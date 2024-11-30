Ме­ня поп­росили рас­ска­зать эту исто­рию очень ува­жаемые люди — и я не смог им отка­зать. Этот мир — мир по ту сто­рону экра­на — известен нем­ногим, но каж­дый, кто хотя бы однажды побывал в нем, зна­ет: ни один сюжет не рож­дает­ся здесь вне кон­тек­ста явле­ний, про­исхо­див­ших ког­да‑то в реаль­нос­ти.

Тем не менее вынуж­ден пре­дуп­редить: все пер­сонажи этой исто­рии, их име­на и опи­сан­ные события вымыш­лены, все сов­падения с дей­стви­тель­ностью слу­чай­ны, все фак­ты лишь плод автор­ской фан­тазии, и ничего боль­ше. Автор решитель­но осуж­дает любые наруше­ния закона, а так­же упот­ребле­ние алко­голя, табака, нар­котичес­ких веществ и лекарств без наз­начения вра­ча. В общем, не сле­дует забывать, что это все­го лишь выдуман­ная исто­рия, к которой нуж­но отно­сить­ся как к игре вооб­ражения. И не более того.

От редакции На­вер­няка мно­гие пом­нят, что в ста­рые доб­рые вре­мена в «Хакере» пуб­ликова­лись художес­твен­ные рас­ска­зы и даже целые романы, которые выходи­ли по одной гла­ве. Мы решили воз­родить эту тра­дицию — и начина­ем пуб­ликацию кни­ги нашего ведуще­го редак­тора Вален­тина Хол­могоро­ва. Ва­лен­тин Хол­могоров не толь­ко редак­тор «Хакера». Он написал более 45 книг, учас­тво­вал в межав­тор­ском цик­ле «Пог­раничье» Сер­гея Лукь­янен­ко, а одна из книг в этом цик­ле была написа­на в соав­торс­тве с ним самим. Ра­боты Вален­тина изда­вались в «АСТ» и «Аль­фа‑Кни­га» («Арма­да») и «Олма‑Пресс». Один из наибо­лее успешных про­ектов — серия «Хро­ники Аске­та», в которой Хол­могоров учас­тво­вал вмес­те с писате­лем‑фан­тастом Романом Артемь­евым. Се­год­ня мы пред­став­ляем тво­ему вни­манию начало новой прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии, соз­данной Вален­тином спе­циаль­но для «Хакера». Новые гла­вы будут выходить раз в неделю, по суб­ботам и дос­тупны под­писчи­кам.

— Слышь, пацан, сва­ли на хрен, а то ноги обор­ву!

Су­дя по внеш­нему виду бан­дюгана, сжи­мав­шего в лапах сис­темник, угро­зу он готов был исполнить без лиш­них колеба­ний. Типич­ный мел­кий уго­лов­ник мес­тно­го раз­лива: спор­тивный кос­тюм, напялен­ный пря­мо на мятую фут­болку, неб­ритая рожа и сло­ман­ный нос, выдавав­ший не то быв­шего бок­сера, не то прос­то любите­ля помахать кулака­ми в пьяной дра­ке. Еще один такой же инди­вид, похожий на гоб­лина из треть­их «Геро­ев», как раз пытал­ся перех­ватить поудоб­нее тяжелен­ный ЭЛТ‑монитор — ему мешал силовой про­вод, все вре­мя падав­ший на пол. Вытащить его из гнез­да гоб­лин не догадал­ся.

— Это мой комп, — упря­мо заявил Кирилл, уже понимая, что судь­ба компь­юте­ра решена.

— Да мне пле­вать, — кри­во ухмыль­нул­ся бан­дюган. — Сде­лай так, что­бы тебя иска­ли!

