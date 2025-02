PS> $path = "C:\ windows\ Microsoft. NET\ Framework64\ v4. 0. 30319\ mscorlib. tlb"

PS> Set-NtCachedSigningLevel $path -Flags 0x804 -SigningLevel 12 -Win32Path

Exception calling "SetCachedSigningLevel" with "4" argument( s): "( 0xC000007B) - { Bad Image}

%hs is either not designed to run on Windows or it contains an error. Try installing the program again using the

original installation media or contact your system administrator or the software vendor for support. Error status 0x"

PS> Format-HexDump $path -Length 64 -ShowAll

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F - 0123456789ABCDEF

-----------------------------------------------------------------------------

00000000: 4D 53 46 54 02 00 01 00 00 00 00 00 09 04 00 00 - MSFT........... .

00000010: 00 00 00 00 43 00 00 00 02 00 04 00 00 00 00 00 - .... C.......... .

00000020: 25 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - %.............. .

00000030: 2E 0D 00 00 33 FA 00 00 F8 08 01 00 FF FF FF FF - .... 3.......... .