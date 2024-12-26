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Попытка номер раз: eComStation
Казалось бы, кому нужна старая операционная система, от которой сам ее создатель, корпорация IBM, отказался целых 23 года назад? Ну разве что любителям ретрогейминга и коллекционерам винтажных компов… Но не только им. В 90-е годы ХХ столетия лицензии на IBM OS/2 активно покупали многочисленные американские и канадские организации, и под эту платформу было написано огромное количество инженерного, медицинского и банковского софта. «Полуосью» пользовались государственные клиники и госпитали, пенсионные фонды, страховые компании, банки, фирмы, управлявшие недвижимостью. В 2019 году на OS/2 работала инфраструктура нью‑йоркского метро.
Время шло, разработчики прикладных программ для OS/2 понемногу уходили с рынка или переориентировались на другие платформы, а древние компьютеры «из девяностых» потихоньку ломались и отправлялись на свалку. IBM полностью прекратила поддержку OS/2 в 2001 году, а на современное железо поставить эту ОС невозможно из‑за отсутствия драйверов. Переписывать надежный и работающий десятилетиями софт — тоже удовольствие совсем не дешевое. Казалось бы, решить проблему можно с помощью виртуальных машин, но тут, во‑первых, начинают работать лицензионные ограничения, а во‑вторых, далеко не всякая программа пожелает нормально запускаться в виртуальном окружении, особенно если она взаимодействует с базами данных или какими‑нибудь подключаемыми к компьютеру диагностическими девайсами.
В 2001 году уже предпринималась попытка возродить «полуось» под брендом eComStation (eCS) — эту операционку на базе ядра OS/2 Warp разрабатывала американская компания Serenity Systems International в сотрудничестве с голландской фирмой Mensys BV по лицензии IBM. После того как IBM прекратила розничные продажи клиентской версии OS/2 Warp, пользователи начали искать альтернативы. IBM выпустила финальную серверную версию — OS/2 Warp Server for e-Business (WSeB), известную как версия 4.5. В этот период Боб Джон из Serenity Systems предложил создать собственную клиентскую версию OS/2, используя существующий релиз от IBM и добавив собственные разработки. В результате в 2000 году началась работа над eComStation, и уже в июле 2001 года была выпущена версия 1.0.
Первая редакция eComStation основывалась на OS/2 версии 4.5, использовала файловую систему JFS, логический менеджер томов, 32-битный стек TCP/IP и другие улучшения. Кроме того, eComStation предлагала дополнительные приложения и поддержку нового оборудования, что делало систему более актуальной для современных пользователей. В последующих версиях были добавлены поддержка ACPI, универсальный драйвер звуковых карт и другие функции, обеспечивающие совместимость с современным оборудованием.
Но в 2011 году проект начал испытывать финансовые трудности, а Mensys BV и вовсе очутилась на грани банкротства. Все работы над этим проектом были прекращены, а поддержку системы передали дружественной компании PayGlobal Technology BV, которая продолжила взаимодействовать с покупателями коммерческих лицензий в течение следующих нескольких лет, после чего ОС eComStation окончательно прекратила свое существование.
Тут‑то на сцену вышла небольшая компания Arca Noae из американского города Лисберг, штат Вирджиния. В 2015 году она тоже заключила лицензионное соглашение с корпорацией IBM и получила право на использование ядра и системных компонентов OS/2 Warp 4.52 для создания собственного форка «полуоси» — ArcaOS. Arca Noae не только взялась полностью поддерживать старый софт для этой платформы, но и поставила перед собой амбициозную задачу: показать человечеству, как выглядела бы OS/2 в XXI веке на актуальном и современном железе. Система платная: лицензия для частного использования стоит 129 долларов США, коммерческая — 239 долларов, при этом отличаются они только сроком и условиями технической поддержки. Но мы‑то знаем, как получить дистрибутив этой системы в образовательных и исследовательских целях.
Системные требования ArcaOS
Сама ArcaOS, как и OS/2 Warp 4, — 32-разрядная операционная система для архитектуры x86. Она может запускаться и на компьютерах с 64-битным процессором, но работать все равно будет в 32-разрядном режиме. Для запуска требуется машина с процессором начиная от Pentium I 300 МГц. Подойдут и более современные, но при этом в BIOS придется отключить Hyper-Threading или Simultaneous Multithreading (SMT) — во времена OS/2 подобных технологий еще не существовало, и это ограничение распространилось на производную ОС по наследству. В свое время существовала версия OS/2 для процессоров PowerPC под названием Workplace OS, но ArcaOS не работает на процессорах других архитектур, кроме Intel.
Дистрибутив занимает 2,29 Гбайт, для развертывания системы потребуется 3 Гбайт свободного пространства на разделе с размером сектора 512 байт. Подойдут не только классические IDE/ATA-винчестеры, но и SSD- и NVME-накопители, при этом тома с разметкой MBR должны поддерживать выравнивание по цилиндрам, а для разделов GPT никаких ограничений нет, поскольку в таких разделах ArcaOS программно эмулирует MBR-диск с требуемыми параметрами. Родная файловая система для ArcaOS — HPFS, также поддерживается JFS (ее рекомендуют использовать для дополнительных (расширенных) разделов или томов большого объема), UDF, FAT16 и CDFS. Тома FAT32 «из коробки» не поддерживаются, но для работы с такими разделами существуют дополнительные утилиты.
Максимальный объем адресуемой ArcaOS оперативной памяти — 4 Гбайт, минимально требуется 256 Мбайт. Все пространство оперативки, расположенное по физическим адресам выше 4 Гбайт, будет недоступно, но эта память может использоваться как RAM-диск. В качестве видеоподсистемы подойдет любая видеокарточка стандарта VGA (с поддержкой VBE 2.0), для поддержки звука нужен саундбластер на чипсете Uniaud, сетевые и беспроводные адаптеры тоже поддерживаются далеко не все. Система без проблем работает с устройствами USB 1.1–3.0. Иными словами, «Арку» можно водрузить на какой‑нибудь древний
дедушкин ноут, вдохнув в него вторую жизнь: необычная операционная система и старые игры для DOS — отличная программа развлечений на новогодних праздниках! А поддержка UEFI позволит накатить ArcaOS и на новый ноутбук или комп, если ты вдруг решишь сделать кому‑нибудь гадость сюрприз.
Поскольку «Арка» — это прямая наследница «полуоси», в ней можно запускать 32- и 16-разрядные приложения OS/2, программы для MS-DOS, практически все 16-битные программы Windows 3.1, а также портированный софт для Linux. Для запуска 32-битных Windows-программ в системе предусмотрен специальный эмулятор под названием Odin, но, судя по отзывам, работают в нем далеко не все виндовые приложения. Кроме того, в ArcaOS имеется JVM, поэтому в ней без проблем запускаются программы на Java, есть поддержка Qt версий 3–6 и приложений на разработанном IBM языке REXX. Команда Arca Noae включила в состав своей ОС менеджер пакетов Yum из Fedora Linux, что, по их задумке, должно заметно облегчить портирование Linux-софта в «Арку».
Интерфейс и возможности
Интерфейс ArcaOS мультиязычный: помимо английского, имеются испанский, итальянский, немецкий, нидерландский и японский языковые пакеты. Поддержка русского языка, к сожалению, отсутствует.
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