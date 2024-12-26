Спо­ры о том, есть ли жизнь пос­ле жиз­ни, занима­ют филосо­фов уже не одно сто­летие. В мире IT ответ на этот воп­рос дав­но най­ден: есть, и доказа­тель­ством тому — воз­рожде­ние уже похоро­нен­ной опе­раци­онной сис­темы OS/2 в виде амби­циоз­ного про­екта ArcaOS. В 2017 году раз­работ­чики выпус­тили на рынок самую нас­тоящую «полу­ось», толь­ко адап­тирован­ную под сов­ремен­ное железо и сде­лан­ную без учас­тия Microsoft. Зачем? Сей­час рас­ска­жем.

Попытка номер раз: eComStation

Ка­залось бы, кому нуж­на ста­рая опе­раци­онная сис­тема, от которой сам ее соз­датель, кор­порация IBM, от­казал­ся целых 23 года назад? Ну раз­ве что любите­лям рет­рогей­мин­га и кол­лекци­оне­рам вин­тажных ком­пов… Но не толь­ко им. В 90-е годы ХХ сто­летия лицен­зии на IBM OS/2 активно покупа­ли мно­гочис­ленные аме­рикан­ские и канад­ские орга­низа­ции, и под эту плат­форму было написа­но огромное количес­тво инже­нер­ного, медицин­ско­го и бан­ков­ско­го соф­та. «Полу­осью» поль­зовались государс­твен­ные кли­ники и гос­питали, пен­сион­ные фон­ды, стра­ховые ком­пании, бан­ки, фир­мы, управляв­шие нед­вижимостью. В 2019 году на OS/2 работа­ла инфраструк­тура нью‑йорк­ско­го мет­ро.

Вре­мя шло, раз­работ­чики прик­ладных прог­рамм для OS/2 понем­ногу ухо­дили с рын­ка или пере­ориен­тирова­лись на дру­гие плат­формы, а древ­ние компь­юте­ры «из девянос­тых» потихонь­ку ломались и отправ­лялись на свал­ку. IBM пол­ностью прек­ратила под­дер­жку OS/2 в 2001 году, а на сов­ремен­ное железо пос­тавить эту ОС невоз­можно из‑за отсутс­твия драй­веров. Перепи­сывать надеж­ный и работа­ющий десяти­лети­ями софт — тоже удо­воль­ствие сов­сем не дешевое. Казалось бы, решить проб­лему мож­но с помощью вир­туаль­ных машин, но тут, во‑пер­вых, начина­ют работать лицен­зион­ные огра­ниче­ния, а во‑вто­рых, далеко не вся­кая прог­рамма пожела­ет нор­маль­но запус­кать­ся в вир­туаль­ном окру­жении, осо­бен­но если она вза­имо­дей­ству­ет с базами дан­ных или какими‑нибудь под­клю­чаемы­ми к компь­юте­ру диаг­ности­чес­кими девай­сами.

В 2001 году уже пред­при­нима­лась попыт­ка воз­родить «полу­ось» под брен­дом eComStation (eCS) — эту опе­раци­онку на базе ядра OS/2 Warp раз­рабаты­вала аме­рикан­ская ком­пания Serenity Systems International в сот­рудни­чес­тве с гол­ланд­ской фир­мой Mensys BV по лицен­зии IBM. Пос­ле того как IBM прек­ратила роз­ничные про­дажи кли­ент­ской вер­сии OS/2 Warp, поль­зовате­ли начали искать аль­тер­нативы. IBM выпус­тила финаль­ную сер­верную вер­сию — OS/2 Warp Server for e-Business (WSeB), извес­тную как вер­сия 4.5. В этот пери­од Боб Джон из Serenity Systems пред­ложил соз­дать собс­твен­ную кли­ент­скую вер­сию OS/2, исполь­зуя сущес­тву­ющий релиз от IBM и добавив собс­твен­ные раз­работ­ки. В резуль­тате в 2000 году началась работа над eComStation, и уже в июле 2001 года была выпуще­на вер­сия 1.0.

