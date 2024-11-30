Тем не менее вынужден предупредить: все персонажи этой истории, их имена и описанные события вымышлены, все совпадения с действительностью случайны, все факты лишь плод авторской фантазии, и ничего больше. Автор решительно осуждает любые нарушения закона, а также употребление алкоголя, табака, наркотических веществ и лекарств без назначения врача. В общем, не следует забывать, что это всего лишь выдуманная история, к которой нужно относиться как к игре воображения. И не более того.
От редакции
Наверняка многие помнят, что в старые добрые времена в «Хакере» публиковались художественные рассказы и даже целые романы, которые выходили по одной главе. Мы решили возродить эту традицию — и начинаем публикацию книги нашего ведущего редактора Валентина Холмогорова.
Валентин Холмогоров не только редактор «Хакера». Он написал более 45 книг, участвовал в межавторском цикле «Пограничье» Сергея Лукьяненко, а одна из книг в этом цикле была написана в соавторстве с ним самим.
Работы Валентина издавались в «АСТ» и «Альфа‑Книга» («Армада») и «Олма‑Пресс». Один из наиболее успешных проектов — серия «Хроники Аскета», в которой Холмогоров участвовал вместе с писателем‑фантастом Романом Артемьевым.
Сегодня мы представляем твоему вниманию начало новой приключенческо‑фантастической истории, созданной Валентином специально для «Хакера». Новые главы будут выходить раз в неделю, по субботам и доступны подписчикам.
— Слышь, пацан, свали на хрен, а то ноги оборву!
Судя по внешнему виду бандюгана, сжимавшего в лапах системник, угрозу он готов был исполнить без лишних колебаний. Типичный мелкий уголовник местного разлива: спортивный костюм, напяленный прямо на мятую футболку, небритая рожа и сломанный нос, выдававший не то бывшего боксера, не то просто любителя помахать кулаками в пьяной драке. Еще один такой же индивид, похожий на гоблина из третьих «Героев», как раз пытался перехватить поудобнее тяжеленный ЭЛТ‑монитор — ему мешал силовой провод, все время падавший на пол. Вытащить его из гнезда гоблин не догадался.
— Это мой комп, — упрямо заявил Кирилл, уже понимая, что судьба компьютера решена.
— Да мне плевать, — криво ухмыльнулся бандюган. — Сделай так, чтобы тебя искали!
Кирилл молча шагнул в сторону — справиться с двумя отморозками в одиночку шансов попросту не было, а на кухне засел еще и третий. Судя по доносившимся оттуда выкрикам и ругани, разговор у них с отчимом не заладился. Осталось лишь проводить тоскливым взглядом парочку, утаскивающую в неизвестном направлении его монитор и системник, да проглотить подкатившую к горлу обиду — комп было жалко до слез. Во‑первых, этот железный ящик в форм‑факторе «миди‑тауэр» — единственное, что примиряло Кирилла с необходимостью просыпаться по утрам и тащиться в ненавистную школу, потому что после уроков его ждали любимые «Герои». А когда все улягутся спать, можно дозвониться до провайдерского пула модемом, не с первой попытки, конечно, но тут уж как повезет: в дневное время занимать спаренную с соседями телефонную линию ему строго‑настрого запрещалось. Во‑вторых, компьютер покупала мама, и убедить ее в необходимости столь дорогостоящего приобретения было ой как непросто. В ход шли и настойчивые уговоры, и логические доводы о том, что в выпускных классах без собственного компа ну никак не обойтись. Теперь персоналки больше нет. Прекрасно зная о том, сколько платят сейчас в государственной больнице медсестрам, Кирилл понимал: еще один комп мать точно не потянет.
Голоса на кухне стихли, хлопнула входная дверь — похоже, третий отморозок убрался восвояси вслед за своими товарищами. Спустя минуту в комнату засунулся взлохмаченный и немного помятый отчим:
— Живой или как?
«Опять бухой», — со злостью подумал Кирилл, а вслух ответил:
— Они компьютер забрали.
— Да и хрен с ним, перетопчешься, — отмахнулся тот, придирчиво оглядывая помещение: не пропало ли еще чего‑нибудь ценного? Судьба персоналки, судя по всему, интересовала его в последнюю очередь.
— Ага, не ты ж покупал.
— Ты чего, сопля, в конец оборзел? — мутные глаза отчима стали наливаться кровью. — А ну иди сюда, тварь!
Не дожидаясь, пока его схватят за шиворот, Кирилл ужом проскользнул в коридор и выбежал на лестничную площадку. Рука у отчима была тяжелая, в этом он успел убедиться на собственной шкуре несчетное число раз, а привычка вымещать злобу на домашних с годами только крепла. Случалось, после очередных таких разборок Кирилл подумывал о том, как бы по‑тихому прикончить этого алкаша, но всякий раз размышления заканчивались бессильным избиением ни в чем не повинной подушки. Становилось жалко маму: если его посадят, одной ей придется тяжко. А найти в маленьком Подгорске неженатого мужика, не просто несудимого, а хотя бы непьющего, — задача для женщины за сорок почти неразрешимая.