Ки­рилл мол­ча шаг­нул в сто­рону — спра­вить­ся с дву­мя отмо­роз­ками в оди­ноч­ку шан­сов поп­росту не было, а на кух­не засел еще и тре­тий. Судя по доносив­шимся отту­да вык­рикам и ругани, раз­говор у них с отчи­мом не заладил­ся. Оста­лось лишь про­водить тос­кли­вым взгля­дом пароч­ку, утас­кива­ющую в неиз­вес­тном нап­равле­нии его монитор и сис­темник, да прог­лотить под­катив­шую к гор­лу оби­ду — комп было жал­ко до слез. Во‑пер­вых, этот желез­ный ящик в форм‑фак­торе «миди‑тауэр» — единс­твен­ное, что при­миря­ло Кирил­ла с необ­ходимостью про­сыпать­ся по утрам и тащить­ся в ненавис­тную шко­лу, потому что пос­ле уро­ков его жда­ли любимые «Герои». А ког­да все уля­гут­ся спать, мож­но доз­вонить­ся до про­вай­дер­ско­го пула модемом, не с пер­вой попыт­ки, конеч­но, но тут уж как повезет: в днев­ное вре­мя занимать спа­рен­ную с соседя­ми телефон­ную линию ему стро­го‑нас­тро­го зап­рещалось. Во‑вто­рых, компь­ютер покупа­ла мама, и убе­дить ее в необ­ходимос­ти столь дорогос­тояще­го при­обре­тения было ой как неп­росто. В ход шли и нас­той­чивые уго­воры, и логичес­кие доводы о том, что в выпус­кных клас­сах без собс­твен­ного ком­па ну никак не обой­тись. Теперь пер­сонал­ки боль­ше нет. Прек­расно зная о том, сколь­ко пла­тят сей­час в государс­твен­ной боль­нице мед­сес­трам, Кирилл понимал: еще один комп мать точ­но не потянет.

Го­лоса на кух­не стих­ли, хлоп­нула вход­ная дверь — похоже, тре­тий отмо­розок убрался вос­вояси вслед за сво­ими товари­щами. Спус­тя минуту в ком­нату засунул­ся взлох­мачен­ный и нем­ного помятый отчим:

— Живой или как?

«Опять бухой», — со злостью подумал Кирилл, а вслух отве­тил:

— Они компь­ютер заб­рали.

— Да и хрен с ним, перетоп­чешь­ся, — отмахнул­ся тот, при­дир­чиво огля­дывая помеще­ние: не про­пало ли еще чего‑нибудь цен­ного? Судь­ба пер­сонал­ки, судя по все­му, инте­ресо­вала его в пос­леднюю оче­редь.

— Ага, не ты ж покупал.

— Ты чего, соп­ля, в конец обор­зел? — мут­ные гла­за отчи­ма ста­ли наливать­ся кровью. — А ну иди сюда, тварь!

Не дожида­ясь, пока его схва­тят за шиворот, Кирилл ужом прос­коль­знул в коридор и выбежал на лес­тнич­ную пло­щад­ку. Рука у отчи­ма была тяжелая, в этом он успел убе­дить­ся на собс­твен­ной шку­ре нес­четное чис­ло раз, а при­выч­ка вымещать зло­бу на домаш­них с годами толь­ко креп­ла. Слу­чалось, пос­ле оче­ред­ных таких раз­борок Кирилл подумы­вал о том, как бы по‑тихому при­кон­чить это­го алка­ша, но вся­кий раз раз­мышле­ния закан­чивались бес­силь­ным изби­ением ни в чем не повин­ной подуш­ки. Ста­нови­лось жал­ко маму: если его посадят, одной ей при­дет­ся тяж­ко. А най­ти в малень­ком Под­гор­ске нежена­того мужика, не прос­то несуди­мого, а хотя бы непь­юще­го, — задача для жен­щины за сорок поч­ти нераз­решимая.

День кло­нил­ся к вечеру, но до тем­ноты оста­валось еще нес­коль­ко часов. Мать сегод­ня дежури­ла в ночь, а зна­чит, воз­вра­щать­ся домой — сов­сем не вари­ант: отчим, как обыч­но, накида­ется, заливая вод­кой недав­ний стресс, и общать­ся с ним в таком сос­тоянии Кирил­лу абсо­лют­но не хотелось. Ноги сами понес­ли его по зарос­шему тополя­ми буль­вару к перек­рес­тку с широким прос­пектом Тру­да и даль­ше, мимо выс­тро­ившихся строй­ными рядами пяти­эта­жек, — в сто­рону цен­траль­ной пло­щади. Воз­ле одной из «панелек» Кирилл свер­нул во двор, при­выч­но нажал три кноп­ки на кодовом зам­ке подъ­езда и под­нялся на вто­рой этаж. Зво­нок в квар­тире номер шесть зву­чал, буд­то вгры­зающаяся в металл цир­куляр­ная пила, но ее оби­тате­ли, похоже, при­вык­ли к это­му жут­кому дре­без­гу. За дверью пос­лышались нетороп­ливые шаги, двер­ной гла­зок на мгно­вение потем­нел, а затем щел­кнул замок.

— Здо­рово, Киря. Заходь. Чего мрач­ный такой?

