, свободным от коммерческой и рекламной активности.

На встрече будет присутствовать основатель Xakep.ru Дмитрий Агарунов, который будет рад ответить на вопросы об истории «Хакера».

Присоединяйся к Telegram-чату сообщества. А если у тебя есть желание принять более активное участие в мероприятии и выступить с кратким докладом на собственную тему, обязательно пиши на почту, будем рады интересным предложениям!

Так как количество мест ограничено, не забудь зарегистрироваться.

Реклама. Рекламодатель: Яковлева А.В. ИНН 503806735948.