День клонился к вечеру, но до темноты оставалось еще несколько часов. Мать сегодня дежурила в ночь, а значит, возвращаться домой — совсем не вариант: отчим, как обычно, накидается, заливая водкой недавний стресс, и общаться с ним в таком состоянии Кириллу абсолютно не хотелось. Ноги сами понесли его по заросшему тополями бульвару к перекрестку с широким проспектом Труда и дальше, мимо выстроившихся стройными рядами пятиэтажек, — в сторону центральной площади. Возле одной из «панелек» Кирилл свернул во двор, привычно нажал три кнопки на кодовом замке подъезда и поднялся на второй этаж. Звонок в квартире номер шесть звучал, будто вгрызающаяся в металл циркулярная пила, но ее обитатели, похоже, привыкли к этому жуткому дребезгу. За дверью послышались неторопливые шаги, дверной глазок на мгновение потемнел, а затем щелкнул замок.
— Здорово, Киря. Заходь. Чего мрачный такой?
Санчо предстал перед одноклассником и лучшим другом в домашней футболке с надписью Prodigy и вытянутых на коленях трениках, из‑под которых выглядывали надетые на босу ногу шлепанцы. Гостей он сегодня явно не ждал.
— Бандиты мой комп забрали, — сообщил Кирилл печальную новость и смачно выругался. — Ворвались домой и унесли. По ходу, выбрали самое ценное, что на глаза попалось.
— Отчим? — понимающе уточнил Санчо.
— Ага. Какой‑то бизнес очередной замутил, бизнесмен хренов. Занял, видать, бабла у этих, а отдавать, как обычно, нечем.
— Да‑а, история… — с сочувствием протянул школьный друг.
— На работу бы лучше устроился, — повторил Кирилл слова матери, — только не царское это дело — работать. Слышь, Сань, можно я у тебя до утра перекантуюсь? Не хочу пока домой возвращаться, ну, сам понимаешь…
— Да не вопрос, — понимающе кивнул Санчо, к которому Кирилл обращался с подобной просьбой не впервые. — Жрать хочешь? Там на кухне бутеры с колбасой остались, и в холодильнике хватай, что найдешь…
Жил Санчо, чего уж греха таить, чуть получше своего товарища: и комп у него был помощнее, на новом Athlon 64, и к интернету он подключался не по диал‑апу, а через районную локалку, благодаря чему доступ к сети имелся у него круглосуточно. Глядя, как друг садится за клавиатуру и быстро набирает кому‑то сообщение в «аське», Кирилл снова ощутил накатившую тоску и отчаянье: свой компьютер он, скорее всего, больше уже никогда не увидит.
— Узнать бы телефон этих ублюдков… — сквозь зубы произнес Киря.
— И что это тебе даст? — не отлипая от экрана, бросил через плечо Санчо.
— Ну, можно повесить объяву, что они мобильники продают за копейки. Или что по этому номеру работает круглосуточная BBS с халявным варезом. А если выяснить, где они ставят тачку, а потом прицепить на двери пару амбарных замков... Да много чего сделать можно, я в одном журнале читал.
— «Западлостроение», — с ходу вспомнил название рубрики Санчо, — я ж тебе этот самый журнал и подсунул. Прикольно, но непродуктивно.
— В каком смысле?
— Да в прямом. Разозлить‑то их это разозлит, базара нет, но вернуть тебе комп не поможет.
— А что поможет? — с надеждой в голосе спросил Кирилл.
— Ну смотри, — отличавшийся спокойной рассудительностью Саня отодвинул подальше клавиатуру и лихо крутанулся к гостю на вращающемся компьютерном кресле, еще одном предмете лютой зависти со стороны Кири. — Твой отчим задолжал «бандеросам» денег, и машину они забрали в счет долга, так? Значит, точняк попытаются это самое бабло вернуть, продав твой комп. Ты его конфигурацию помнишь?
— Конечно. Пень четвертый, пятьсот двенадцать метров оперативки, восьмидесятка винт, видяха джи‑форс на сто двадцать восемь мегабайт…
— Так, хорош, стопэ. Офисный центр на Пятилеток знаешь?
Кирилл кивнул — бывшее здание НИИ чего‑то там, необратимо переродившееся лет десять назад в деловой центр, было хорошо знакомо, пожалуй, всем жителям Подгорска.
— Там в вестибюле можно бесплатно взять газету с объявлениями. Вот и ищи в ней свой комп. Когда найдешь, можно будет позвонить под видом покупателя. Как минимум телефон продавца ты из объявы узнаешь. А там чего‑нибудь придумаем…
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