Пер­вая редак­ция eComStation осно­выва­лась на OS/2 вер­сии 4.5, исполь­зовала фай­ловую сис­тему JFS, логичес­кий менед­жер томов, 32-бит­ный стек TCP/IP и дру­гие улуч­шения. Кро­ме того, eComStation пред­лагала допол­нитель­ные при­ложе­ния и под­дер­жку нового обо­рудо­вания, что делало сис­тему более акту­аль­ной для сов­ремен­ных поль­зовате­лей. В пос­леду­ющих вер­сиях были добав­лены под­дер­жка ACPI, уни­вер­саль­ный драй­вер зву­ковых карт и дру­гие фун­кции, обес­печива­ющие сов­мести­мость с сов­ремен­ным обо­рудо­вани­ем.

Но в 2011 году про­ект начал испы­тывать финан­совые труд­ности, а Mensys BV и вов­се очу­тилась на гра­ни бан­кротс­тва. Все работы над этим про­ектом были прек­ращены, а под­дер­жку сис­темы переда­ли дру­жес­твен­ной ком­пании PayGlobal Technology BV, которая про­дол­жила вза­имо­дей­ство­вать с покупа­теля­ми ком­мерчес­ких лицен­зий в течение сле­дующих нес­коль­ких лет, пос­ле чего ОС eComStation окон­чатель­но прек­ратила свое сущес­тво­вание.

Тут‑то на сце­ну выш­ла неболь­шая ком­пания Arca Noae из аме­рикан­ско­го города Лис­берг, штат Вир­джи­ния. В 2015 году она тоже зак­лючила лицен­зион­ное сог­лашение с кор­пораци­ей IBM и получи­ла пра­во на исполь­зование ядра и сис­темных ком­понен­тов OS/2 Warp 4.52 для соз­дания собс­твен­ного фор­ка «полу­оси» — ArcaOS. Arca Noae не толь­ко взя­лась пол­ностью под­держи­вать ста­рый софт для этой плат­формы, но и пос­тавила перед собой амби­циоз­ную задачу: показать челове­чес­тву, как выг­лядела бы OS/2 в XXI веке на акту­аль­ном и сов­ремен­ном железе. Сис­тема плат­ная: лицен­зия для час­тно­го исполь­зования сто­ит 129 дол­ларов США, ком­мерчес­кая — 239 дол­ларов, при этом отли­чают­ся они толь­ко сро­ком и усло­виями тех­ничес­кой под­дер­жки. Но мы‑то зна­ем, как получить дис­три­бутив этой сис­темы в обра­зова­тель­ных и иссле­дова­тель­ских целях.

Системные требования ArcaOS

Са­ма ArcaOS, как и OS/2 Warp 4, — 32-раз­рядная опе­раци­онная сис­тема для архи­тек­туры x86. Она может запус­кать­ся и на компь­юте­рах с 64-бит­ным про­цес­сором, но работать все рав­но будет в 32-раз­рядном режиме. Для запус­ка тре­бует­ся машина с про­цес­сором начиная от Pentium I 300 МГц. Подой­дут и более сов­ремен­ные, но при этом в BIOS при­дет­ся отклю­чить Hyper-Threading или Simultaneous Multithreading (SMT) — во вре­мена OS/2 подоб­ных тех­нологий еще не сущес­тво­вало, и это огра­ниче­ние рас­простра­нилось на про­изводную ОС по нас­ледс­тву. В свое вре­мя сущес­тво­вала вер­сия OS/2 для про­цес­соров PowerPC под наз­вани­ем Workplace OS, но ArcaOS не работа­ет на про­цес­сорах дру­гих архи­тек­тур, кро­ме Intel.