Сан­чо пред­стал перед одноклас­сни­ком и луч­шим дру­гом в домаш­ней фут­болке с над­писью Prodigy и вытяну­тых на коленях тре­никах, из‑под которых выг­лядыва­ли надетые на босу ногу шле­пан­цы. Гос­тей он сегод­ня явно не ждал.

— Бан­диты мой комп заб­рали, — сооб­щил Кирилл печаль­ную новость и смач­но выругал­ся. — Вор­вались домой и унес­ли. По ходу, выб­рали самое цен­ное, что на гла­за попалось.

— Отчим? — понима­юще уточ­нил Сан­чо.

— Ага. Какой‑то биз­нес оче­ред­ной замутил, биз­несмен хре­нов. Занял, видать, баб­ла у этих, а отда­вать, как обыч­но, нечем.

— Да‑а, исто­рия… — с сочувс­тви­ем про­тянул школь­ный друг.

— На работу бы луч­ше устро­ился, — пов­торил Кирилл сло­ва матери, — толь­ко не цар­ское это дело — работать. Слышь, Сань, мож­но я у тебя до утра перекан­туюсь? Не хочу пока домой воз­вра­щать­ся, ну, сам понима­ешь…

— Да не воп­рос, — понима­юще кив­нул Сан­чо, к которо­му Кирилл обра­щал­ся с подоб­ной прось­бой не впер­вые. — Жрать хочешь? Там на кух­не бутеры с кол­басой оста­лись, и в холодиль­нике хва­тай, что най­дешь…

Жил Сан­чо, чего уж гре­ха таить, чуть получ­ше сво­его товари­ща: и комп у него был помощ­нее, на новом Athlon 64, и к интерне­ту он под­клю­чал­ся не по диал‑апу, а через рай­онную локал­ку, бла­года­ря чему дос­туп к сети имел­ся у него круг­лосуточ­но. Гля­дя, как друг садит­ся за кла­виату­ру и быс­тро набира­ет кому‑то сооб­щение в «ась­ке», Кирилл сно­ва ощу­тил накатив­шую тос­ку и отча­янье: свой компь­ютер он, ско­рее все­го, боль­ше уже никог­да не уви­дит.

— Узнать бы телефон этих ублюдков… — сквозь зубы про­изнес Киря.

— И что это тебе даст? — не отли­пая от экра­на, бро­сил через пле­чо Сан­чо.

— Ну, мож­но повесить объ­яву, что они мобиль­ники про­дают за копей­ки. Или что по это­му номеру работа­ет круг­лосуточ­ная BBS с халяв­ным варезом. А если выяс­нить, где они ста­вят тач­ку, а потом при­цепить на две­ри пару амбарных зам­ков... Да мно­го чего сде­лать мож­но, я в одном жур­нале читал.

— «Запад­лос­тро­ение», — с ходу вспом­нил наз­вание руб­рики Сан­чо, — я ж тебе этот самый жур­нал и под­сунул. При­коль­но, но неп­родук­тивно.

— В каком смыс­ле?

— Да в пря­мом. Разоз­лить‑то их это разоз­лит, базара нет, но вер­нуть тебе комп не поможет.

— А что поможет? — с надеж­дой в голосе спро­сил Кирилл.

— Ну смот­ри, — отли­чав­ший­ся спо­кой­ной рас­судитель­ностью Саня отод­винул подаль­ше кла­виату­ру и лихо кру­танул­ся к гос­тю на вра­щающем­ся компь­ютер­ном крес­ле, еще одном пред­мете лютой завис­ти со сто­роны Кири. — Твой отчим задол­жал «бан­деросам» денег, и машину они заб­рали в счет дол­га, так? Зна­чит, точ­няк попыта­ются это самое баб­ло вер­нуть, про­дав твой комп. Ты его кон­фигура­цию пом­нишь?

— Конеч­но. Пень чет­вертый, пять­сот две­над­цать мет­ров опе­ратив­ки, вось­мидесят­ка винт, видяха джи‑форс на сто двад­цать восемь мегабайт…

— Так, хорош, сто­пэ. Офис­ный центр на Пятиле­ток зна­ешь?

Ки­рилл кив­нул — быв­шее зда­ние НИИ чего‑то там, необ­ратимо переро­див­шееся лет десять назад в деловой центр, было хорошо зна­комо, пожалуй, всем жителям Под­гор­ска.

— Там в вес­тибюле мож­но бес­плат­но взять газету с объ­явле­ниями. Вот и ищи в ней свой комп. Ког­да най­дешь, мож­но будет поз­вонить под видом покупа­теля. Как минимум телефон про­дав­ца ты из объ­явы узна­ешь. А там чего‑нибудь при­дума­ем…