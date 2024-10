Американский транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan Chase & Co начал судиться с пользователями, которые похитили тысячи долларов из банкоматов банка. Дело в том, что минувшим летом в социальных сетях завирусилась информация о мошенническом способе снятия денег при помощи фальшивых чеков.

Так называемый «глюк бесконечных денег» широко демонстрировался в X и TikTok, и многие в США успели воспользоваться этими техническими проблемами в работе банка. Обнаруженный баг позволял вносить на депозит фальшивые чеки, а затем снимать крупные суммы наличных через банкоматы, пока фейковые чеки не отклонили.

Как сообщает издание The Register, представители одного из крупнейших банков мира не ответили на вопросы о том, сколько таких мошеннических депозитов было внесено и какова общая сумма похищенных средств, которую компания теперь пытается вернуть. Однако в JPMorgan Chase & Co подтвердили подачу четырех исков в Техасе, Флориде и Калифорнии.

«Мошенничество — это преступление, которое затрагивает всех и подрывает доверие к банковской системе, — заявили представитель Chase журналистам. — Мы расследуем такие случаи и активно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы убедиться, что если кто-то совершает мошенничество против Chase и его клиентов, он будет привлечен к ответственности».

Так, один из исков касается жителя Хьюстона Тимипаха Икеми (Timipah Ikemi), который теперь должен банку 290 939,47 долларов США, после того, как неизвестный сообщник внес в банк фальшивый чек.

«29 августа 2024 года человек в маске внес на банковский счет ответчика в банке Chase чек на сумму 335 000 долларов, — сообщает CNBC. — После этого ответчик снял [в банкомате] большую часть незаконно полученных средств».

Другой иск был подан против Мики Рида (Micah Reed), проживающего в Калифорнии. Еще два иска были поданы в Флориде: в одном из них предполагаемыми мошенниками названа компания In and Out Appliances LLC, а в другом — Riskboss Musiq LLC. По информации CNBC, в этих трех случаях речь идет о суммах от 80 000 до 141 000 долларов США, которые банк теперь пытается вернуть.