Дис­три­бутив занима­ет 2,29 Гбайт, для раз­верты­вания сис­темы пот­ребу­ется 3 Гбайт сво­бод­ного прос­транс­тва на раз­деле с раз­мером сек­тора 512 байт. Подой­дут не толь­ко клас­сичес­кие IDE/ATA-вин­честе­ры, но и SSD- и NVME-накопи­тели, при этом тома с раз­меткой MBR дол­жны под­держи­вать вырав­нивание по цилин­драм, а для раз­делов GPT никаких огра­ниче­ний нет, пос­коль­ку в таких раз­делах ArcaOS прог­рам­мно эму­лиру­ет MBR-диск с тре­буемы­ми парамет­рами. Род­ная фай­ловая сис­тема для ArcaOS — HPFS, так­же под­держи­вает­ся JFS (ее рекомен­дуют исполь­зовать для допол­нитель­ных (рас­ширен­ных) раз­делов или томов боль­шого объ­ема), UDF, FAT16 и CDFS. Тома FAT32 «из короб­ки» не под­держи­вают­ся, но для работы с такими раз­делами сущес­тву­ют допол­нитель­ные ути­литы.

Мак­сималь­ный объ­ем адре­суемой ArcaOS опе­ратив­ной памяти — 4 Гбайт, минималь­но тре­бует­ся 256 Мбайт. Все прос­транс­тво опе­ратив­ки, рас­положен­ное по физичес­ким адре­сам выше 4 Гбайт, будет недос­тупно, но эта память может исполь­зовать­ся как RAM-диск. В качес­тве виде­опод­систе­мы подой­дет любая виде­окар­точка стан­дарта VGA (с под­дер­жкой VBE 2.0), для под­дер­жки зву­ка нужен саунд­блас­тер на чип­сете Uniaud, сетевые и бес­про­вод­ные адап­теры тоже под­держи­вают­ся далеко не все. Сис­тема без проб­лем работа­ет с устрой­ства­ми USB 1.1–3.0. Ины­ми сло­вами, «Арку» мож­но вод­рузить на какой‑нибудь древ­ний де­душ­кин ноут, вдох­нув в него вто­рую жизнь: необыч­ная опе­раци­онная сис­тема и ста­рые игры для DOS — отличная прог­рамма раз­вле­чений на новогод­них праз­дни­ках! А под­дер­жка UEFI поз­волит накатить ArcaOS и на новый ноут­бук или комп, если ты вдруг решишь сде­лать кому‑нибудь га­дость сюр­приз.

Пос­коль­ку «Арка» — это пря­мая нас­ледни­ца «полу­оси», в ней мож­но запус­кать 32- и 16-раз­рядные при­ложе­ния OS/2, прог­раммы для MS-DOS, прак­тичес­ки все 16-бит­ные прог­раммы Windows 3.1, а так­же пор­тирован­ный софт для Linux. Для запус­ка 32-бит­ных Windows-прог­рамм в сис­теме пре­дус­мотрен спе­циаль­ный эму­лятор под наз­вани­ем Odin, но, судя по отзы­вам, работа­ют в нем далеко не все вин­довые при­ложе­ния. Кро­ме того, в ArcaOS име­ется JVM, поэто­му в ней без проб­лем запус­кают­ся прог­раммы на Java, есть под­дер­жка Qt вер­сий 3–6 и при­ложе­ний на раз­работан­ном IBM язы­ке REXX. Коман­да Arca Noae вклю­чила в сос­тав сво­ей ОС менед­жер пакетов Yum из Fedora Linux, что, по их задум­ке, дол­жно замет­но облегчить пор­тирова­ние Linux-соф­та в «Арку».

Интерфейс и возможности

Ин­терфейс ArcaOS муль­тиязыч­ный: помимо англий­ско­го, име­ются испан­ский, италь­янский, немец­кий, нидер­ланд­ский и япон­ский язы­ковые пакеты. Под­дер­жка рус­ско­го язы­ка, к сожале­нию, отсутс­тву­ет.